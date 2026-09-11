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एक साथ गायब हुईं 4 सहेलियां, स्कूल के पास बंद हुआ मोबाइल... पुलिस जांच में जुटी

गया में एक ही गांव की चार नाबालिग छात्राएं स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकलीं, लेकिन फिर वापस नहीं लौटीं. सभी आपस में सहेलियां हैं. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया है. जांच में अभी अपहरण का कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिला है. पुलिस को छात्राओं के साथ कहीं चले जाने का शक है.

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CCTV और CDR खंगाल रही पुलिस.(Photo: Pankaj Kumar/ITG)
CCTV और CDR खंगाल रही पुलिस.(Photo: Pankaj Kumar/ITG)

बिहार के गया जिले में एक ही गांव की चार नाबालिग छात्राओं के एक साथ लापता होने से हड़कंप मच गया है. सभी आपस में सहेलियां हैं और स्कूल जाने के लिए घर से निकली थीं. देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. गांव, स्कूल, रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में खोजबीन के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली.

मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र की सकरदास नवादा पंचायत के एक गांव का है. लापता छात्राओं में तीन पीएम श्री +2 उच्च विद्यालय सकरदास नवादा की छात्राएं हैं, जबकि एक अन्य विद्यालय में पढ़ती है. तीनों छात्राएं 11वीं कक्षा में हैं, वहीं दूसरी छात्रा 10वीं में पढ़ती है. एक साथ चार किशोरियों के गायब होने की जानकारी मिलते ही परिवारों की चिंता बढ़ गई.

यह भी पढ़ें: एकतरफा प्यार में हैवान बना सीनियर, 11वीं की छात्रा का किया अपहरण: बोलेरो से जंगल ले गया, रातभर रखा

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परिजनों के मुताबिक, छात्राएं घर से स्कूल में फॉर्म भरने की बात कहकर निकली थीं. लेकिन निर्धारित समय तक घर नहीं लौटीं. इसके बाद परिवार के लोग विद्यालय पहुंचे और अपने स्तर पर तलाश की. कोई सुराग नहीं मिलने पर गुरुवार को वजीरगंज थाने में आवेदन देकर चारों की बरामदगी की गुहार लगाई गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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सुबह 9:30 बजे बंद हुआ मोबाइल, स्कूल के पास आखिरी लोकेशन

गया के वजीरगंज प्रखंड के डीएसपी अभिनव कुमार ने बताया कि पुलिस को परिजनों से जानकारी मिली थी कि छात्राएं दो दिन पहले घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं और फिर वापस नहीं आईं. इसके बाद टीम ने जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों के साथ कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की भी जांच की जा रही है.

डीएसपी के मुताबिक, जांच में जो भी अपडेट सामने आ रहा है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है. अभी तक ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके. परिजनों ने बताया था कि विद्यालय के एक शिक्षक ने छात्राओं को स्कूल बुलाया था, लेकिन सीडीआर की जांच में फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि किसी शिक्षक ने उन्हें फोन कर बुलाया था.

गया

पुलिस गया जंक्शन समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर भी छात्राओं की तलाश कर रही है. इन जगहों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है, लेकिन अभी तक छात्राओं से जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं मिला है. पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 9:30 बजे छात्राओं का मोबाइल बंद हुआ था और यह स्थान स्कूल के आसपास का बताया जा रहा है.

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पुलिस को अपहरण की आशंका नहीं, साथ जाने का शक

डीएसपी अभिनव कुमार ने बताया कि अब तक की जांच में यह अपहरण का मामला नहीं लग रहा है. उनका कहना है कि यदि गांव से किसी ने जबरदस्ती चार छात्राओं को ले जाने की कोशिश की होती तो शोर-शराबा होने की संभावना थी, लेकिन ऐसा कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया.

पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि चारों किशोरियां आपस में बात करके एक साथ कहीं गई हैं. सभी एक ही गांव की रहने वाली और एक-दूसरे की सहेलियां हैं. हालांकि, पुलिस ने अभी किसी भी संभावना को अंतिम रूप से खारिज नहीं किया है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

डीएसपी ने कहा कि जांच लगातार जारी है और अब तक जो भी तथ्य सामने आए हैं, उन पर काम किया जा रहा है. पुलिस छात्राओं की तलाश के साथ उनके मोबाइल से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों, सीडीआर और संभावित रास्तों की भी पड़ताल कर रही है.

जिस दिन निकलीं, स्कूल पहुंची ही नहीं थीं

पीएम श्री +2 उच्च विद्यालय सकरदास नवादा के प्रभारी प्राचार्य सुरेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि लापता चार छात्राओं में से तीन उनके विद्यालय में पढ़ती हैं. पुलिस छात्राओं के संबंध में पूछताछ करने के लिए स्कूल पहुंची थी और उनकी उपस्थिति से जुड़ी जानकारी भी ली गई.

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प्रभारी प्राचार्य के मुताबिक, छात्राओं की स्कूल में उपस्थिति पहले से काफी कम रही है. जिस दिन वे घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं, उस दिन तीनों विद्यालय नहीं आई थीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल के किसी शिक्षक ने छात्राओं को विद्यालय बुलाने के लिए फोन नहीं किया था.

उन्होंने बताया कि छात्राओं के लापता होने की जानकारी उनके परिजनों की ओर से मिलने के बाद ही स्कूल प्रशासन को हुई. इसके बाद पुलिस ने विद्यालय से जुड़ी जानकारी लेने के साथ छात्राओं के स्कूल आने-जाने से संबंधित पहलुओं की भी जांच की. फिलहाल गया पुलिस चारों नाबालिगों की तलाश में जुटी है.

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