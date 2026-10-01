नाबालिग को टक्कर मारकर भागी Scorpio, पुलिस ने पीछा कर दबोचा... गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में की तोड़फोड़

असम के नागांव जिले में नेशनल हाईवे-36 पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक नाबालिग घायल हो गया. हादसा 30 सितंबर की रात धौवा-हल्दियाती इलाके में हुआ. टक्कर के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके पर रुकने के बजाय गाड़ी लेकर कथियातोली की तरफ तेज रफ्तार से भाग निकला.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने वाहन का पीछा शुरू कर दिया. पुलिस टीम ने पीछा करते हुए नागांव के नोनोई इलाके में दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को रोक लिया. इस दौरान मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. हादसे से नाराज भीड़ ने कथित तौर पर स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ कर दी, जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचा.

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घायल नाबालिग को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे में शामिल स्कॉर्पियो का रजिस्ट्रेशन नंबर AS-02-AA-0150 बताया गया है. पुलिस अब दुर्घटना की पूरी परिस्थितियों के साथ-साथ टक्कर के बाद वाहन के मौके से कथित तौर पर फरार होने की वजह की भी जांच कर रही है.

पुलिस ने पीछा कर नोनोई में रोकी स्कॉर्पियो

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असम के नागांव सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नोनोई पुलिस चौकी ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों पर हादसे में शामिल स्कॉर्पियो से कथित तौर पर जुड़े होने का आरोप है. हालांकि,पुलिस ने अभी गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है.

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पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद वाहन धौवा-हल्दियाती से कथियातोली की ओर तेज गति से निकल गया था. इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और नोनोई में उसे पकड़ लिया. दुर्घटना के बाद गुस्साई भीड़ द्वारा वाहन में तोड़फोड़ किए जाने की भी जानकारी सामने आई है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और टक्कर के बाद स्कॉर्पियो मौके से क्यों चली गई. साथ ही गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

हादसे के बाद भीड़ ने किया हंगामा, जांच जारी

पुलिस ने दुर्घटना में घायल नाबालिग को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है. वहीं, क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है. वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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नोनोई पुलिस चौकी की टीम अब हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है. पुलिस यह भी जांच रही है कि वाहन में हादसे के समय कौन-कौन लोग मौजूद थे और दुर्घटना के बाद गाड़ी किस तरह मौके से निकली.

फिलहाल मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि पुलिस की जांच जारी है. हादसे के कारणों और मौके से वाहन के निकलने से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आने की बात कही गई है.

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रिपोर्ट- पूर्ण विकास बोरा.