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लंदन जाना था, पहुंच गए स्विटजरलैंड! एअर इंडिया की फ्लाइट AI131 डायवर्ट, 9 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसे रोते-बिलखते यात्री

मुंबई से लंदन जा रही फ्लाइट को ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के चलते डायवर्ट करना पड़ा.फ्लाइट के अचानक रुकने से यात्रियों का सफर अधर में अटक गया और वे ज्यूरिख एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में करीब 9 घंटे से इंतजार कर रहे हैं.

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तकनीकी गड़बड़ी के बाद Mumbai से London जा रही फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया. (Photo-ANI)
तकनीकी गड़बड़ी के बाद Mumbai से London जा रही फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया. (Photo-ANI)

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लंदन जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI131 के यात्रियों को मंजिल तक पहुंचने से पहले काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण लंदन जाने वाली इस फ्लाइट को स्विटजरलैंड के ज्यूरिख डायवर्ट करना पड़ा. अब सभी यात्री ज्यूरिख एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में घंटों से फंसे हुए हैं.

ज्यूरिख एयरपोर्ट पर फंसे AI131 के एक यात्री ने बताया कि वे करीब 9 घंटे से वेटिंग एरिया में इंतजार कर रहे हैं. यात्रियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनका सफर कब दोबारा शुरू होगा और वे लंदन कब पहुंचेंगे, इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

मुंबई से लंदन की सीधी यात्रा की उम्मीद लेकर विमान में बैठे यात्रियों को अचानक ज्यूरिख में उतरना पड़ा. ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी सामने आई, जिसकी वजह से फ्लाइट्स के संचालन पर खासा असर पड़ा है. 

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ब्रिटेन में 1000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित

बता दें, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की तकनीकी समस्या के चलते 1,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं. हीथ्रो समेत कई एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन में भारी असर पड़ा और यात्रियों को लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा.

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यह भी पढ़ें: 4 सेकेंड तक पायलट ने कंट्रोल खोया, देखें फुकेट-दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस पर खुलासा

ब्रिटेन की नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज ने बताया कि फ्लाइट प्रोसेसिंग सिस्टम में समस्या थी.बाद में तकनीकी टीम ने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम की गड़बड़ी का असर पहले से बिखरे फ्लाइट शेड्यूल पर बना रहा.

हीथ्रो पर कुछ उड़ानों का संचालन दोबारा शुरू हुआ, लेकिन गड़बड़ियों को देखते हुए यात्रियों को आगे भी देरी की चेतावनी दी गई. ऐसे में अब  AI131 के यात्रियों का इंतजार भी लंबा खिंच गया. फिलहाल ज्यूरिख में बैठे यात्रियों के मन में यही सवाल है कि उनकी लंदन यात्रा कब पूरी होगी. 

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