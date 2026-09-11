scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कौन हैं पूर्व IAS देबाशीष... जिन्हें BJP ने लोकसभा उपचुनाव में बनाया उम्मीदवार

देबाशीष शर्मा साल 1992 में असम सिविल सर्विस में शामिल हुए थे. उनकी पहली पोस्टिंग बारपेटा में हुई थी. अब करीब तीन दशक के प्रशासनिक अनुभव के साथ देबाशीष अपना सियासी सफर शुरू करने जा रहे हैं. 

Advertisement
X
देबाशीष साल 1992 में असम सिविल सर्विस में शामिल हुए
देबाशीष साल 1992 में असम सिविल सर्विस में शामिल हुए

असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, इस सीट पर बीजेपी ने पूर्व IAS अधिकारी देबाशीष शर्मा को मैदान में उतारा है. खास बात ये है कि शर्मा ने 3 सितंबर को ही जिला कमिश्नर से पद से अपनी मर्जी से सेवानिवृत्ति ली और 8 सितंबर को वे बीजेपी में शामिल हुए. जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें उपचुनाव का टिकट मिल गया. 

अगर शर्मा की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने अंग्रेजी में साहित्य में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने पब्लिक रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की. 

1992 में असम सिविल सर्विस शामिल हुए देबाशीष

साल 1992 में देबाशीष असम सिविल सर्विस में शामिल हुए. उनकी पहली पोस्टिंग बारपेटा में हुई और अपने प्रशासनिक सफर में उन्होंने बहुत अहम जिम्मेदारियां संभालीं. वे असम के तत्कालीन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा के विशेष अधिकारी और मुंबई में असम भवन के डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर भी रहे हैं. 

इसके अलावा, देबाशीष ने गुवाहाटी नगर निगम के कमिश्नर और मोरीगांव के जिला कमिश्नर के पद पर भी काम किया है. और नगांव में जिला कमिश्नर रहते हुए उन्होंने स्वैच्छिक रिटारयमेंट लिया. 

यह भी पढ़ें: कमिश्नर का पद छोड़ा, BJP जॉइन करने के 2 दिन बाद IAS को मिला लोकसभा उपचुनाव का टिकट

Advertisement

प्रशासनिक सेवाओं के अलावा देबाशीष एक कैंसर देखभाल संस्था 'दीपशिखा' के संस्थापक चेयरमैन और ट्रस्टी भी हैं. करीब तीन दशक के प्रशासनिक अनुभव के साथ अब देबाशीष अपना सियासी सफर शुरू करने जा रहे हैं. 

क्यों हो रहा नगांव में उपचुनाव?

जिस नगांव सीट पर देबाशीष को टिकट मिला है, वहां 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से प्रद्युत बोरदोलोई ने जीत हासिल की थी. लेकिन बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए और विधानसभा चुनाव में दिसपुर से जीत हासिल की. जिसके कारण नगांव सीट पर अब उपचुनाव होना है. इस सीट पर 6 अक्टूबर को चुनाव होना है और 9 अक्टूबर को नतीजे आएंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    16 की उम्र में KGB दफ्तर पहुंचे पुतिन, जानें पढ़ाई और राष्ट्रपति बनने की कहानी |
    Gold Silver Target: चांदी में अचानक तेजी, क्या सोना 15 लाख रुपये का हो जाएगा? |
    OTT Release This Week: भुवन बाम की क्रांति से अरशद वारसी के एक्शन तक, ओटीटी पर आईं ये फिल्में-सीरीज |
    ब्लैक सी में भारतीयों की सुरक्षा और जंग पर ब्रेक... PM मोदी और पुतिन के बीच क्या क्या बात हुई |
    कौन हैं पूर्व IAS देबाशीष... जिन्हें BJP ने लोकसभा उपचुनाव में बनाया उम्मीदवार |
    पुतिन के साथ क्यों चलता है वो सीक्रेट सूटकेस? जानिए रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा का सच |
    भारत मंडपम में PM मोदी-पुतिन की मुलाकात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा? देखें दंगल |
    900 ATM कार्ड, 167 SIM और 88 पासबुक, मुंबई में साइबर गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार, 300 करोड़ के फ्रॉड का शक |
    एक साथ गायब हुईं 4 सहेलियां, स्कूल के पास बंद हुआ मोबाइल... पुलिस जांच में जुटी |
    मध्य प्रदेश में अवैध शराब पर फूटा महिलाओं का गुस्सा! सड़क पर फेंकी शराब की पेटियां!
    Advertisement