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Chanakya Niti: चाणक्य के अनुसार जीवन के ये 3 कष्ट हैं सबसे बड़े, जानें क्या है इनसे बचने का तरीका

Chanakya Niti: चाणक्य नीति केवल धन कमाने या सफलता पाने की बातें नहीं करती, बल्कि यह भी बताती है कि इंसान को किन कमजोरियों और परिस्थितियों से सावधान रहना चाहिए.

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चाणक्य नीति (Photo: ITG)
चाणक्य नीति (Photo: ITG)

Chanakya Niti: जीवन में हर व्यक्ति सुख, सम्मान और सफलता चाहता है, लेकिन कई बार हमारी अपनी गलतियां या परिस्थितियां ही परेशानी का कारण बन जाती हैं. आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में इंसान के जीवन से जुड़ी ऐसी कई बातों का जिक्र किया है, जो आज भी व्यवहारिक नजर आती हैं. चाणक्य ने बताया है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जिनमें व्यक्ति के लिए जीवन मुश्किल हो सकता है. उन्होंने खास तौर पर तीन स्थितियों को कष्ट का कारण बताया है. 

चाणक्य नीति केवल धन कमाने या सफलता पाने की बातें नहीं करती, बल्कि यह भी बताती है कि इंसान को किन कमजोरियों और परिस्थितियों से सावधान रहना चाहिए. चाणक्य के अनुसार सही ज्ञान, संयम और आत्मनिर्भरता व्यक्ति को जीवन की कई परेशानियों से बचा सकती है. 

चाणक्य नीति का श्लोक

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आचार्य चाणक्य ने इन तीन स्थितियों को एक श्लोक के जरिए समझाया है-

कष्टं च खलु मूर्खत्वं कष्टं च खलु यौवनम्.कष्टात् कष्टतरं चैव परगेहे निवासनम्॥

इस श्लोक का भावार्थ है कि मूर्खता यानी अज्ञान कष्टदायक है, युवावस्था भी कष्ट का कारण बन सकती है . 

अब सवाल यह है कि चाणक्य ने इन तीनों स्थितियों को कष्ट से क्यों जोड़ा और आज के समय में इनसे क्या सीख ली जा सकती है?

1. अज्ञानता इंसान के लिए बन सकती है परेशानी

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चाणक्य ने सबसे पहले मूर्खत्व यानी अज्ञानता को कष्ट का कारण बताया है. यहां मूर्खता का अर्थ केवल कम पढ़ा-लिखा होना नहीं है. जीवन में सही और गलत की पहचान न कर पाना, बिना जानकारी के निर्णय लेना और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश न करना भी अज्ञानता के दायरे में आता है. 

जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त जानकारी और समझ नहीं होती, उसके लिए सही फैसला लेना मुश्किल हो सकता है. वह आसानी से किसी के बहकावे में आ सकता है या जल्दबाजी में ऐसा निर्णय ले सकता है, जिसका नुकसान उसे बाद में उठाना पड़े. 

आज के समय में भी यह सीख काफी महत्वपूर्ण है.  पढ़ाई, नौकरी, कारोबार, रिश्ते या पैसों से जुड़े फैसलों में बिना पूरी जानकारी के कदम उठाने से परेशानी बढ़ सकती है.  इसलिए व्यक्ति को हमेशा नई चीजें सीखने, सवाल पूछने और अपनी गलतियों से सबक लेने की कोशिश करनी चाहिए. 

2. युवावस्था में जोश पर काबू रखना जरूरी

चाणक्य ने यौवन यानी युवावस्था को भी कष्ट का कारण बताया है. पहली नजर में यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि युवावस्था को ऊर्जा, उत्साह और अवसरों का समय माना जाता है.  लेकिन चाणक्य का संकेत इस उम्र में आने वाले अत्यधिक जोश और अनुभव की कमी की ओर माना जा सकता है. 

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युवावस्था में व्यक्ति के अंदर कुछ नया करने की इच्छा और जोखिम उठाने का साहस अधिक होता है.  अगर इस ऊर्जा को सही दिशा मिले तो यही जोश सफलता की बड़ी वजह बन सकता है. लेकिन गुस्सा, जल्दबाजी, भावनाओं में बहकर फैसला लेना और बिना परिणाम सोचे कदम उठाना नुकसान भी करा सकता है. 

इसलिए युवावस्था में संयम और धैर्य बेहद जरूरी है.करियर हो या कारोबार, दोस्ती हो या रिश्ते, किसी भी महत्वपूर्ण फैसले से पहले उसके अच्छे-बुरे परिणामों पर विचार करना चाहिए.अपनी ऊर्जा को पढ़ाई, करियर, हुनर सीखने और सकारात्मक कामों में लगाना व्यक्ति के भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है.

3. दूसरे के घर में रहना सबसे अधिक कष्टदायक

चाणक्य ने तीसरी स्थिति को बाकी दोनों से भी अधिक कष्टदायक बताया है.श्लोक में कहा गया है- 'कष्टात् कष्टतरं चैव परगेहे निवासनम्', यानी दूसरे के घर में निवास करना सबसे अधिक कष्टदायक हो सकता है.

इसके पीछे आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का भाव समझा जा सकता है.जब व्यक्ति किसी दूसरे के घर में रहता है तो उसे कई बार अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलती.उसे घर के दूसरे सदस्यों की सुविधा, नियम और परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ सकता है.

ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो व्यक्ति को मानसिक दबाव या असहजता महसूस हो सकती है.हालांकि यह बात चाणक्य के समय की सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में कही गई थी, लेकिन आज के समय में इसका एक व्यापक संदेश आत्मनिर्भर बनने से भी जोड़ा जा सकता है.
 

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