scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UPTET 2026: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मूल्यांकन से हटेंगे दो सवाल, दोबारा जारी होगा स्कोरकार्ड 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तरव प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया है कि वह UPTET 2026 के मूल्यांकन से सवाल 36 और 37 को हटा दें. 

Advertisement
X
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPTET नतीजों के लिए जारी किया बड़ा आदेश. (File Photo: ITG)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPTET नतीजों के लिए जारी किया बड़ा आदेश. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के नतीजों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) को परीक्षा के मूल्यांकन से दो सवाल हटाने का निर्देश दिया है. इन दोनों सवालों के लिए आयोग की अंतिम उत्तर कुंजी में दो-दो विकल्प सही माने गए थे. कोर्ट ने कहा है कि इन सवालों को मूल्यांकन से हटाकर अभ्यर्थियों के अंक दोबारा तय किए जाएं.

विजय सोनकर समेत चार अभ्यर्थियों ने दाखिल की थी याचिका

जस्टिस विनोद दिवाकर ने यह आदेश विजय सोनकर और तीन अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा के मूल्यांकन और अंतिम उत्तर कुंजी से जुड़े मुद्दे कोर्ट के सामने रखे थे.

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi
रामलीला मैदान में जुटने लगे कार्यकर्ता, खड़गे के घर के बाहर हलचल... दिल्ली पुलिस बोली- हम भी तैयार
वंदे भारत स्लीपर से वाराणसी-दिल्ली का सफर होगा तेज़
दिल्ली में शो के बाद दिलजीत दोसांझ ने दिया भरोसा, बोले-
परीक्षा में नकल का अनोखा तरीका.
परीक्षा में सेनेटरी पैड में डिवाइस छिपाकर नकल करता पकड़ा गया 'मुन्नाभाई'
अहमदाबाद के एक कपल ने जुलाई 2025 में सिर्फ 2,000 से 3,000 रुपये में द कोको स्टेशन शुरू किया, जो ऑफिस टाइम के बाद अपनी कार से कोल्ड कोको बेचते थे. (फोटो: Instagram.com/thecocostation | AI-एन्हांस्ड)
छोड़ दी नौकरी, अब कार से बेच रहे कोल्ड कोको, 6 लाख महीने की कमाई

कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं के अंकों की दोबारा गणना करें. इसके साथ ही उनके परिणाम और स्कोरकार्ड में जरूरी सुधार भी किए जाएं.

सभी समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा  फायदा 

हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि जारी किए गए आदेश का फायदा केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए. आयोग को उन सभी अभ्यर्थियों को इसका फायदा देना होगा, जो समान स्थिति में हैं. यानी लाभ केवल उन उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा जिन्होंने विवादित सवालों के लिए अंतिम उत्तर कुंजी में स्वीकार किए गए विकल्पों में से कोई एक चुना था.

Advertisement

इस आदेश के बाद आयोग को UPTET 2026 के मूल्यांकन में दोनों सवालों को हटाकर संबंधित अभ्यर्थियों के अंक और स्कोरकार्ड संशोधित करने होंगे.

क्या था पूरा विवाद? 

बता दें कि UPTET 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी में दो सवालों को लेकर विवाद हुआ था. आयोग ने इन दोनों सवालों के लिए एक-एक नहीं, बल्कि दो-दो विकल्पों को सही माना था. इसके बावजूद मूल्यांकन में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए गए, जिन्होंने इन दोनों सवालों के लिए आयोग की ओर से स्वीकार किए गए विकल्पों में से कोई एक चुना था.

इस व्यवस्था को विजय सोनकर समेत तीन अन्य अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी. उनका मामला था कि जब आयोग ने खुद दोनों सवालों में दो-दो विकल्प सही माने हैं, तो इन सवालों के आधार पर अभ्यर्थियों के बीच अंक का अंतर नहीं किया जाना चाहिए. याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि इन दोनों सवालों को मूल्यांकन से हटाकर परिणाम दोबारा तैयार किया जाए.

मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने दोनों सवालों को मूल्यांकन से हटाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने आयोग से याचिकाकर्ताओं के अंक और स्कोरकार्ड संशोधित करने को कहा. साथ ही स्पष्ट किया कि इस फैसले का लाभ केवल याचिकाकर्ताओं को नहीं, बल्कि सभी समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को दिया जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    25 साल की पत्नी, दो प्रेमी और पति की हत्या... चौंका देगी काशीराम हत्याकांड की कहानी |
    10 विकेट लेने के बाद रो पड़ा साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर, साइमन हार्मर की कहानी दिल छू जाएगी |
    शादी में 17 लाख खर्च... अब 20 हजार कमाने वाली बेटी को सता रही माता-पिता के रिटायरमेंट की चिंता |
    Gen Z Shopping: बस 500 रुपये में Gen Z लुक! दिल्ली-NCR के इन बाज़ार में करें शॉपिंग |
    होटल का चैंबर साफ करने उतरे 4 मजदूर, अंदर ऐसा क्या हुआ कि किसी की जान नहीं बची? उज्जैन में दर्दनाक हादसा |
    40 विला और 1.8 करोड़ की सालाना कमाई, IAS-IPS दंपति पर कसता जा रहा जांच का शिकंजा |
    Besan Paratha: पोहा-चीला छोड़ें, हल्की गुलाबी ठंड में नाश्ते में बनाकर खाएं बेसन-मेथी के खस्ता पराठे, सूखी सब्जी संग लगेंगे टेस्टी |
    Sania Mirza Sister Anam Lifestyle: क्रिकेटर अजहरुद्दीन की बहू हैं सानिया मिर्जा की छोटी बहन, तलाक के बाद की दूसरी शादी, करोड़ों की हैं मालकिन |
    किराएदार रहते हुए बिक गया मकान, अब कौन होगा नया मालिक और क्या होंगे आपके अधिकार? |
    Rule Change 1 Nov: आज से देश में लागू हुए ये बड़े बदलाव, जानिए कहां-कहां होगा असर
    Advertisement