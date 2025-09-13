BCCI अध्यक्ष बनेंगे हरभजन सिंह? इस राज्य क्रिकेट संघ ने किया नॉमिनेट

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का नाम अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हो गया है. Cricbuzz की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) ने 45 वर्षीय इस पूर्व स्पिनर को शीर्ष पद के लिए नामांकित किया है. आधिकारिक नामांकन सूची अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन केवल राज्य संघ द्वारा समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं.

भारत के लिए 367 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके और 700 से अधिक विकेट लेने वाले हरभजन सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय हैं. 2022 में उन्हें आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था.

बीसीसीआई का चुनावी प्रक्रिया इस महीने के अंत में शुरू होगी. चुनाव अधिकारी ए.के. जोती के अनुसार नामांकन 20 और 21 सितंबर को दाखिल किए जाएंगे, 22 सितंबर को जांच होगी. 23 सितंबर को उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं और उसी दिन अंतिम सूची जारी होगी. मतदान और मतगणना 28 सितंबर को होगी.

इस बीच, शुक्रवार (12 सितंबर) राज्य संघों के प्रतिनिधियों के नाम भेजने की अंतिम तिथि थी. पूरी सूची शनिवार (13 सितंबर) को जारी होगी.

अध्यक्ष पद के अलावा उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए भी चुनाव होंगे. हालांकि, इन पदों पर मुकाबला होने की संभावना कम है क्योंकि देवजीत सैकिया (सचिव), प्रभतेज सिंह भाटिया (कोषाध्यक्ष) और रोहन देसाई (संयुक्त सचिव) अपने पद पर बने रहने की उम्मीद है.

उम्मीदवारों को बीसीसीआई या उसके सदस्य संघों में पूर्व या वर्तमान निर्वाचित पदों का विवरण भी फॉर्म C में प्रस्तुत करना होगा, जिसे प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और नोटरी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है.

सचिन तेंदुलकर के नाम पर भी चली थी चर्चा

हरभजन का नाम उस समय सामने आया है जब हाल ही में सचिन तेंदुलकर के चुनाव लड़ने की अफवाहें चली थीं, जिन्हें उनके करीबी लोगों ने खारिज कर दिया. अब देखना होगा कि पीसीए की नामांकन प्रक्रिया हरभजन को औपचारिक रूप से चुनावी दौड़ में लाती है या नहीं.

