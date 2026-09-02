'खाना बनाऊं, बच्चे पैदा करूं' हर्ष ने बनाया भारती के वजन का मजाक, TV पर पति-पत्नी में हुआ कलेश

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया का नया शो 'इंडियन गेम शो विद भारती एंड हर्ष' दर्शकों का दिल जीत रहा है. शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें हर्ष, भारती के वजन का मजाक बनाते नजर आए. इस बात को लेकर भारती गुस्सा होती दिखीं. आइए देखते हैं कि पूरा मामला है क्या.
भारती के वजन का बना मजाक
वीडियो में हर्ष कंटेस्टेंट से कहते हैं कि आपको भारती का वजन बताना है. किसी ने भारती का वजन 88 बताया, तो किसी ने 86 और 91 बताया. प्रिंस भारती से कहते हैं कि जिसने भी 91 किलो बोला है, उसको तू मुक्का मारकर नीचे गिरा सकती है. भारती कहती हैं कि अब मुझे पता चल गया कि सुंदर लड़कियों में अकल कम होती है. भारती कहती हैं कि अभिषेक ने कहा होगा. अभिषेक कहते हैं कि उन्होंने कमर का साइज कहा होगा. वेट बताओ ना यार.
अभिषेक कहते हैं कि भारती दीदी आराम से खड़ी होना वेट मशीन की सांसें रुक जाएंगी. भारती पूछती हैं कि हर्ष तुम्हे क्या लगता है. वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि भारती का वजन 67-70 होगा. भारती कहती हैं कि कल ही तेरे सामने किया वेट. मतलब तेरा मेरे पर ध्यान ही नहीं है. तेरा मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करवाना था. हर जगह मैं ही पीसूं. खाना बनाऊं. बच्चे पैदा करूं और फिर तुझे मेरा वेट नहीं पता.
हर्ष यहीं नहीं रुकते. कहते हैं कि अब वो ऐतिहासिक मोमेंट जब भारती इस वेट मशीन पर खड़ी होकर इसकी चीख निकालेंगी. भारती कहती हैं कि इतने सालों से तू बच सकता है, तो वेट मशीन तो बच ही सकती है.
शो का प्रोमो देखकर फैन्स हंस-हंस कर लोट पोट हो गए हैं. फैन्स का कहना है कि भारती और हर्ष कभी भी निराश नहीं करते हैं.
बात करें शो की, तो टीवी की कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया का नया शो ‘इंडियन गेम शो विद भारती एंड हर्ष’ 24 अगस्त 2026 से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर प्रीमियर हो चुका है. शो सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे प्रसारित होता है और इसमें टीवी-फिल्म जगत के सेलिब्रिटीज मजेदार फिजिकल, कॉमेडी और स्किल-बेस्ड गेम्स खेलते नजर आते हैं.