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Besan Dubki Recipe: घर में सब्जी खत्म हो गई? बेसन से बनाएं राजस्थानी डुबकी, स्वाद चखते ही सब करेंगे तारीफ!

बेसन की डुबकी यानी राजस्थानी गुठला सब्जी स्वाद में बेहद खास होती है। बेसन की मसालेदार पकौड़ियों को दही और प्याज-टमाटर की ग्रेवी में पकाया जाता है। अगर रोज की दाल-सब्जी से कुछ अलग बनाने का मन है, तो इस आसान देसी रेसिपी को रोटी, पराठे या चावल के साथ जरूर ट्राई करें।

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बेसन की सब्जी झटपट बन जाती है. (PHOTO:AI)
बेसन की सब्जी झटपट बन जाती है. (PHOTO:AI)

Besan Dubki Recipe: अगर रोज की दाल और सब्जी खाकर बोर हो गए हैं और कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो स्वाद में देसी होने के साथ-साथ थोड़ा अलग भी हो, तो राजस्थानी बेसन की डुबकी आप घर पर ट्राई कर सकते हैं. इसे कई जगह राजस्थानी गुठला सब्जी भी कहा जाता है और इसका स्वाद बेमिसाल होता है. 

अगर आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो भी आप झटपट इस बेसन डुबकी को बना सकते हैं, इसका राजस्थानी टेस्ट घर में सभी को पसंद आएगा.  बेसन से तैयार पकौड़ियों को मसालेदार दही की ग्रेवी में पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बेहद लाजवाब हो जाता है.

खास बात यह है कि इसे घर में मौजूद रसोई में मौजूद मसालों से आसानी से बनाया जा सकता है, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसलिए जब अचानक बिना बताए मेहमान घर पर आ जाएं तो आप इस मसालेदार सब्जी को झटपट बनाकर उनको परोस सकते हैं, इसे खाने के बाद वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे.

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बेसन की डुबकी बनाने के लिए सामग्री

प्याज-टमाटर का मसाला

  • 2-3 बड़े चम्मच सरसों का तेल
  • 1 बड़ा प्याज
  • 2 मध्यम आकार के टमाटर
  • लहसुन की कुछ कलियां
  • 1 इंच अदरक
  • 2 हरी मिर्च
  • थोड़ा हरा धनिया, डंठल समेत
  • 1/2 छोटा चम्मच नमक

बेसन की डुबकी के लिए

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  • 3/4 कप बेसन
  • 2 चम्मच दही
  • 1 छोटा चम्मच देसी घी
  • 1 चुटकी हींग
  • थोड़ी कसूरी मेथी
  • 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन
  • 1 छोटा चम्मच धनिया के दाने
  • 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 चुटकी हल्दी
  • 1/2 छोटा चम्मच नमक
  • 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
  • थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया
  • जरूरत के अनुसार पानी

ग्रेवी के लिए

  • 200 ग्राम दही
  • 1 छोटा चम्मच बेसन
  • 100 मिलीलीटर पानी
  • 1 छोटा चम्मच जीरा
  • थोड़ी सरसों
  • 1 चुटकी हींग
  • 1/4 छोटा चम्मच हल्दी
  • 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च
  • 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
  • थोड़ा जीरा पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच नमक
  • सब्जी मसाला स्वादानुसार
  • 1/2 कप पानी
  • थोड़ी कसूरी मेथी
  • थोड़ा गरम मसाला

बेसन की डुबकी बनाने की विधि

प्याज-टमाटर का मसाला बनाएं

सबसे पहले गैस पर कड़ाही रखें और उसमें सरसों का तेल गर्म करें. अब इसमें मोटा-मोटा कटा हुआ प्याज डालकर हल्का भूनें. इसके बाद लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च डाल दें. सभी चीजों को तब तक भूनें जब तक प्याज हल्का ब्राउन न हो जाए.

अब इसमें मोटे कटे हुए टमाटर, धनिया के डंठल और आधा चम्मच नमक डालें. थोड़ा पानी डालकर करीब 4 मिनट तक पकाएं. जब पानी सूख जाए तो गैस बंद कर दें. कड़ाही में थोड़ा पानी डालकर किनारों पर चिपका हुआ मसाला भी निकाल लें. मिक्सर को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लें.

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ऐसे तैयार करें बेसन का बैटर

अब एक कटोरे में बेसन लें. इसमें दही, देसी घी, हींग, कसूरी मेथी, अजवाइन और हल्के क्रश किए हुए धनिया के दाने डालें. इसके बाद लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और हरा धनिया डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए मिलाएं. ध्यान रखें कि बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए. इसे पकौड़ी बनाने के लिए थोड़ा गाढ़ा ही रखें.

तैयार करें दही की ग्रेवी

अब एक बड़े कटोरे में 200 ग्राम दही लें और इसमें एक चम्मच बेसन डालकर अच्छी तरह फेंटें. ध्यान रखें कि इसमें कोई गुठली न रह जाए. अब इसमें करीब 100 मिलीलीटर पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें.

दूसरी कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें हींग, जीरा और सरसों डालकर तड़काएं. अब इसमें तैयार किया हुआ प्याज-टमाटर का पेस्ट डालें. इसे मध्यम आंच पर करीब 4 से 7 मिनट तक भूनें.

अब हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा जीरा पाउडर डालकर मसालों को लगातार चलाते हुए भूनें. जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो नमक और अपनी पसंद का कोई भी सब्जी मसाला डालें.

अब इसमें तैयार दही का घोल डालें और लगातार चलाते रहें. ऐसा करने से दही में गांठें नहीं पड़ेंगी. मिडियम फ्लेम पर इसे एक उबाल आने तक पकाएं. उबाल आने के बाद करीब 5 मिनट तक पकने दें. इसके बाद आधा कप पानी डालकर तेज आंच पर एक उबाल आने दें.

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बेसन की डुबकी पकाएं

अब तैयार बेसन के बैटर को चम्मच की मदद से थोड़ा-थोड़ा उठाएं और सीधे उबलती हुई ग्रेवी में डालते जाएं. इसी तरह पूरे बैटर की छोटी-छोटी डुबकी या पकौड़ियां तैयार कर लें.

इन्हें करीब तीन से चार मिनट तक पकने दें. जब डुबकी थोड़ी सेट हो जाए तो कड़छी की मदद से हल्का चला दें और कड़ाही को ढक दें. अब स्लो फ्लेम पर करीब 5 मिनट तक पकाएं, ताकि बेसन की डुबकी अंदर तक अच्छी तरह पक जाए.

आखिर में कसूरी मेथी और थोड़ा गरम मसाला डालकर मिला दें. गरमा-गरम बेसन की डुबकी को रोटी, पराठे या चावल के साथ सर्व करें.

टिप: बेसन की डुबकी के लिए बैटर को बहुत पतला न रखें. साथ ही दही को ग्रेवी में डालते समय लगातार चलाते रहें, इससे दही फटने और गांठें बनने की संभावना कम रहती है. 

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