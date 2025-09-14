भारत की जैस्मिन लेंबोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, पोलैंड की जूलिया को हराया

भारत की जैस्मिन लेंबोरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 57 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया. उन्होंने फाइनल मुकाबले में पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को स्प्लिट निर्णय से हराया. ये भारत के लिए इस चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल है. जूलिया सेरेमेता ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सिल्वर मेडल जीता था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले राउंड में जैस्मिन थोड़ी पीछे चल रही थीं, लेकिन दूसरे राउंड में उन्होंने दमदार वापसी की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने पोलैंड की बॉक्सर को 4-1 के स्कोर से हराया. जैस्मिन ने बताया कि पेरिस ओलंपिक्स में उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था और वे वहां जल्द ही बाहर हो गई थीं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जेस्मिन लेंबोरिया ने 57 किग्रा सेमीफाइनल में वेनेजुएला की ओमैलिन अल्काला को 5-0 से हराया था. वहीं, भारत की नूपुर शेरॉन को 80+ किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर से संतोष करना पड़ा, उन्हें पोलैंड की अगाता काज्मार्स्का से हार का सामना करना पड़ा.



भारतीय बॉक्सर पूजा रानी 80 किलोग्राम कैटेगरी में सेमीफाइनल में हार गईं और ब्रॉन्ज मेडल पर संतोष करना पड़ा. पूजा रानी का मुकाबला सेमीफाइनल में एमिली एस्क्विथ से था, जिसमें उन्होंने हार का सामना किया.

