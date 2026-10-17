scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तीन साल पहले भी हुआ था विमान हादसा, जानिए अजित पवार के प्लेन क्रैश से क्या है लिंक, AAIB की रिपोर्ट

मुंबई एयरपोर्ट पर 2023 में हुए वीएसआर चार्टर फ्लाइट क्रैश लैंडिंग मामले में एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है. दुर्घटना का संभावित कारण फ़्लाइट क्रू का खराब मौसम की स्थिति में भी अन-स्टेबलाइज़्ड अप्रोच जारी रखने का फैसला और विमान को गलत तरीके से संभालना बताया जा रहा है.

Advertisement
X
सितंबर 2023 में वीएसआर चार्टर फ्लाइट क्रैश लैंडिंग मामले में AAIB ने फाइनल रिपोर्ट जारी की. (File Photo- PTI)
सितंबर 2023 में वीएसआर चार्टर फ्लाइट क्रैश लैंडिंग मामले में AAIB ने फाइनल रिपोर्ट जारी की. (File Photo- PTI)

सितंबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर हुए वीएसआर चार्टर फ्लाइट क्रैश लैंडिंग मामले में एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है.

रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अनस्टेबलाइज़्ड अप्रोच के कारण क्रैश लैंडिंग हुई, VSR विमान के रनवे पर फिसलने के बाद दो क्रू मेंबर और 6 यात्रियों को गंभीर चोटें आईं. AAIB की अंतिम रिपोर्ट में बताया गया है कि फ़्लाइंग क्रू ने SOP का पालन नहीं किया और VSR एयरलाइंस ने आंतरिक ऑडिट ठीक से नहीं किए. इसी कंपनी का लियरजेट बारामती में क्रैश हो गया था, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और अन्य लोगों की मौत हो गई थी.

AAIB ने बताया 14 सितंबर 2023 को एक नॉन-शेड्यूल पैसेंजर फ्लाइट विशाखापत्तनम से मुंबई आई थी. विशाखापत्तनम से टेक-ऑफ सामान्य था और उड़ान के दौरान कोई समस्या नहीं हुई. इसके बाद विमान को रनवे 27 पर लैंड करने की मंज़ूरी दी गई. लैंडिंग के समय मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश के कारण विजिबिलिटी कम हो गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

ajit pawar and sunetra pawar ncp relaunching
सुनेत्रा पवार की इमेज बदलने की तैयारी... क्या बदल गया NCP के 'री-लॉन्च' का प्लान?
Prashant Kishor meeting Maharashtra Deputy CM Sunetra Pawar
PK की 3 महीने में सुनेत्रा पवार से दो बार हुई मुलाकात? जानिए क्या हुई बात
अजित पवार के बेटे पार्थ की 29 जुलाई को सगाई, जानें कौन हैं होने वाली पत्नी
सुनेत्रा पवार ने अजित पवार को किया याद (Photo: X/@ SunetraA_Pawar)
अजित पवार की जयंती पर भावुक हुईं सुनेत्रा पवार, देखें PHOTOS
Sunetra Pawar
बारामती उपचुनाव: सुनेत्रा पवार ने रचा इतिहास, सबसे बड़े वोट मार्जिन से जीतीं
Advertisement

अप्रोच के दौरान, विमान स्थिर नहीं था और शुरू में रनवे के बाईं ओर हट गया और उसके बाद लगातार रनवे 27 के दाईं ओर ड्रिफ्ट होता चला गया. ऑटोपायलट के डिस्कनेक्ट होने के लगभग 40 सेकंड बाद, कॉकपिट में स्टिक शेकर अलर्ट बजा और साथ ही स्टॉल की चेतावनी भी मिली.

इसके बाद, EGPWS चेतावनियां मिलीं और विमान टैक्सीवे W और टैक्सीवे N के इंटरसेक्शन के किनारे पर क्रैश लैंड हुआ. इसके बाद विमान फिसला और टैक्सीवे U और टैक्सीवे N के इंटरसेक्शन के पास एक कच्ची जगह (स्टैंड C80 के पास) में रुका. क्रैश के बाद आग लग गई और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाई.

विमान में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन उन्हें टक्कर के कारण कई चोटें आईं और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दुर्घटना का संभावित कारण फ़्लाइट क्रू का खराब मौसम की स्थिति में भी अन-स्टेबलाइज़्ड अप्रोच जारी रखने का फैसला और विमान को गलत तरीके से संभालना बताया जा रहा है, जिसके कारण कम ऊंचाई पर एरोडायनामिक स्टॉल हुआ और विमान उससे उबर नहीं पाया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भारत-वेस्टइंडीज निर्णायक टी20 से पहले वैभव सूर्यवंशी की स्टोरी ने बढ़ाई चर्चा |
    Meghalaya Whistling Village: भारत का अनोखा गांव, जहां लोग नाम से नहीं बल्कि सीटी बजाकर बुलाते हैं एक-दूसरे को |
    अभिजीत दिपके की आज कोर्ट में पेशी, लीगल टीम मंदिर मार्ग थाने पहुंची |
    'सही मतदाताओं का वोट छीन रहा SIR', DMK ने की CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग |
    मेरठ के 'सांप कांड' के दोषियों का भी मुस्कान-साहिल जैसा अंजाम, देखें वारदात |
    पुलिस की चेकिंग देख बाइक भगाई, पत्नी सड़क पर गिरी... पति ने पलटकर भी नहीं देखा, Video |
    केरल में नए वक्फ बोर्ड का गठन, कांग्रेस की अगुवाई में UDF का बड़ा फैसला |
    लालकृष्ण आडवाणी ICU में भर्ती, अपोलो अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन |
    साईं कृष्ण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CBI करेगी जांच; जगन बोले- नायडू सरकार पर हमला |
    Vastu Tips: घर की पुताई में कभी न चुनें ये 4 रंग, घेर लेगी गरीबी!
    Advertisement