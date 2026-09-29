Shani Nakshatra Parivartan 2026: आज से 10 दिन बाद नक्षत्र बदलेंगे शनि! 4 राशियों के अच्छे दिन होंगे शुरू

Shani Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना गया है. शनि ग्रह जब भी अपनी चाल या नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर काफी गहरा और दीर्घकालिक होता है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, साल 2026 में 9 अक्टूबर 2026 को शनि देव का बड़ा नक्षत्र परिवर्तन (Saturn Nakshatra Transit) होने जा रहा है, जब वे पूर्वा भाद्रपद से निकलकर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.

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उत्तर भाद्रपद शनि देव का अपना ही नक्षत्र माना जाता है, इसलिए इस नक्षत्र में शनि का प्रवेश अत्यंत प्रभावशाली और फलदायी साबित होगा. शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं. ऐसे में जब शनि का नक्षत्र गोचर होता है, तो वर्षों से अटके काम गति पकड़ने लगते हैं. शनि के इस महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन का असर यूं तो सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि 9 अक्टूबर के इस नक्षत्र गोचर से किन राशियों को करियर, बिजनेस और धन के मामले में जबरदस्त सफलता मिलने वाली है:

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जिनके साथ शनि देव का मित्रवत संबंध है. 9 अक्टूबर के बाद आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और बड़े पद का लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के प्रमोशन और वेतन वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे. जो लोग लंबे समय से नया व्यापार शुरू करने या विदेश से जुड़ा काम करने का सोच रहे थे, उन्हें सफलता मिलेगी. अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

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मिथुन राशि (Gemini)

उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शनि का यह गोचर आपके भाग्य भाव और कर्म क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा, जिससे आपकी योजनाएं बिना किसी बड़े विघ्न के पूरी होंगी. अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, तो आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. अधिकारियों का सहयोग मिलने से दफ्तर में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आय के नए रास्ते खोलेगा. आपके द्वारा पहले किए गए निवेश का अब बेहतरीन रिटर्न मिलेगा. कोर्ट-कचहरी या पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं. व्यावसायिक क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स मिलने से धन का प्रवाह बढ़ेगा. परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं. स्वराशि के स्वामी होने और अपने ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने से शनि आपको आपकी कड़ी मेहनत का शत-प्रतिशत परिणाम देंगे. अतीत में की गई आपकी मेहनत का फल अब आपके सामने आएगा. आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा, जिससे व्यापारिक सौदों में बड़ा फायदा होगा. आय में वृद्धि के साथ-साथ संचित धन में भी बढ़ोतरी होगी.

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शनि नक्षत्र गोचर के दौरान करें ये आसान उपाय

- शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं.

- नियमित रूप से हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, इससे शनि के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं और शुभ फल मिलते हैं.

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