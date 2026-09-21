खाटू श्याम में सिया-चेतन ने कर ली थी गुपचुप शादी? केतन हत्याकांड में एक और खुलासा

केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई चौंकाने वाले पहलू सामने आ रहे हैं. अब पुलिस की जांच इस सवाल पर भी टिकी है कि क्या आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने दिसंबर 2025 में राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. पुलिस को दोनों की एक ऐसी तस्वीर मिली है, जिसमें वे फूलों की माला पहने नजर आ रहे हैं. हालांकि, मंदिर में शादी का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड या CCTV फुटेज जांचकर्ताओं को नहीं मिला है.

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खाटू श्याम मंदिर पहुंची पुलिस टीम

पुणे ग्रामीण पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन के मोबाइल फोन की बातचीत के विश्लेषण के दौरान दोनों की कथित शादी का सुराग मिला था. 7 जुलाई को पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि बातचीत से संकेत मिले हैं कि दोनों ने परिवार की जानकारी के बिना शादी की हो सकती है.

इसके बाद इस सुराग की जांच के लिए पुलिस की एक टीम जुलाई में राजस्थान पहुंची. जांचकर्ताओं ने खाटू श्याम मंदिर में कथित शादी से जुड़े रिकॉर्ड और CCTV फुटेज खंगाले, लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज या वीडियो नहीं मिला, जिससे दोनों की शादी की पुष्टि हो सके.

हालांकि, जांच के दौरान पुलिस को सिया और चेतन की एक तस्वीर मिली. इस तस्वीर में दोनों फूलों की माला पहने हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने इस तस्वीर को जांच का अहम हिस्सा माना है और खबरों के मुताबिक इसे चार्जशीट के साथ कोर्ट में भी पेश किया गया है. तस्वीर ने दोनों के बीच कथित गुपचुप शादी के शक को जरूर मजबूत किया है, लेकिन अकेले इस तस्वीर से शादी की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती.

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अक्टूबर से करीब आए, दिसंबर में राजस्थान गए

जांच के मुताबिक सिया और चेतन अक्टूबर 2025 से एक-दूसरे के करीब थे. पुलिस का कहना है कि दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे. दिसंबर 2025 में दोनों कुछ दोस्तों के साथ राजस्थान गए थे. पुलिस सूत्रों के अनुसार, पहले पुणे से फ्लाइट से राजस्थान जाने की योजना थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने के बाद दोनों ट्रेन से राजस्थान गए और इसी तरह वापस लौटे.

पुलिस को उनकी राजस्थान यात्रा से जुड़े कुछ सबूत भी मिले हैं. इसी दौरान सिया के परिवार की ओर से उसके लिए शादी की तलाश चल रही थी. बाद में केतन अग्रवाल के साथ उसकी शादी तय हो गई.

19 फरवरी को हुई थी सगाई

सिया और केतन की सगाई 19 फरवरी 2026 को हुई थी. दोनों की शादी नवंबर में राजस्थान के उदयपुर में होनी थी. लेकिन पुलिस जांच के मुताबिक, इस शादी से पहले सिया और चेतन के बीच संबंध बने हुए थे और कथित तौर पर दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसी साजिश के तहत केतन अग्रवाल की हत्या को अंजाम दिया गया. अब पुलिस के लिए सिया और चेतन के रिश्ते, राजस्थान यात्रा और खाटू श्याम मंदिर की कथित शादी के बीच कड़ी जोड़ना अहम है.

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फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि फूलों की माला पहने सिया और चेतन की तस्वीर आखिर किस मौके की है? क्या दोनों ने सच में खाटू श्याम मंदिर में शादी की थी या तस्वीर किसी दूसरे अवसर की है? मंदिर से शादी का आधिकारिक रिकॉर्ड और CCTV नहीं मिलने के कारण इस सवाल का अंतिम जवाब अभी जांच में सामने आना बाकी है.

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