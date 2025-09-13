scorecardresearch
 

Feedback

BCCI अध्यक्ष बनेंगे हरभजन सिंह? इस राज्य क्रिकेट संघ ने किया नॉमिनेट

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है. चुनावी प्रक्रिया 20 से 28 सितंबर के बीच होगी. उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य पदों पर मुकाबले की संभावना कम है. सचिन तेंदुलकर की उम्मीदवारी की अफवाहों के बीच हरभजन का नाम प्रमुखता से उभरा है.

Advertisement
X
टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह (Photo: Getty)
टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह (Photo: Getty)

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का नाम अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हो गया है. Cricbuzz की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) ने 45 वर्षीय इस पूर्व स्पिनर को शीर्ष पद के लिए नामांकित किया है. आधिकारिक नामांकन सूची अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन केवल राज्य संघ द्वारा समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं.

भारत के लिए 367 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके और 700 से अधिक विकेट लेने वाले हरभजन सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय हैं. 2022 में उन्हें आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था.

बीसीसीआई का चुनावी प्रक्रिया इस महीने के अंत में शुरू होगी. चुनाव अधिकारी ए.के. जोती के अनुसार नामांकन 20 और 21 सितंबर को दाखिल किए जाएंगे, 22 सितंबर को जांच होगी. 23 सितंबर को उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं और उसी दिन अंतिम सूची जारी होगी. मतदान और मतगणना 28 सितंबर को होगी.

सम्बंधित ख़बरें

Sachin Tendulkar
क्या Sachin Tendulkar बनेंगे BCCI का President? 
Sachin Tendulkar
Sachin Tendulkar अपनी पत्नी के साथ हुए स्पॉट! 
Sachin On Teacher's Day
Sachin ने Teacher's Day पर लिखा खास नोट! 
Gambhir On Kohli
Gautam Gambhir ने Kohli को कहा Desi Boy! 
सचिन तेंदुलकर ने युवाओं के साथ तस्वीर खिंचवाई.(Photo:ITG)
सचिन तेंदुलकर का महेश्वर दौरा... बेटी सारा संग अहिल्या घाट पर क्लिक करवाए फोटो 

यह भी पढ़ें: एशिया कप में भारत Vs पाकिस्तान मैच पर सियासी तूफान, संजय राउत का बड़ा बयान

इस बीच, शुक्रवार (12 सितंबर) राज्य संघों के प्रतिनिधियों के नाम भेजने की अंतिम तिथि थी. पूरी सूची शनिवार (13 सितंबर) को जारी होगी.

Advertisement

अध्यक्ष पद के अलावा उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए भी चुनाव होंगे. हालांकि, इन पदों पर मुकाबला होने की संभावना कम है क्योंकि देवजीत सैकिया (सचिव), प्रभतेज सिंह भाटिया (कोषाध्यक्ष) और रोहन देसाई (संयुक्त सचिव) अपने पद पर बने रहने की उम्मीद है.

उम्मीदवारों को बीसीसीआई या उसके सदस्य संघों में पूर्व या वर्तमान निर्वाचित पदों का विवरण भी फॉर्म C में प्रस्तुत करना होगा, जिसे प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और नोटरी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है.

यह भी पढ़ें: BCCI New President: क्या बीसीसीआई का अध्यक्ष बदलेंगे? 70 साल के इस दिग्गज की जगह कौन लेगा... जानें बड़ा अपडेट

सचिन तेंदुलकर के नाम पर भी चली थी चर्चा

हरभजन का नाम उस समय सामने आया है जब हाल ही में सचिन तेंदुलकर के चुनाव लड़ने की अफवाहें चली थीं, जिन्हें उनके करीबी लोगों ने खारिज कर दिया. अब देखना होगा कि पीसीए की नामांकन प्रक्रिया हरभजन को औपचारिक रूप से चुनावी दौड़ में लाती है या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement