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पुलिस ने काटा चालान, तो ड्राइवर ने बस में लगा दी आग, खुद भी बुरी तरह झुलसा

काठमांडू में चालान को लेकर ट्रैफिक पुलिस से विवाद के बाद एक बस में आग लग गई. घटना में चालक गंभीर रूप से झुलस गया. पुलिस को शुरुआती जांच में चालक पर ही आग लगाने का शक है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है.

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काठमांडू के त्रिपुरेश्वर में हुआ बड़ा हादसा. (Photo: ITG)
काठमांडू के त्रिपुरेश्वर में हुआ बड़ा हादसा. (Photo: ITG)

नेपाल की राजधानी काठमांडू में चालान को लेकर ट्रैफिक पुलिस से विवाद के बाद एक बस में आग लग गई. घटना में बस चालक गंभीर रूप से झुलस गया. पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका है कि चालक ने ही बस में आग लगाई थी. हालांकि, आग लगने की असली वजह अभी साफ नहीं है. इसकी जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है.

घटना सोमवार को त्रिपुरेश्वर चोक के पास हुई. रिद्धीसिद्धी यातायात की बस नंबर बा 5 ख 4274 वहां बस स्टॉप के सामने खड़ी थी. इससे कुछ देर पहले चालक का ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से चालान को लेकर विवाद हुआ था. सामने आए वीडियो में चालक पुलिस के चालान का विरोध करता दिख रहा है. उसका कहना था कि उसने कोई गलती नहीं की है. वीडियो में वह जुर्माना देने से भी इनकार करता सुनाई दे रहा है.

पुलिसकर्मी उसे जुर्माना भरने के लिए कह रहे थे. इस दौरान बस सड़क के बीच में खड़ी थी, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हो रहा था. चालक को बस किनारे लगाने के लिए कहा गया. इसी बीच विवाद बढ़ गया.

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बस के पिछले हिस्से से उठने लगीं लपटें

विवाद के कुछ समय बाद बस के पिछले हिस्से से आग की लपटें दिखाई देने लगीं. उस समय चालक बस के अंदर ही मौजूद था. आग में काभ्रे निवासी 25 वर्षीय चालक दावा लामा गंभीर रूप से झुलस गए. सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बस से बाहर निकाला. इसके बाद इलाज के लिए कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पताल भेजा गया. डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत गंभीर है.

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पुलिस को चालक पर क्यों शक?

जिला पुलिस परिसर, काठमांडू के एसएसपी दिलीप घिमिरे ने शुरुआती जांच के आधार पर चालक पर ही आग लगाने की आशंका जताई है. पुलिस के मुताबिक आग लगने के समय चालक बस के अंदर था और वह बाहर नहीं निकला था. हालांकि, पुलिस ने यह साफ किया है कि अभी इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता. आग कैसे लगी, यह विस्तृत जांच के बाद ही पता चलेगा.

मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है. रानीपोखरी के एआईजी सुशील सिंह राठौर के मुताबिक समिति की अगुवाई एसएसपी रमेश बस्नेत करेंगे. समिति को पांच दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. जांच में चालान को लेकर हुए विवाद से लेकर बस में आग लगने तक के पूरे घटनाक्रम को देखा जाएगा. पुलिस वीडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान समेत दूसरे सबूत भी जुटा रही है.

बस में आग लगने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने दमकल की मदद से आग बुझाई. घटना की वजह से त्रिपुरेश्वर इलाके में कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा. अब जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार है. इसी रिपोर्ट से पता चलेगा कि बस में आग किस तरह लगी और इस घटना के पीछे असल वजह क्या थी.

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