रिलीज से पहले विवादों में फिल्म 'द वन', म्यूजिक चुराने का लगा आरोप

सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की आने वाली फिल्म 'द वन' (The Vvaan) अपने गाने 'ऐगिरि नंदिनी' (Aigiri Nandini) को लेकर विवादों में घिर गई है. गायक सरगम ​​वैश ने फिल्म के मेकर्स पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिना उनकी मंजूरी के फिल्म के ट्रेलर में उनका गाना इस्तेमाल किया है.

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सिंगर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने फिल्म की टीम से गाना हटाने की अपील की है, वरना उन्हें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा.

सिंगर ने क्या कहा?

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'द वन' से मेरा गाना हटाएं. हाल ही में मैंने 'द वन – ऑफिशियल ट्रेलर' देखा और पाया कि इसमें मेरी इजाजत या मंजूरी के बिना मेरे ओरिजिनल गाने का इस्तेमाल किया गया है. मैंने ट्रेलर या इसके प्रमोशन में अपने म्यूजिक के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी है. यह मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने पहले ही एक बड़े म्यूजिक लेबल के साथ इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और इस तरह बिना इजाजत इस्तेमाल से मेरे मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट पर असर पड़ सकता है. मेरा मानना ​​है कि हर आर्टिस्ट का काम सम्मान का हकदार है. किसी भी आर्टिस्ट के काम का इस्तेमाल उनकी इजाज़त के बिना नहीं किया जाना चाहिए.'

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उन्होंने आगे कहा, 'मैं संबंधित टीम से गुजारिश करता हूं कि कृपया मेरा म्यूजिक हटाएं और मुझसे सीधे संपर्क करें. अगर इसके इस्तेमाल के लिए कोई वैध इजाजत या लाइसेंस है, तो मुझे इसकी जानकारी दी जाए तो अच्छा होगा. मैं इसे यहां इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे सच में आपके सपोर्ट की जरूरत है. कृपया इस पोस्ट को शेयर करें और सही लोगों तक पहुंचने में मेरी मदद करें. उन सभी का शुक्रिया जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ खड़े हैं और उनके काम का सम्मान करते हैं.'

वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर 'द वन' की टीम गाना नहीं हटाती है, तो उनकी कानूनी टीम इस मामले को देखेगी.

फिल्म के बारे में

'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' (Vvan: Force of the Forest) को लेकर काफी चर्चा हो रही है क्योंकि इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया एक दिलचस्प कहानी में साथ नजर आएंगे, जो एक प्राचीन जंगल की पृष्ठभूमि पर आधारित है. मध्य भारत के घने और पौराणिक इलाकों पर आधारित, 'वन' भारतीय लोककथाओं से जुड़ी है और असल जंगलों में शूट की जा रही है ताकि इसमें असलियत और गहराई बनी रहे.

दीपक मिश्रा और अरुणाभ कुमार द्वारा निर्देशित और शोभा कपूर, एकता आर कपूर और अरुणाभ कुमार द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स और द वायरल फीवर (TVF) का जॉइंट प्रोडक्शन है. यह फिल्म 25 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.



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