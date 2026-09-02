देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने 70वें स्‍थापना दिवस के मौके पर दो नई धांसू बीमा योजनाएं पेश की हैं. ये दोनों ही नॉन-लिंक्ड और नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्लान हैं. इसका मतलब है कि इन योजनाओं में मिलने वाले फायदे न तो शेयर बाजार के उतार-चढाव पर निर्भर करते हैं और न ही बोनस से कोई लेना देना है.

और पढ़ें

इन दोनों प्‍लान का नाम 'बीमा प्लैटिनम और जीवन रक्षा' है. पॉलिसी लेते वक्‍त ही इसके सभी रिटर्न पहले से तय होते हैं. ये दोनों प्‍लान 7 सितंबर 2026 से कस्‍टमर्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी एजेंट्स और ब्रांच के जरिए उपलब्‍ध होंगे. आइए विस्‍तार से जानते हैं इस प्‍लान की पूरी डिटेल...

LIC बीमा प्‍लैटिनम

एलआईसी की ये स्‍कीम एक लिमिटेड-प्रीमियम सेविंग्‍स और प्रोटेक्‍शन प्‍लान है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो लाइफ कवर के साथ-साथ एक तय और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं. प्रीमियम भुगतान के दौरान हर साल ₹1,000 के एनुअल प्रीमियम पर ₹70 का गारंटीड एडिशनल दिया जाएगा और ये आपकी पॉलिसी में जुड़ता रहेगा.

प्रीमियम चुकाने का समय खत्‍म होने के 5वें साल के अंत में, बेसिक सम एश्योर्ड का 70% एकमुश्त बूस्टर इनकम के तौर पर दिया जाएगा. बूस्‍टर इनकम के बाद पेआउट के दौरान हर साल बेसिक सम एश्‍योर्ड का 10 फीसदी रेगुलर इनकम के तौर पर मिलेगा. इस योजना के तहत आप प्रीमियम 7, 10, 12, 15 या 18 साल में से कोई विकल्‍प चुनकर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं.

Advertisement

इस योजना के तहत न्यूनतम बेसिक सम एश्योर्ड 3 लाख रुपये दिया गया है, जिसका मतलब है कि आपको 3 लाख रुपये का निवेश तो करना ही होगा. इसमें एंट्री की न्यूनतम उम्र 30 दिन के बच्चे से लेकर अधिकतम 55 साल तक है.

LIC जीवन रक्षा प्‍लान

यह योजना कम खर्च में रिस्‍क कवर करती है. यह योजना एक प्‍योर रिस्‍क प्‍लान है. यह पॉलिसी उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो कम प्रीमियम में अपने परिवार के फाइनेंश्यिल फ्यूचर को सेफ करने के लिए केवल फिक्‍स्‍ड डेथ बेनिफिट चाहते हैं.

इस प्‍लान की खासियत की बात करें तो पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को गारंटीड डेथ बेनिफिट दिया जाता है. इसमें कोई बोनस या मैच्‍योरिटी बेनिफिट शामिल नहीं होता है. इसमें तीन तरीके से प्रीमियम भर सकते हैं, जो सिंगल, रेगुलर या लिमिटेड हैं. इस प्लान में न्यूनतम बेसिक सम एश्योर्ड ₹5 लाख और अधिकतम ₹24 लाख है.

इस योजना में 18 साल से 45 साल तक का कोई भी व्‍यक्ति एंट्री कर सकता है. पॉलिसी की अधिकतम मैच्योरिटी उम्र 60 वर्ष तय की गई है. एलआईसी की इस योजना के तहत महिलाओं के लिए खास छूट दी गई है और अधिक सम एश्‍योर्ड लेने वालों के लिए रिबेट की व्‍यवस्‍था की है.

---- समाप्त ----