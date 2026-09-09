US Open स्टार हारा तो गर्लफ्रेंड ने मचाया तहलका, बोल्ड बैले लुक ने लगाई 'आग'

US Open में टेनिस स्टार लुसियानो डार्डेरी का सफर भले ही रुक गया, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड ब्रियाना गुआग्लियार्डो ने सोशल मीडिया पर ऐसा ग्लैमर बिखेरा कि फैन्स की नजरें तस्वीरों पर थम गईं. बैले स्टूडियो में ब्रियाना का बोल्ड अंदाज सामने आया तो कमेंट बॉक्स तारीफों से भर गया.

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24 साल के डार्डेरी ने US Open में शानदार खेल दिखाते हुए राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया, लेकिन वर्ल्ड नंबर-2 अलेक्जेंडर ज्वेरेव के सामने उनका बल्ला... यानी रैकेट, ज्यादा देर नहीं चल सका. ज्वेरेव ने उन्हें सीधे सेटों में 6-2, 6-2, 7-6(3) से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया.

कोर्ट पर इटली के डार्डेरी का सफर खत्म हुआ, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनकी गर्लफ्रेंड का ग्लैमरस अंदाज चर्चा में आ गया.

Instagram @briannaguagliardo

बैले स्टूडियो में ब्रियाना का बोल्ड अवतार

ब्रियाना सिर्फ मॉडल नहीं हैं, बल्कि प्रशिक्षित बैले डांसर भी हैं. अर्जेंटीना में वह अपनी डांस अकादमी चलाती हैं. आमतौर पर वह डार्डेरी के मुकाबलों में उन्हें चीयर करती नजर आती हैं, लेकिन इस बार US Open में उनकी मौजूदगी नहीं दिखी.

इसकी वजह चाहे जो रही हो, ब्रियाना ने सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर करा दिया.

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Instagram @briannaguagliardo

डांस स्टूडियो से शेयर की गई तस्वीरों में वह बेहद ग्लैमरस और आकर्षक अंदाज में पोज देती नजर आईं. पेल येलो क्रॉप टॉप और ब्राउन पोल्का-डॉट आउटफिट ने उनके बैले लुक को बोल्ड टच दिया. तस्वीरों में उनका कॉन्फिडेंस और अदाएं फैंस का ध्यान खींचने के लिए काफी थीं.

तस्वीरें आईं तो फैन्स बोले- 'गॉडेस!'

ब्रियाना की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की झड़ी लग गई. किसी ने उन्हें 'गॉडेस' यानी देवी कहा, तो किसी ने 'टोटल ब्यूटी' लिखकर तारीफ की. एक फैन ने स्पैनिश में उन्हें 'Hermosísima' कहा, जिसका अर्थ है बेहद खूबसूरत.

और यही वजह है कि डार्डेरी की US Open हार के बाद भी उनके नाम से जुड़ी ग्लैमर स्टोरी सुर्खियों में बनी हुई है.

«Sono contento perché queste sono le partite che ti fanno crescere» 💪



Luciano Darderi ha tracciato un bilancio del suo #USOpen ai nostri microfoni. pic.twitter.com/yFG9f8wNDT — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) September 8, 2026

अगर ब्रियाना आर्थर ऐश स्टेडियम में ज्वेरेव के खिलाफ डार्डेरी का मुकाबला देखने पहुंचतीं, तो टेनिस के साथ-साथ स्टैंड्स में भी ग्लैमर का मुकाबला देखने को मिलता. फिलहाल डार्डेरी कोर्ट से बाहर हैं और ब्रियाना अपनी अदाओं से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.





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