बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने लॉन्च किया 'मोदी मित्र डिजिटल योद्धा' कैंपेन, 25 लाख वॉलंटियर तैयार करने का लक्ष्य

बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ‘मोदी मित्र डिजिटल योद्धा’ अभियान शुरू किया है. इसका उद्देश्य हर विधानसभा क्षेत्र से 10000 डिजिटल स्वयंसेवक बनाकर प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है. अभियान के तहत 25 लाख मोदी मित्र तैयार किए जाएंगे. इसके लिए एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया गया है, ताकि कोई भी इसमें शामिल हो सके.

'मोदी मित्र' अभियान का उद्देश्य हर विधानसभा से 10 हजार डिजिटल स्वयंसेवक बनाना है (Photo: X/BJP4Bihar)
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने विकास एजेंडे को हर घर तक पहुंचाने के लिए एक बड़े डिजिटल संपर्क अभियान की शुरुआत की है. शनिवार को पटना के रविंद्र भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भाजपा बिहार सोशल मीडिया के प्रकोष्ठ और आईटी विंग ने औपचारिक रूप से 'मोदी मित्र डिजिटल योद्धा' अभियान का शुभारंभ किया.

इस अभियान का लक्ष्य है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10,000 डिजिटल स्वयंसेवक तैयार किए जाएं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार की एनडीए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे.

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये पहल पार्टी के जनता से रिश्ते को और मजबूत करेगी. उन्होंने कहा कि ये केवल चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि जन-जागरण का सबसे बड़ा डिजिटल माध्यम है. एनडीए सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री मोदी के विजन को हर नागरिक तक पहुंचाना ही इस अभियान का लक्ष्य है.

वहीं, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की गई हैं. गांव-गांव में सड़कें बनीं, हर घर बिजली पहुंची और अब मोदी मित्र जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोकतंत्र को और मजबूत किया जाएगा.

बीजेपी ने जारी किया मिस्ड कॉल नंबर

भाजपा आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने इस अभियान की तकनीकी रूपरेखा प्रस्तुत की. उन्होंने घोषणा की कि एक विशेष मिस्ड कॉल नंबर- 9582157157 जारी किया गया है, जिस पर कॉल कर कोई भी मोदी मित्र बन सकता है. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है पूरे बिहार में 25 लाख मोदी मित्र तैयार किए जाएं, प्रत्येक विधानसभा से 10000 स्वयंसेवक जोड़े जाएं. इस नंबर पर व्हाट्सऐप अपडेट भी मिलते रहेंगे. लिहाजा भाजपा ने चुनाव से पहले अपनी सरकार के कामकाज और प्रधानमंत्री मोदी के विजन को जनता तक पहुंचाने के लिए एक विशाल डिजिटल स्वयंसेवक बल तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा लिया है.

