AIMIM ने परिसीमन के मुद्दे पर INDIA गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान को लेकर निशाना साधा है. पार्टी नेता वारिस पठान ने कहा कि जो दल पहले AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताते थे, आज वही खुद बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं. उन्होंने NCP(SP) के रुख पर भी सवाल उठाए हैं.

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वारिस पठान ने कहा कि शरद पवार की पार्टी ने परिसीमन को समर्थन दे दिया है. उन्होंने INDIA गठबंधन पर तंज कसते कहते हुए कहा कि अब INDIA गठबंधन क्या कहना चाहता है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रंग कैसे-कैसे बदलते हैं, यह पूरा महाराष्ट्र और देश देख रहा है. उन्होंने INDIA गठबंधन पर जुबानी तीर चलाते हुए कहा कि पहले जो उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते थे अब वे खुद बीजेपी के साथ मिल गए हैं. उन्होंने कहा कि ये वही दल हैं जो INDIA गठबंधन का हिस्सा थे. उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और सही समय पर उन्हें जवाब देगी.

सपा पर भी साधा निशाना

इतना ही नहीं, AIMIM नेता वारिस पठान ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है. वारिस पठान ने समाजवादी पार्टी की ओर से पिछड़े और मुस्लिम समाज को लुभाने के लिए किए जा रहे वादों पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 में मुसलमानों से खूब वोट लिए लेकिन फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाई.

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उन्होंने सपा को झूठ का पुलिंदा बताया है. उन्होंने कहा कि पहले भी समाजवादी पार्टी पहले भी मुसलमानों से वादे कर चुकी है लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया. उन्होंने कहा कि सपा सिर्फ जनता को लुभावने सपने दिखाती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती.

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