Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें JPSC की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया था. वहीं, कांग्रेस के पूर्व सांसद और नेता सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया है. इन खबरों के अलावा, DRDO और IAF स्वदेशी PGB-500 प्रिसिजन गाइडेड बम का Su-30MKI लड़ाकू विमान पर उड़ान परीक्षण करने जा रहे हैं. पढ़ें गुरुवार शाम की बड़ी खबरें

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JPSC रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट का स्टे! जान‍िए क‍ितने लोगों की बची सरकारी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया था. कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट के साथ अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब सरकार को कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष और संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे.

भारत जल्द टेस्ट करेगा 500 किलो का बंकर बस्टर बम, कांप उठेगा पाकिस्तान

DRDO और भारतीय वायु सेना सितंबर-अक्टूबर 2026 में स्वदेशी PGB-500 प्रिसिजन गाइडेड बम का Su-30MKI लड़ाकू विमान पर उड़ान परीक्षण करने जा रहे है. यह 500 किलोग्राम का वॉरहेड वाला बम कठोर बंकरों, कमांड सेंटर्स और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है. परीक्षण में एयरोडायनेमिक बैलेंस और सुरक्षित रिलीज की जांच की जाएगी.

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जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में पैलेट गन, बगैर वर्दी वाले पुलिसकर्मी... सबकी जांच के लिए SC ने बनाई कमेटी

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई, महिला प्रदर्शनकारियों से उत्पीड़न और हिंसा के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यीय हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने HPEC को प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों को अंतरिम मुआवजा देने से जुड़े पहलुओं पर भी विचार करने को कहा है.

Sajjan Kumar Death causes : कैसे हुआ सज्जन कुमार का निधन, डॉक्टरों ने बताया अस्पताल में लाने के बाद क्या हुआ

कांग्रेस के पूर्व सांसद और नेता सज्जन कुमार का गुरुवार को निधन हो गया है. उन्हें दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत लाया घोषित कर दिया. सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे.

10 साल की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तरुण तेजपाल, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल ने पूर्व सहयोगी से रेप मामले में गोवा हाईकोर्ट के दोषी ठहराने और 10 साल की सजा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. तेजपाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है. इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी.

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चुनाव आयोग के बाहर कांग्रेस नेताओं का धरना, उत्तराखंड में SIR में गड़बड़ी का विरोध

उत्तराखंड में SIR प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उन्होंने ज्ञापन सौंपने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोका. ऐसे में नेताओं ने दफ्तर के बाहर धरना. धरने पर बैठे नेताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

दिल्ली-NCR में पेट्रोल-डीजल और CNG मालवाहक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक, 2027 से लागू होगा नियम

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली-NCR में पेट्रोल-डीजल, और सीएनजी से चलने वाले नए लाइट गुड्स व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की मंजूरी दे दी है. यानी आने वाले समय में छोटे मालवाहक वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल और कुछ मामलों में CNG से हटकर ज्यादा क्लीन एनर्जी ऑप्शन की तरफ बढ़ना होगा. दिल्ली में ये आदेश 1 जनवरी 2027 से लागू होगा.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति, अभी भी 30 पद खाली

केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में नौ वकीलों की बतौर जज नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कुल दस वकीलों के नामों की सिफारिश की थी. इन सभी नामों पर देश के सर्वोच्च स्तर पर गहन विचार-विमर्श किया गया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने उन दस में से नौ नामों को अपनी मंजूरी दे दी है.

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Modi Govt Action: नहीं चलेगी जमाखोरी... चीनी पर सरकार का बड़ा एक्शन, लगा दी ये पाबंदी

केंद्र सरकार ने चीनी के कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट में बदलाव किया है और इसे 30 दिन से कम करते हुए अब सिर्फ 15 दिन कर दिया है. चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है. 1 सितंबर से ये आदेश लागू हो जाएगा. डीलर और कारोबारी महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का व्यापार करते हैं, वे अब नई लिमिट से अधिक स्टॉक नहीं रख सकेंगे.

राहुल गांधी के इवेंट को 30 शर्तें वाली मंजूरी... तस्वीर-पोस्टर-बैनर पर पुणे पुलिस का सख्त निर्देश

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 22 अगस्त को पुणे में होने वाले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को पुलिस ने मंज़ूरी दे दी है. पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति के साथ आयोजकों के सामने 30 शर्तें रखी हैं. इनमें आपत्तिजनक तस्वीर, पोस्टर या बैनर लगाने पर रोक भी शामिल है. यह कार्यक्रम खास तौर पर छात्राओं के लिए रखा गया है.

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