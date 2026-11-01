Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली में रविवार को INDIA ब्लॉक की रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों पर डायवर्जन लागू किया है. वहीं, केंद्र सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स या एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाकर जीरो कर दिया है. इन खबरों के अलावा, दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए 1 नवंबर से कई सख्त पाबंदियां लागू हो गई हैं. पढ़ें रविवार सुबह की बड़ी खबरें

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दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें... घर से निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक एडवाइजरी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को INDIA ब्लॉक की रामलीला मैदान में रैली होने जा रही है. रविवार को सिख समुदाय की ओर से भी मार्च निकाला जाएगा. ऐसे में, ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों पर डायवर्जन लागू किया है. रामलीला मैदान में होने वाली रैली के मद्देनजर मध्य दिल्ली के कुछ रास्तों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कई रूट डायवर्ट किए जा सकते हैं.

'प्रोटेस्ट में आएं, खरीदारी करें...', राहुल गांधी बोले- INDIA ब्लॉक की महारैली से व्यापारियों को नहीं होगा नुकसान

दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को होने वाली INDIA ब्लॉक की मेगा रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. विपक्षी दलों के नेता और अलग-अलग राज्यों से समर्थक दिल्ली पहुंचने लगे हैं. इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार देर शाम एक्स' पर पोस्ट कर दिल्ली आने वाले लोगों से रैली और मार्च के साथ स्थानीय व्यापारियो से खरीदारी करने की अपील की.

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'अर्नब' तूफान से किसानों के फसलें तबाह, CM योगी ने दिए तत्काल मुआवजे के निर्देश

यूपी में साइक्लोन अर्नब और इसके कारण अधिक पानी बरसने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है. इस नुकसान का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से संज्ञान लिया है. सीएम ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित किसानों को मुआवजा देने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए. नुकसान का आकलन कर किसानों को तुरंत उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए.

UPTET 2026: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मूल्यांकन से हटेंगे दो सवाल, दोबारा जारी होगा स्कोरकार्ड

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तरव प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया है कि वह UPTET 2026 के मूल्यांकन से सवाल 36 और 37 को हटा दें. इन दोनों सवालों के लिए आयोग की अंतिम उत्तर कुंजी में दो-दो विकल्प सही माने गए थे. कोर्ट ने कहा है कि इन सवालों को मूल्यांकन से हटाकर अभ्यर्थियों के अंक दोबारा तय किए जाएं.

Commonwealth Kabaddi Championship: कबड्डी में भारत का डबल धमाका, पुरुष और महिला दोनों टीमों ने जीते गोल्ड मेडल

भारत ने कॉमनवेल्थ कबड्डी चैम्पियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल जीते. फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने श्रीलंका को 54-20 से हराया, जबकि महिला टीम ने युगांडा को 35-15 से मात देकर स्वर्णिम सफलता हासिल की. दोनों भारतीय टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया.

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Petrol Tax Cut: सरकार का बड़ा फैसला, दिवाली से पहले पेट्रोल पर ये टैक्स 'Zero', डीजल-ATF पर ड्यूटी बढ़ाई

केंद्र सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स या एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाकर जीरो कर दिया है. जबकि दूसरी ओर डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में इजाफा किया है, यही नहीं हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल पर भी इस टैक्स को बढ़ाया गया है. ये नया टैक्स रेट अगले दो हफ्तों के लिए लागू किया गया है.

WTC टेबल में बड़ा उलटफेर... न्यूजीलैंड बना नंबर-1, टीम इंडिया को भी फायदा, जानें फाइनल का पूरा समीकरण

साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया पर सीरीज जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025-27 की अंकतालिका में बड़ा बदलाव हुआ है. न्यूजीलैंड 72.22 अंक प्रतिशत के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है, जबकि साउथ अफ्रीका 71.43 पीसीटी के साथ दूसरे स्थान पर है. बांग्लादेश की वेस्टइंडीज के खिलाफ हार के बाद भारत 51.52 पीसीटी के साथ चौथे नंबर पर आ गया है.

जापान में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.0 रही तीव्रता

जापान में रविवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई. भूकंप 1 नवंबर को सुबह 3 बजकर 45 मिनट पर आया. भूकंप का केंद्र जापान के शिमा से 58 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पूर्व में था. फिलहाल भूकंप से जान-माल के नुकसान को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई.

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दिल्ली में 1 नवंबर से प्रदूषण पर बड़ा प्रहार... बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक, दफ्तरों में 50% WFH और पार्किंग फीस दोगुनी

दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए 1 नवंबर से कई सख्त पाबंदियां लागू होने जा रही हैं. इनमें दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड पुरानी गाड़ियों पर रोक, ज्यादातर बाहरी निर्माण कामों पर बंदी, पार्किंग फीस दोगुनी और सरकारी व निजी दफ्तरों में 50 फीसदी हाजिरी का नियम शामिल है. ये पाबंदियां अलग-अलग समय के लिए 28 फरवरी के बीच लागू रहेंगी.

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