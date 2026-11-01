scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

24 साल बाद भारत के रिकॉर्ड की बराबरी... पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में रचा इतिहास, श्रीलंका हुआ पस्त

पाकिस्तानी टीम ने 2008 के बाद पहली बार वनडे ट्राई-सीरीज जीती है. पाकिस्तान की जीत ने नेटवेस्ट फाइनल 2002 की याद दिला दी है. तब भारत ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराकर खिताबी जीत हासिल की थी.

Advertisement
X
फखर जमां ने फाइनल में काटा गदर, पाकिस्तान को दिलाई जीत. (Photo: AP)
फखर जमां ने फाइनल में काटा गदर, पाकिस्तान को दिलाई जीत. (Photo: AP)

पाकिस्तान ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में श्रीलंका को तीन विकेट से हराकर वनडे ट्राई सीरीज का खिताब जीत लिया. फखर जमां के शानदार शतक की बदौलत पाकिस्तान ने 326 रनों के लक्ष्य को 48.3 ओवर में हासिल किया. यह किसी ओडीआई फाइनल में सबसे बड़ा सफल रनचेज रहा. पाकिस्तान ने इस मामले में भारत के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

सौरव गांगुली की अगुवाई में भारतीय टीम ने 2002 के नेटवेस्ट सीरीज फाइनल में लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 326 रनों का लक्ष्य हासिल किया था. दो दशक से ज्यादा समय बाद पाकिस्तान ने उसी आंकड़े को छू लिया.

युवी-कैफ ने पलट दिया था मैच
लॉर्ड्स में खेले गए उस यादगार फाइनल में भारतीय टीम मुश्किल में थी. पांच विकेट गिरने के बाद युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने पारी को संभाला. युवराज ने 69 रन बनाए, जबकि कैफ 87 रन बनाकर नाबाद रहे थे. भारत ने आखिरी ओवरों में रोमांचक जीत दर्ज कर नेटवेस्ट ट्रॉफी अपने नाम की थी. अब पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 326 रनों के लक्ष्य का सफल पीछा कर उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

सम्बंधित ख़बरें

PAK vs SL Kamindu Mendis
मेंडिस ने शतक जड़ लाहौर में मचाया तहलका! पाक को घर में घुसकर धोया!
Hong Kong Sixes
क्रुणाल के ओवर ने पलट दिया गेम, पाकिस्तान से हारी भारतीय टीम
Babar Azam
पाकिस्तान 110 पर ढेर, फिर भी बाबर-फखर पर मेहरबान कोच, द‍िया ये बयान
IND vs NZ Abhishek Sharma
'वो स्लॉगर नहीं, खूंखार है!', पाकिस्तान में भी बजा अभिषेक का डंका
Pakistan pacer Haris Rauf
मैदान पर गुंडागर्दी करना रऊफ पर पड़ा भारी! लगा भारी जुर्माना

31 अक्टूबर (शनिवार) को आयोजित इस मुकाबले में पाकिस्तान ने 331/7 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया. पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और बाबर आजम पांच गेंदों में खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए. इसके बाद फखर जमां और साद बेग ने तीसरे विकेट के लिए 149 रनों की साझेदारी कर टीम को संकट से बाहर निकाला. साद बेग ने 74 रन बनाए, जबकि फखर ने 99 गेंदों पर 127 रनों की शानदार पारी खेली. यह फखर के ओडीआई करियर का 12वां शतक रहा.

Advertisement

फखर जमां के आउट होने के समय पाकिस्तान का स्कोर 220/4 था और मुकाबला अभी भी खुला हुआ था. फिर अराफात मिन्हास (61 रन) और हसन नवाज (नाबाद 37 रन) ने छठे विकेट के लिए 94 रनों की अहम साझेदारी कर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया. इससे पहले श्रीलंका ने कामिंदु मेंडिस के 131 और पवन रत्नायके के 77 रनों की मदद से 325/8 का स्कोर बनाया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फरीदाबाद के होटल में युवती की मौत, बेड पर मिली डेडबॉडी... साथ आया युवक फरार |
    'मैं क्या बता कर हमला करूंगा...', ईरान पर अटैक को लेकर ट्रंप के गजब बोल |
    Akka Review: मातृसत्ता का छलावा या पितृसत्ता का नया रूप, कैसी है सीरीज 'अक्का'? |
    24 साल बाद भारत के रिकॉर्ड की बराबरी... पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में रचा इतिहास, श्रीलंका हुआ पस्त |
    INDIA ब्लॉक की रैली में 10 लाख लोगों के जुटने का दावा |
    Ahoi Ashtami 2026: आज कितने बजे दिखेगा अहोई अष्टमी का चांद? जानें कब खोलें माताएं अपना व्रत |
    Moong Dal Poori: सादी पूड़ी छोड़ें, त्योहारों पर बनाएं मूंग दाल की क्रिस्पी पूड़ियां, बच्चे-बड़े सब होंगे खुश |
    'अर्नब' तूफान से किसानों के फसलें तबाह, CM योगी ने दिए तत्काल मुआवजे के निर्देश |
    UPTET 2026: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मूल्यांकन से हटेंगे दो सवाल, दोबारा जारी होगा स्कोरकार्ड  |
    25 साल की पत्नी, दो प्रेमी और पति की हत्या... चौंका देगी काशीराम हत्याकांड की कहानी
    Advertisement