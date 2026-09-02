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स्कूल टीचर ने उजाड़ दिया अपना ही परिवार! पत्नी और दो बच्चों को कुल्हाड़ी से काट डाला

असम के धेमाजी जिले में बुधवार सुबह एक स्कूल टीचर ने कथित तौर पर पत्नी और दो बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. मृतकों की पहचान 33 वर्षीय चिनुआरा बेगम, 8 वर्षीय शकील अली और पांच वर्षीय रिजिका बेगम के रूप में हुई है.

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टीचर ने पत्नी और 2 बच्चों की कर दी हत्या. (Photo: Representational )
टीचर ने पत्नी और 2 बच्चों की कर दी हत्या. (Photo: Representational )

असम के धेमाजी जिले से बुधवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. पुलिस के मुताबिक एक स्कूल टीचर ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और दो बच्चों की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. इस हमले में उसकी 13 वर्षीय बड़ी बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस अधिकारी के अनुसार यह वारदात घर के अंदर हुई. मृतकों की पहचान 33 वर्षीय चिनुआरा बेगम, 8 वर्षीय शकील अली और पांच वर्षीय रिजिका बेगम के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस सभी पहलुओं की कर रही है जांच
पुलिस ने बताया कि आरोपी गामचुक प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत है. शुरुआती जांच में घटना के पीछे आर्थिक तंगी की आशंका जताई जा रही है, हालांकि हत्या की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

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घटना की सूचना मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घर से सबूत जुटाए. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ वारदात के पीछे की वजह और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जाएगा.

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