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जेल से बाहर आते ही अभिषेक पोरेल को मिली टीम में जगह, मैदान पर फिर होगी वापसी

अभिषेक पोरेल को एक प्रैक्टिस सीरीज के लिए सीनियर बंगाल मेंस टीम में शामिल कर लिया गया है. पोरेल के लिए यह सीरीज मैदान पर दोबारा अपनी खोई हुई लय पाने का एक बड़ा मौका साबित हो सकती है.

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अभिषेक को मिला बड़ा मौका. (PHOTO: PTI)
अभिषेक को मिला बड़ा मौका. (PHOTO: PTI)

आईपील में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रेप के गंभीर आरोपों में घिरे और जेल की हवा खा चुके अभिषेक पोरेल की एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर वापसी हो गई है. 

बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (CAB) ने असम के खिलाफ होने वाले प्रैक्टिस मैचों के लिए सीनियर बंगाल मेंस टीम का ऐलान कर दिया है. चौकाने वाली बात यह है कि इस स्क्वाड में अभिषेक पोरेल का नाम भी शामिल है.

सुदीप चटर्जी की कप्तानी में यह टीम गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए 30 सितंबर को कोलकाता से रवाना होगी और 6 अक्टूबर को वापस लौटेगी. अभिषेक पोरेल को कोलकाता पुलिस ने 11 अगस्त को गिरफ्तार किया था. 

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अभिषेक पर एक मेडिकल छात्रा ने शादी के झूठे वादे पर रेप और आपराधिक धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया था. गिरफ्तारी के बाद पोरेल को करीब चार हफ्ते तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था. हालांकि, 18 सितंबर में अदालत से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आए थे और अब सीधे क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर रहे हैं.

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सीएबी ने क्यों दिया मौका?

जब अगस्त में अभिषेक पोरेल पुलिस कस्टडी में थे, तब सीएबी ने उन्हें प्री-सीजन संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट से बाहर कर दिया था. लेकिन अब जमानत पर बाहर आने के बाद और रणजी ट्रॉफी के लंबे सीजन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में वापस शामिल करने का फैसला किया है. 

बंगाल की टीम को मल्टी-डे फॉर्मेट में एक अनुभवी और स्पेशलिस्ट विकेटकीपर की जरूरत थी, जिसके चलते पोरेल की टीम में वापसी कराई गई है ताकि वह अपनी मैच फिटनेस हासिल कर सकें.

आईपीएल करियर पर भी मंडरा रहा है संकट

भले ही अभिषेक पोरेल को बंगाल की टीम में जगह मिल गई हो, लेकिन उनके कानूनी मामले अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं. कोर्ट में केस की कार्यवाही जारी है. ऐसे में आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स और खुद पोरेल के करियर पर भी इस कानूनी पचड़े का साया मंडरा रहा है. 

बीसीसीआई के कड़े नियमों और फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू को देखते हुए आने वाले समय में उनका आईपीएल खेलना पूरी तरह से कोर्ट के फैसले और उनके प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा.

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