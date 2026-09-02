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Krishna Janmashtami 2026: 15 साल बाद अद्भुत संयोग! 4 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र में मनेगी कृष्ण जन्माष्टमी, जानें किस मुहूर्त में होगा पूजन?

Krishna Janmashtami 2026: साल 2026 में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 4 सितंबर, शुक्रवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. इस बार जन्माष्टमी की मध्यरात्रि में ठीक वैसा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है जैसा भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय बना था अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में चंद्रमा की उपस्थिति.

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कृष्ण जन्माष्टमी पर इस मुहूर्त में करें बाल गोपाल का पूजन (Photo: ITG)
कृष्ण जन्माष्टमी पर इस मुहूर्त में करें बाल गोपाल का पूजन (Photo: ITG)

Krishna Janmashtami 2026: कान्हा के जन्म का उत्सव, मंदिरों की सजी हुई झांकियां, लड्डू गोपाल का मनमोहक श्रृंगार और मध्यरात्रि में गूंजता जय कन्हैया लाल की... कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्तों के लिए बेहद खास होता है इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा की जाती है और उनके जन्मोत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और मध्यरात्रि के समय हुआ था. यही वजह है कि जन्माष्टमी पर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग विशेष महत्व रखता है. मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर विधि-विधान से श्रीकृष्ण की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने से जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है.

साल 2026 में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 4 सितंबर, शुक्रवार को मनाया जाएगा. खास बात यह है कि इस दिन मध्यरात्रि के समय अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में चंद्रमा का विशेष संयोग बन रहा है. आइए जानते हैं जन्माष्टमी की तिथि, शुभ योग, पूजा का समय और लड्डू गोपाल की पूजा विधि.

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कृष्ण जन्माष्टमी 2026 कब है?

भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 4 सितंबर 2026 को रात 2 बजकर 25 मिनट पर होगा. वहीं, अष्टमी तिथि का समापन 5 सितंबर 2026 को रात 12 बजकर 13 मिनट पर होगा. उदयातिथि और श्रीकृष्ण जन्म के समय को ध्यान में रखते हुए 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा.

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कृष्ण जन्माष्टमी पर बन रहा है खास संयोग

इस साल कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों के लिए एक विशेष संयोग बन रहा है. 4 सितंबर की मध्यरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का योग रहेगा. इसके साथ ही चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित रहेगा.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था. ऐसे में जन्माष्टमी के दिन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग पूजा के महत्व को और बढ़ा देता है. मान्यता है कि इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण की सच्चे मन से आराधना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं.

कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त

भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मध्यरात्रि में मनाया जाता है. साल 2026 में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की पूजा के लिए शुभ समय 4 सितंबर की रात 11 बजकर 57 मिनट से 5 सितंबर की रात 12 बजकर 43 मिनट तक रहेगा.

इस दौरान भक्त लड्डू गोपाल का अभिषेक, श्रृंगार और पूजन कर सकते हैं. माना जाता है कि भगवान के जन्म के समय पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है.

ऐसे करें लड्डू गोपाल की पूजा

कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के लिए सबसे पहले घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा या लड्डू गोपाल को साफ स्थान पर स्थापित करें. मध्यरात्रि के समय लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं. इसके बाद उन्हें स्वच्छ और नए वस्त्र पहनाएं. भगवान का सुंदर श्रृंगार करें और उन्हें फूल, मोरपंख, मुकुट और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करें.

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इसके बाद लड्डू गोपाल को पालने में विराजमान करें और श्रद्धापूर्वक उन्हें झूला झुलाएं. भगवान के जन्मोत्सव के अवसर पर भजन-कीर्तन करें और 'नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की' का जयघोष करें.

कान्हा को लगाएं इन चीजों का भोग

भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री का भोग बेहद प्रिय माना जाता है. इसलिए जन्माष्टमी की पूजा में माखन और मिश्री जरूर शामिल करें. इसके अलावा भगवान को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें. पंजीरी, फल, मेवे, नारियल, मिठाई और अन्य सात्विक प्रसाद भी कान्हा को चढ़ाया जा सकता है. पूजा के दौरान भगवान के पास उनकी प्रिय बांसुरी भी रख सकते हैं. भोग लगाने के बाद कुछ समय तक भगवान का ध्यान करें और उनसे परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

पूजा के बाद जरूर करें श्रीकृष्ण की आरती

पूजा और भोग अर्पित करने के बाद भगवान श्रीकृष्ण की आरती करें. इसके बाद प्रसाद सभी लोगों में बांटें. जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, वे पूजा संपन्न होने के बाद अपनी परंपरा और व्रत के नियमों के अनुसार व्रत खोल सकते हैं.

कृष्ण जन्माष्टमी पर इन बातों का रखें ध्यान

कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व माना जाता है. इसलिए भगवान को भोग लगाते समय तुलसी दल जरूर अर्पित करें. इस दिन पूजा के दौरान मन को शांत रखने और भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण करने की भी परंपरा है.

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मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ कान्हा की पूजा करने से घर में सकारात्मकता आती है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है. इसलिए इस पावन दिन को केवल उत्सव के रूप में ही नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण के प्रेम, भक्ति और उनके संदेशों को जीवन में अपनाने के अवसर के रूप में भी देखा जाता है.

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