Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

भारत-नेपाल सीमा पर हालात सामान्य होते ही वाहनों की आवाजाही बहाल हुई. बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने 'मोदी मित्र डिजिटल योद्धा' अभियान लॉन्च किया. भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित की गई. ट्रंप ने NATO देशों को रूस से तेल खरीद बंद करने का आग्रह किया. पढ़ें आज की अहम खबरें...

नेपाल में अब शांति का माहौल है.
भारत-नेपाल की रुपईडीहा सीमा पर हालात सामान्य होते ही यात्री वाहन, कार, मोटरसाइकिल, पैदल यात्री और मालवाहक ट्रकों की आवाजाही बहाल हो गई है. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 'मोदी मित्र डिजिटल योद्धा' अभियान शुरू किया है, जिसमें 25 लाख डिजिटल स्वयंसेवक बनाए जाएंगे. जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित की गई है. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने NATO देशों को रूस से तेल खरीद बंद करने और चीन पर टैरिफ लगाने का सुझाव दिया है. पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

बॉर्डर खुला, वाहनों की आवाजाही शुरू... Gen-Z प्रोटेस्ट के बाद भारत-नेपाल सीमा पर कैसे हैं हालात 

भारत-नेपाल के रुपईडीहा बॉर्डर से यात्रियों और कारोबारी ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई है. शनिवार को रुपईडीहा बॉर्डर से यात्री वाहन, कार, मोटरसाइकिल, पैदल यात्री और मालवाहक ट्रक गुजरते हुए देखे गए. 42वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कमांडेंट गंगा सिंह उडावत ने बताया कि नेपाल में नई सरकार बनने के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं.  

बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने लॉन्च किया 'मोदी मित्र डिजिटल योद्धा' कैंपेन, 25 लाख वॉलंटियर तैयार करने का लक्ष्य

बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ‘मोदी मित्र डिजिटल योद्धा’ अभियान शुरू किया है. इस अभियान का उद्देश्य हर विधानसभा क्षेत्र से 10000 डिजिटल स्वयंसेवक बनाकर PM मोदी और NDA सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है. अभियान के तहत 25 लाख मोदी मित्र तैयार किए जाएंगे. इसके लिए एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया गया है, ताकि कोई भी इसमें शामिल हो सके.

वैष्णो देवी यात्रा फिर से स्थगित, भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे के कारण लिया गया फैसला

जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश और यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के खतरे के कारण माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. इससे पहले ये यात्रा 26 अगस्त से 19 दिनों तक निलंबित रही थी, जब रियासी जिले में तीर्थयात्रा मार्ग पर एक बड़े भूस्खलन में 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी.

रूस से तेल खरीदना बंद करें, NATO को ट्रंप का पत्र... चीन पर भी 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने को कहा 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को एक पत्र लिखकर रूस से तेल की ख़रीद बंद करने और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है. साथ ही उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जब तक यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध की समाप्ति नहीं होती है तब तक चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाया जाए. उन्होंने लिखा, युद्ध के खत्म होने के बाद इन प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा

मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डी.डी. लापांग का 93 वर्ष की उम्र में निधन, सोमवार को होगा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

मेघालय के वरिष्ठ राजनेता और चार बार के मुख्यमंत्री रहे डोनवा देत्वेल्सन लापांग का शुक्रवार शाम निधन हो गया. 93 वर्षीय लापांग लंबे समय से उम्रजनित बीमारियों से जूझ रहे थे. उन्होंने शिलांग स्थित एक अस्पताल में अंतिम सांस ली. मेघालय सरकार ने घोषणा की है कि सोमवार को उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी.

BCCI अध्यक्ष बनेंगे हरभजन सिंह? इस राज्य क्रिकेट संघ ने किया नॉमिनेट

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है. Cricbuzz की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है. आधिकारिक नामांकन सूची अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन केवल राज्य संघ द्वारा समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं. आजतक के अनुसार, बीसीसीआई का चुनावी प्रक्रिया इस महीने के अंत में शुरू होगी.

भारत की जैस्मिन लेंबोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, पोलैंड की जूलिया को हराया 

भारत की जैस्मिन लेंबोरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है. उन्होंने फाइनल मुकाबले में पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को स्प्लिट निर्णय से हराया. ये भारत के लिए इस चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल है. जूलिया सेरेमेता ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सिल्वर मेडल जीता था.

Bangladesh Vs Sri Lanka, Asia Cup 2025: श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया, निसांका ने जड़ी फिफ्टी

एशिया कप 2025 के 5वें मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया है. दुबई में खेले गए इस मुकाबले में बांग्लादेश ने पहले  बैटिंग करते हुए 139 रन बनाए थे, इसके जवाब में श्रीलंका की टीम ने पथुम निसांका की फिफ्टी और कामिल मिशारा की शानदार नाबाद 46 रनों की पारी के दम पर ये मैच 15वें ओवर में ही जीत लिया.  

---- समाप्त ----
