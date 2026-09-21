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How To Get Thick Malai: दूध में बिना कुछ मिलाए जमेगी पराठे जितनी मोटी मलाई! बस जान लें '156 फॉर्मूला', घी भी निकलेगा भरपूर

How To Get Thick Malai: दूध पर मोटी मलाई जमाने के लिए 156 फॉर्मूला आपके बहुत काम आ सकता है. इसमें दूध को उबालने के 1 घंटे दूध को छोड़ना होता है, फिर 5 आधा ढंककर रखना होता है और 6 घंटे फ्रिज में रखना होता है. इस फॉर्मूला को अपनाकर दूध पर आसानी से मलाई जम जाएगी.

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दूध पर मोटी मलाई जमाने के लिए उसे सही ढंग से ठंडा करने की जरूरत होती है. (Photo: ITG)
दूध पर मोटी मलाई जमाने के लिए उसे सही ढंग से ठंडा करने की जरूरत होती है. (Photo: ITG)

How To Get Thick Malai: दूध उबालने के बाद उस पर जमी मलाई को अक्सर घरों में स्टोर कर लिया जाता है. दरअसल, ये मलाई घी-मक्खन बनाने के बहुत काम आती है. हालांकि, दूध के ऊपर जब मलाई की पतली सी परत नजर आती है, तो अक्सर लगता है कि दूध में कमी होगी. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है. दूध कितना भी अच्छा हो, कभी-कभार मोटी मलाई नहीं जमती है. ऐसे में लोग सोचते हैं कि मोटी मलाई जमाने के लिए दूध में कुछ मिलाने की जरूरत होती होगी. अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो आप गलत हैं. मलाई को मोटा करने के लिए दूध में कुछ अलग से मिलाने की जरूरत नहीं है. दरअसल दूध को उबालने और ठंडा करने का तरीका भी इस बात पर असर डालता है कि ऊपर मलाई कितनी अच्छी और जमेगी.

इन दिनों मोटी मलाई जमाने का '156 फॉर्मूला' खूब वायरल हो रहा है. इसे मोटी मलाई जमाने का आसान फॉर्मूला कहा जा रहा है. चलिए जानते हैं आखिर क्या है '156 फॉर्मूला' जिसकी मदद से आप हर बार दूध पर पराठे जैसी मोटी मलाई बिना किसी झंझट और बहुत ही आसानी से जमा सकते हैं. सही तरीके से अपनाने पर दूध की सतह पर मोटी मलाई की परत जम सकती है.

आखिर क्या है 156 फॉर्मूला?
मलाई जमाने के इस फॉर्मूला का नाम सुनकर लग सकता है कि इसमें कोई मुश्किल तरीका फॉलो करना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. 156 का मतलब है 1 घंटा, फिर 5 घंटे और आखिर में 6 घंटे. यानी दूध को पहले अच्छी तरह उबालना है, फिर उसे कुछ समय रूम तापमान पर रखना है और आखिर में फ्रिज में ठंडा करना है. इसी पूरे प्रोसेस से दूध के ऊपर मलाई की परत अच्छी तरह जमने में मदद मिलती है.

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सबसे पहले दूध को अच्छी तरह उबालें
पराठे जैसी मोटी मलाई जमाने के लिए सबसे पहले दूध को किसी भारी तले वाले बर्तन में डालकर अच्छी तरह गर्म करें. दूध को तब तक उबालना है, जब तक वो ऊपर उठने न लगे और किनारों पर झाग-बुलबुले दिखाई देने लगें.

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इसके बाद गैस बंद कर दें और दूध को करीब 1 घंटे तक ठंडा होने दें. लेकिन ध्यान रखें कि इस दौरान बर्तन को पूरी तरह ढककर नहीं रखना है.

अब 5 घंटे के लिए दूध को ऐसे रखें
एक घंटे बाद दूध को करीब 5 घंटे के लिए छोड़ दें. इस दौरान बर्तन को पूरी तरह एयरटाइट तरीके से न ढकें. बर्तन का आधा या करीब तीन-चौथाई हिस्सा ढका हो और थोड़ा हिस्सा खुला रहने दें.

दूध को आधी तरह से ढंकने का मकसद ये है कि बर्तन के अंदर ज्यादा नमी जमा न हो. ज्यादा नमी मलाई की लेयर को ठीक से जमने में परेशानी पैदा कर सकती है.

आखिरी स्टेप में 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखें
अब बारी आती है तीसरे और आखिरी स्टेप की. दूध वाले बर्तन को करीब 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. चाहें तो इसे रातभर भी फ्रिज में रखा जा सकता है. ठंडा होने के बाद दूध पर मलाई की मोटी परत जम सकती है. इसे निकालने के लिए पहले किनारों से चाकू या चम्मच की मदद से हल्का अलग करें और फिर कलछी से मलाई निकाल लें.

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ज्यादा मलाई चाहिए तो दूध भी ऐसा चुनें
मलाई की मात्रा सिर्फ तरीका अपनाने पर ही निर्भर नहीं करती. दूध में फैट जितना ज्यादा होगा, मलाई भी उतनी अच्छी मिलने की संभावना रहती है. इसलिए पैकेट वाला दूध लेते हैं तो फुल क्रीम दूध इस्तेमाल करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है. अगर घर में घी या मक्खन बनाने के लिए लगातार मलाई जमा करते हैं, तो ये तरीका आपके काम आ सकता है.

क्या हर बार अपनाना जरूरी है?
ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार दूध उबालते समय आप 156 फॉर्मूला ही अपनाएं. जब आपको ज्यादा मलाई जमा करनी हो, तब ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर घर में रोजाना ज्यादा दूध इस्तेमाल होता है और मलाई इकट्ठा करके आप घी या मक्खन निकालते हैं, तो ये प्रोसेस आपके लिए काम की साबित हो सकती है.

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