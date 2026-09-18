DTC बसें बंद, यात्री परेशान... ₹20 का सफर ₹100 पार, सरकार की ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील

दिल्ली में DTC बसों की हड़ताल को लेकर नया अपडेट सामने आया है. परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने हड़ताल कर रहे ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की है. उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की ज्यादातर मांगें मान ली गई हैं. अब सिर्फ सैलरी बढ़ाने का मुद्दा बाकी है. इस पर श्रम विभाग से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा.

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परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि ड्राइवरों और निजी कंसेशनरों के साथ बैठक हुई है. इसमें कई मांगों पर सहमति बनी है. हमने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की. जरूरी सेवाओं पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए.

हालांकि ड्राइवरों की तरफ से अभी हड़ताल खत्म करने का ऐलान नहीं किया गया है. प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों का कहना है कि बातचीत चल रही है. लेकिन अभी कोई ठोस समाधान नहीं निकला है. ड्राइवर सोनू बेनीवाल ने कहा कि सरकार को ऐसा समाधान निकालना चाहिए, जिससे निजी वेंडरों के साथ काम करने में उन्हें परेशानी न हो.

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तीन दिन दिल्ली में हड़ताल पर है DTC ड्राइवर

DTC ड्राइवरों की हड़ताल का गुरुवार को तीसरा दिन रहा. रानी खेड़ा, राजघाट, नेहरू प्लेस, बुराड़ी, वजीरपुर, घुमनहेड़ा और सरिता विहार समेत कई डिपो में ड्राइवर हड़ताल पर रहे. DTC कर्मचारी एकता यूनियन ने दावा किया है कि करीब 90 फीसदी ड्राइवर हड़ताल में शामिल हैं.

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इस हड़ताल का सीधा असर दिल्ली के यात्रियों पर पड़ा है. बसें कम चलने से रोज सफर करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है. लोगों को ऑफिस, कॉलेज और दूसरे कामों के लिए दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है.

बसें नहीं मिलने से यात्रियों के सामने ऑटो और ई-रिक्शा का विकल्प बचा है. लेकिन यात्रियों का आरोप है कि कई जगह इनका किराया काफी बढ़ गया है. कुछ यात्रियों के मुताबिक 20 रुपये वाले सफर के लिए अब 100 रुपये या उससे ज्यादा मांगे जा रहे हैं.

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कुछ रूट पर 50 से 300 रुपये तक किराया मांगे जाने की बात सामने आई है. पालम जैसे इलाकों के लिए 250 से 300 रुपये तक किराया मांगने की शिकायत भी यात्रियों ने की है.

अस्पताल-कॉलेज जाने के लिए हो रही परेशानी

हड़ताल का असर सिर्फ ऑफिस जाने वालों पर नहीं है. अस्पताल जाने वाले लोगों को भी दिक्कत हो रही है. कुछ लोगों ने बताया कि ऑटो का किराया ज्यादा होने के कारण उन्हें साइकिल से अस्पताल जाना पड़ा. कुछ लोग बीमार बच्चों को भी साइकिल से लेकर अस्पताल पहुंचे.

छात्रों की परेशानी भी बढ़ी है. बस नहीं मिलने पर उन्हें ऑटो लेना पड़ रहा है. इससे रोज का सफर महंगा हो गया है.

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दिल्ली में DTC बस सेवा सामान्य होने का इंतजार है. सरकार ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है. वहीं ड्राइवरों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का ठोस समाधान नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.



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