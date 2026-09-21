Shukra Asta 2026: 23 सितंबर को अस्त होंगे शुक्र! 4 राशियां अक्टूबर तक करेंगी खूब मौज

Shukra Asta 2026: वैदिक ज्योतिष में शुक्र देव को धन, संपत्ति, भौतिक सुख, सौंदर्य, प्रेम और आकर्षण का कारक ग्रह माना जाता है. जब भी शुक्र की स्थिति या चाल में बड़ा बदलाव होता है, तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था, व्यापार और सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर पड़ता है. आगामी दिनों में शुक्र देव की स्थिति में दो बड़े फेरबदल देखने को मिलने वाले हैं.

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द्रिक पंचांग के अनुसार, 23 सितंबर को शुक्र देव अस्त होंगे और अगले 37 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे. यानी शुक्र 30 अक्टूबर को उदित होंगे. इसी बीच 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री हो जाएंगे. शुक्र का अस्त होना और फिर वक्री चाल चलना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण घटना माना जाता है. हालांकि, ग्रहों के इस बड़े बदलाव से कुछ राशियों को सतर्क रहना होगा, लेकिन 4 विशेष राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा. इन जातकों को करियर और व्यापार में जबरदस्त आर्थिक मुनाफा मिलने के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं कि किन खुशकिस्मत राशियों की किस्मत शुक्र का यह फेरबदल बदलने वाला है.

वृषभ राशि (Vrishabha Rashi)

शुभ प्रभाव: शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं. शुक्र की चाल में यह फेरबदल आपके लिए भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा.

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मिलेगा यह फायदा: आपके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी. लंबे समय से रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है. जो लोग नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या प्रॉपर्टी-वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी.

मिथुन राशि (Mithun Rashi)

शुभ प्रभाव: आपकी राशि के स्वामी बुध और शुक्र के बीच मित्रवत संबंध होने के कारण यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

मिलेगा यह फायदा: आय के नए और स्थायी स्रोत खुलेंगे. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति (प्रमोशन) और वेतन वृद्धि का शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापार में किए गए पुराने निवेश से उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिलेगा. आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे आप व्यावसायिक डील्स में बड़ा मुनाफा कमाएंगे.

तुला राशि (Tula Rashi)

शुभ प्रभाव: तुला भी शुक्र देव की अपनी स्वराशि है. इसलिए शुक्र का यह फेरबदल आपके व्यक्तित्व और आर्थिक स्थिति दोनों में निखार लाएगा.

मिलेगा यह फायदा: आपके मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी बढ़ोतरी होगी. यदि आप मीडिया, फैशन, आर्ट्स, डिजाइनिंग या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको पहचान और बड़ा धन-लाभ मिलेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है, जिससे वित्तीय राहत मिलेगी.

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मकर राशि (Makar Rashi)

शुभ प्रभाव: मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो शुक्र के परम मित्र माने जाते हैं. ऐसे में शुक्र का यह बदलाव आपके करियर के लिए गेम-चेंजर साबित होगा.

मिलेगा यह फायदा: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को किसी बड़ी कंपनी से अच्छा ऑफर मिल सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारिक यात्राएं सफल और लाभदायक सिद्ध होंगी. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और संचित धन में वृद्धि होगी.

शुक्र के उपाय

- शुक्रवार के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिष्ठान, खीर या मखाने का भोग लगाएं.

- शुक्रवार को किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, मिश्री या सफेद वस्त्र दान करना बेहद शुभ माना जाता है.

- रोजाना या विशेषकर शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से 108 बार शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें.

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