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Shani Nakshatra Parivartan 2026: अगले 83 दिनों तक इन 5 राशियों की चांदी! शनि की चाल बदलते ही बरसेगा छप्परफाड़ पैसा

Shani Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 9 अक्टूबर 2026 को शनि देव अपने ही नक्षत्र 'उत्तर भाद्रपद' में प्रवेश करने जा रहे हैं. अगले 83 दिनों तक रहने वाले इस स्वराशि नक्षत्र गोचर से कई जातकों के जीवन में स्वर्णकाल की शुरुआत होने वाली है.

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शनि राशि परिवर्तन 2026 (Photo: ITG)
शनि राशि परिवर्तन 2026 (Photo: ITG)

Shani Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष में कर्मफलदाता और न्याय के देवता शनि देव का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल देने वाले शनि जब भी अपनी चाल या नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका गहरा असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, वर्तमान में रेवती नक्षत्र में चल रहे शनि देव जल्द ही बड़ा नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं. आगामी 9 अक्टूबर 2026 को शाम 7 बजकर 28 मिनट पर शनि देव अपनी ही राशि के नक्षत्र यानी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.

विशेष बात यह है कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनि देव ही हैं. इसलिए यह स्वराशि नक्षत्र गोचर बहुत खास माना जा रहा है. साल के अंत तक यानी लगभग 83 दिनों तक शनि इसी नक्षत्र में रहकर अपनी विशेष ऊर्जा का प्रभाव दिखाएंगे. इस समयावधि में 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में स्वर्णकाल की शुरुआत होने जा रही है. आइए जानते हैं कि शनि के इस गोचर से किन-किन राशियों की किस्मत सोने की तरह चमकने वाली है.

वृषभ राशि (Taurus)

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वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र गोचर जीवन में नई उम्मीदें और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है. पिछले कुछ समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियां और मानसिक तनाव अब धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगे. धन के आवक में सुधार होने से अटके हुए काम पटरी पर लौट आएंगे और पारिवारिक जीवन में भी शांति व उत्साह का माहौल रहेगा.

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मिथुन राशि (Gemini) 

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन बेहद लाभकारी और सकारात्मक परिणाम लेकर आया है. इस अवधि में आप जो भी हाथ में लेंगे, उसमें सफलता मिलने के पूरे चांस हैं. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और अचानक धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे. लंबे समय से अटके हुए व्यावसायिक कार्य अब तेजी से पूरे होंगे.

कन्या राशि (Virgo) 

कन्या राशि के जातकों के लिए यह 83 दिनों का समय बेहद शानदार और सुकून भरा रहने वाला है. आप अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर परिवार के साथ बेहद खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे. जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उनकी कड़ी मेहनत का शत-प्रतिशत सकारात्मक परिणाम हासिल होगा.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है. आपके द्वारा किया गया छोटे से छोटा प्रयास भी भविष्य में बड़ा असर दिखाएगा. अगर आप पिछले कुछ समय से किसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे, तो अब उसमें तेजी से सुधार देखने को मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

मकर राशि (Capricorn) 

मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं, इसलिए इस नक्षत्र गोचर का आपके जीवन पर सबसे गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. आपके सोचे हुए तमाम शुभ कार्य समय पर पूरे होंगे. यदि आप लंबे समय से विदेश यात्रा या विदेश से जुड़ा कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे, तो इस दौरान आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है. बस अपने खान-पान और सेहत का थोड़ा ध्यान रखें.

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