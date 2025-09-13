scorecardresearch
 

Bangladesh Vs Sri Lanka Cricket Live Score, Asia Cup 2025: LIVE: श्रीलंका ने जीता टॉस, बांग्लादेश को दिया बैटिंग का न्योता

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का 5वां मुकाबला आज बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच अबु धाबी में खेला जाएगा. हांगकांग पर आसान जीत के बाद बांग्लादेश का जोश हाई होगा. लेकिन उसका सामना छह बार की चैम्पियन श्रीलंका से है.

एशिया कप में आज बांग्लादेश का मुकाबला श्रीलंका के साथ. (Courtesy: AP)
Bangladesh Vs Sri Lanka, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का 5वां मुकाबला आज बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच अबु धाबी में खेला जाएगा. हांगकांग पर आसान जीत के बाद बांग्लादेश का जोश हाई होगा. लेकिन उसका सामना छह बार की चैम्पियन श्रीलंका से है. 

श्रीलंका ने तीन साल बाद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जनीथ लियानागे को भी टी20 टीम में शामिल किया है. वे हाल ही में जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज में नाबाद 70 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने थे. इस मुकाबले की लाइव अपडेट के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें...
 

टीम में स्टार स्पिनर वानिन्दु हसरंगा की वापसी भी हुई है, जो हैमस्ट्रिंग चोट से उबर चुके हैं. धीमी यूएई पिचों पर हसरंगा, महीश तीक्षणा और दूनिथ वेल्लालगे की स्पिन तिकड़ी बेहद प्रभावी साबित हो सकती है, जबकि तेज गेंदबाज़ मथीशा पथिराना गेंदबाज़ी में विविधता लाते हैं.

बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग-11: बांग्लादेश (प्लेइंग इलेवन): परवेज़ हुसैन इमोन, तंज़ीद हसन तमीम, लिटन दास, तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तन्ज़ीम हसन साकिब, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान.

श्रीलंका संभावित प्लेइंग इलेवनः कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, के परेरा, चरित असलांका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्ष्णा, दुष्मंथा चमीरा, मतीशा पथिराना.

श्रीलंका का फुल स्क्वॉड: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसंका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसारंगा, डुनिथ वेलालगे, चमिका करुणारत्ने, महीश तीक्ष्णा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना.

बांग्लादेश का फुल स्क्वॉड: लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफद्दीन.

