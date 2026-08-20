चुनाव आयोग के बाहर कांग्रेस नेताओं का धरना, उत्तराखंड में SIR में गड़बड़ी का विरोध

उत्तराखंड में SIR से जुड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया. गुरुवार को कांग्रेस के कई नेता निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे. कुमारी शैलजा, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, गुरदीप सिंह सप्पल और पवन खेड़ा जैसे कई नेताओं ने ECI दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया.

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कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि वो उत्तराखंड में SIR प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों को लेकर निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी.

ज्ञापन सौंपने से रोके जाने के विरोध में सभी कांग्रेस नेता भारत निर्वाचन आयोग के मेन गेट के बाहर ही जमीन पर बैठ गए और धरना दे दिया.

जमकर हुई नारेबाजी

धरने पर बैठे नेताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वो 'चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ', 'चुनाव आयोग ज्ञापन लो', 'लोकतंत्र की हत्यारी ये सरकार नहीं चलेगी' और 'संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी' जैसे नारे लगाते दिखे.

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निर्वाचन आयोग दफ्तर के बाहर सुरक्षा बलों और पुलिस की भारी तैनाती देखी गई. मेन गेट को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया.

उत्तराखंड कांग्रेस प्रेसिडेंट गणेश गोदियाल ने इस बारे में बात करते हुए ANI से कहा, 'कुछ समय से हम EC से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं. ताकि राज्य में वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर हो रही गड़बड़ियों को EC के ध्यान में लाया जा सके. हालांकि, हमें पहले अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया गया था और आज सुबह से रिक्वेस्ट करने के बावजूद, हमें अभी तक मिलने का मौका नहीं मिला है. इसलिए, हमारे इंचार्ज की लीडरशिप में, हमने वहां जाकर सीधे अपनी बात रखने का फैसला किया.'

गोदियाल ने आगे कहा, 'उत्तराखंड में एक अनजान आदमी एक मौजूदा MLA का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का प्रपोजल दे रहा है और EC इस पर विचार कर रहा है. जब हमारी टीम ने असल में इस शिकायत करने वाले से संपर्क किया, तो उसने कहा कि उसने कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं की. इस झूठे आरोप से खुद को बचाने के लिए, उसने एक एफिडेविट भी दिया जिसमें कहा गया कि उसने कोई शिकायत नहीं की है और ये झूठे दावे हैं.'

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे अनगिनत एफिडेविट उन लोगों ने फाइल किए हैं जिनके नाम शिकायत करने वालों के तौर पर बताए गए थे. उन्होंने कहा, 'ये पूरी तरह से झूठ का जाल है, वोटरों को वोट देने से रोकने और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की एक चाल है. अगर EC चुप रहता है तो इन घटनाओं को देखते हुए, भारत के लोग और भारतीय लोकतंत्र इसे स्वीकार नहीं करेंगे.'

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