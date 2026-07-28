'कंगना रनौत मुझे पसंद थीं, लेकिन उनसे ऐसी उम्मीद नहीं', एक्स्टेस पर भड़कीं वायरल गर्ल रिया अहीर

मुंबई के शिवाजी पार्क में छात्र आंदोलन के दौरान चर्चा में आईं वायरल गर्ल रिया यादव अहीर ने कहा कि वह छत्रपति शिवाजी महाराज, बालासाहेब ठाकरे और मीना ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी. इस दौरान वह छात्र आंदोलन और अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर भी अपनी बात रखेंगी.

और पढ़ें

रिया अहीर ने बताया कि उनके नाम से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग और बुलिंग की जा रही थी. इसे लेकर उन्हें बड़ी संख्या में संदेश भी मिल रहे थे. उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस उनकी पूरी मदद कर रही है. अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लिए जाने पर रिया ने खुशी जताई. उन्होंने कहा कि 'एफआईआर रद्द होने से मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि उसमें मेरा भी नाम था. मैंने तो पुलिस की फाइल के लिए हंसते-मुस्कुराते फोटो भी खिंचवाई थीं.'

रिया ने अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 'कंगना रनौत मुझे पहले पसंद थीं, क्योंकि वह बॉलीवुड माफिया के खिलाफ मजबूती से खड़ी हुई थीं. लेकिन इस नई आवाज और Gen Z को 'जनरेशन गटर' कहना मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी.'

Advertisement

केस दर्ज कराया था



नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के दौरान पुलिस वैन के सामने खड़ी होकर रातों-रात वायरल हुईं रिया अहीर पहले भी सुर्खियों में रह चुकी थीं. मुंबई की 27 वर्षीय मॉडल रिया ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रही कथित नेगेटिव कैंपेन और ऑनलाइन हेट को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही हैं और लगातार ट्रोल किया जा रहा है. उनका कहना था कि यह केवल उनके आंदोलन में शामिल होने की आलोचना नहीं, बल्कि उनकी छवि खराब करने की एक सुनियोजित कोशिश थी. शिकायत दर्ज कराने के बाद रिया ने बताया था कि पुलिस अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए वह महाराष्ट्र साइबर सेल के अधिकारियों से मिलने वाली हैं.

---- समाप्त ----