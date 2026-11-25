मिथुन

सेवन आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखने और विभिन्न कार्यों को करते रहने पर जोर देने वाला है. परिणाम की अपेक्षा कर्म पर कर्म पर फोकस रखें. ठगो से दूर रहें. लोभ व प्रलोभन में आकर में नुकसान उठाना पड़ सकता है. कार्य व्यापार में संतुलन व नियंत्रण रखंे. सभी से समता सामंजस्यता बनाए रखेंगे. सीख सलाह पर बल बनाए रखें.

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विरोधियों से सजग रहें. व्यर्थ वार्ता पर अंकुश रखें. करीबियों पर नजर रखें. सजगता से आगे बढ़ें. व्यवस्था के प्रति समर्पण रहेगा. हल बनाने का प्रयास रखेंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. अपेक्षाएं बढ़ी रहेंगी. विविध विषयों में सक्रियता रख सकते हैं. दिखावे में आने से बचें. संवाद में स्पष्टता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: रुटीन पर ध्यान दें. स्वास्थ्य के प्रति सजगता दिखाएं. संकेतों को नजरअंदाज न करें.

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक स्पष्टता बनाए रहें. प्रलोभन से बचें. कारोबार में स्थिति बेहतर बनाए रखें.

रिश्ते: संबंधों में सतर्क रहें. व्यक्तिगत मामलों में निजता का पालन करें. बड़ों का सहयोग रहेगा.

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