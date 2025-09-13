scorecardresearch
 

Feedback

रूस से तेल खरीदना बंद करें, NATO को ट्रंप का पत्र... चीन पर भी 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने को कहा

डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से रूस से तेल की खरीद बंद करने और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया. वे चाहते हैं कि नाटो चीन पर भी 50 से 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाए, जब तक यूक्रेन-रूस युद्ध समाप्त न हो जाए. ट्रम्प ने कहा कि कुछ नाटो देशों द्वारा रूस से तेल खरीदना उनकी कूटनीतिक ताकत कमजोर कर रहा है.

Advertisement
X
डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ के जरिए रूस पर प्रभाव कमजोर करने का प्रस्ताव दिया (Photo: AFP)
डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ के जरिए रूस पर प्रभाव कमजोर करने का प्रस्ताव दिया (Photo: AFP)

15 अगस्त 2025 ये वो तारीख़ थी, जिसपर दुनिया की निगाहें टिकीं थीं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में यूक्रेन जंग को लेकर वार्ता हुई. उम्मीद जताई जा रही थी कि तीन साल से चले आ रहे युद्ध का अंत होगा, पर ऐसा हुआ नहीं. ट्रंप अभी भी इस युद्ध की समाप्ति के लिए पुरज़ोर कोशिश में जुटे हैं. 

डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के सदस्य देशों के नाम एक पत्र लिखा. उन्होंने नाटो देशों से रूस से तेल खरीदना बंद करने का आग्रह किया. साथ ही उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जब तक यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध की समाप्ति नहीं होती है तब तक चीन पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाए. युद्ध के खत्म होने के बाद इन प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा. चीन का रूस पर मजबूत नियंत्रण है, और ये शक्तिशाली टैरिफ उस नियंत्रण को तोड़ देंगे.

ट्रंप ने कहा कि मैं रूस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं. ज़रूरत है कि नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद करें. कुछ नाटो के सदस्य देश अभी भी रूस से तेल ख़रीद रहे हैं, जिसकी वजह से बातचीत और दबाव की ताक़त कम हो रही है. 

Advertisement

उन्होंने कहा, अगर नाटो इस तरह का कदम नहीं उठाता है तो अमेरिका का समय, पैसा और एनर्जी बरबाद जाएगा. इसलिए ज़रूरत है कि रूस की मदद करने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं. 

सम्बंधित ख़बरें

Trump_india _tariff
भारत-अमेरिका रिश्तों पर Trump का बड़ा खुलासा 
ट्रंप ने 9/11 की बरसी पर पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि, देखें US Top-10 
PM Modi and President Donald Trump
क्‍या ट्रंप ने मान ली अपनी गलती? भारत के साथ रिश्‍ते खराब होने की खुद बताई वजह 
US President Donald
'पुतिन हमारे से ज्यादा यूरोप की प्रॉब्लम हैं...', यूक्रेन में युद्ध रोके जाने की बात पर बोले ट्रंप 
Donald Trump and Charlie Kirk
'हमारे देश और बच्चों के लिए चार्ली ने जान कुर्बान की...', पति की मौत पर बोलीं पत्नी एरिका कर्क 

यह भी पढ़ें: 'शानदार डिनर...', इजरायली हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के साथ डिनर के बाद बोले कतर के पीएम शेख मोहम्मद

ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर पहले ही अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ़ लगा रखा है, जिससे भारत पर लगने वाला कुल टैरिफ 50 फीसदी पहुंच जाता है. 

अमेरिकी राष्ट्रपति पहले भी कई बार धमकी दे चुके हैं अगर चीन और भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखाता है तो उन पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. 

इसी सप्ताह ब्रिटेन ने रूस से जुड़े नए प्रतिबंधों को लागू किया है, जिसका उद्देश्य साफ़ है कि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए. ब्रिटेन ने रूस से जुड़े 70 तेल परिवहन जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है और साथ ही 30 कंपनियों और व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं. ये लोग या कंपनियां रूस को शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए आवश्यक चीजें मुहैया करवाते थे. जैसे - केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और विस्फोटक सप्लाई. इनमें तुर्किये और चीन की भी कंपनियां शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement