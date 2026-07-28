scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कंगना रनौत मुझे पसंद थीं, लेकिन उनसे ऐसी उम्मीद नहीं', एक्स्टेस पर भड़कीं वायरल गर्ल रिया अहीर

मुंबई छात्र आंदोलन की वायरल चेहरा रिया यादव अहीर ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग और बुलिंग को लेकर साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस होने पर खुशी जताई और कहा कि यह उनके लिए बड़ी राहत है.

Advertisement
X
रिया अहीर ने एफआईआर रद्द होने पर खुशी जताई है. (Photo source- Social Media)
रिया अहीर ने एफआईआर रद्द होने पर खुशी जताई है. (Photo source- Social Media)

मुंबई के शिवाजी पार्क में छात्र आंदोलन के दौरान चर्चा में आईं वायरल गर्ल रिया यादव अहीर ने कहा कि वह छत्रपति शिवाजी महाराज, बालासाहेब ठाकरे और मीना ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी. इस दौरान वह छात्र आंदोलन और अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर भी अपनी बात रखेंगी.

रिया अहीर ने बताया कि उनके नाम से सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग और बुलिंग की जा रही थी. इसे लेकर उन्हें बड़ी संख्या में संदेश भी मिल रहे थे. उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस उनकी पूरी मदद कर रही है. अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लिए जाने पर रिया ने खुशी जताई. उन्होंने कहा कि 'एफआईआर रद्द होने से मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि उसमें मेरा भी नाम था. मैंने तो पुलिस की फाइल के लिए हंसते-मुस्कुराते फोटो भी खिंचवाई थीं.'

रिया ने अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 'कंगना रनौत मुझे पहले पसंद थीं, क्योंकि वह बॉलीवुड माफिया के खिलाफ मजबूती से खड़ी हुई थीं. लेकिन इस नई आवाज और Gen Z को 'जनरेशन गटर' कहना मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी.'

सम्बंधित ख़बरें

Thackeray brothers hold Tiranga Rally in Mumbai
मुंबई में ठाकरे बंधुओं ने की तिरंगा रैली, छात्रों की जीत का मना जश्न
Kangana Ranaut relationships body counts
'रिश्ते को बॉडी काउंट...', नीले ड्रम की फोटो शेयर कर भड़कीं कंगना
kangana-ramdev
कंगना-रामदेव विवाद, क्या राइट विंग में बढ़ती बेचैनी का संकेत है?
बाबा रामदेव से कंगना बोलीं- चरित्र का पाठ न पढाएं
कंगना के Gen-Z बयान पर रामदेव ने साधा निशाना, बोलीं...
Advertisement

केस दर्ज कराया था


नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के दौरान पुलिस वैन के सामने खड़ी होकर रातों-रात वायरल हुईं रिया अहीर पहले भी सुर्खियों में रह चुकी थीं. मुंबई की 27 वर्षीय मॉडल रिया ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रही कथित नेगेटिव कैंपेन और ऑनलाइन हेट को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही हैं और लगातार ट्रोल किया जा रहा है. उनका कहना था कि यह केवल उनके आंदोलन में शामिल होने की आलोचना नहीं, बल्कि उनकी छवि खराब करने की एक सुनियोजित कोशिश थी. शिकायत दर्ज कराने के बाद रिया ने बताया था कि पुलिस अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए वह महाराष्ट्र साइबर सेल के अधिकारियों से मिलने वाली हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Vastu Tips: घर में ये 8 पौधे लगाएं, पैसों की तंगी होगी दूर, बढ़ेगी धन-दौलत! |
    न टूटेगा, न फटेगा प्याज का पराठा, बेलने से पहले आजमाएं ये छोटी-सी ट्रिक, शेफ पंकज भदौरिया ने बताई |
    चुनाव आयोग के बाहर कांग्रेस नेताओं का धरना, उत्तराखंड में SIR में गड़बड़ी का विरोध |
    धमकी, टैरिफ फुस्स... नहीं चला अमेरिका का गुजारा? चीन से टेंशन तो भारत ही सहारा |
    यूक्रेन पर रूस का डबल अटैक, कई इमारतों को निशाना बनाया, देखें दुनिया आजतक |
    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति, अभी भी 30 पद खाली |
    क्रिकेट की दुन‍िया में गजब हो गया! स्पेन ने तोड़ा ऑस्ट्रेल‍िया का सालों पुराना रिकॉर्ड, 24 जीत के साथ रचा इतिहास |
    हेडलाइट खराब होने पर भी दौड़ती रही रोडवेज बस, वीडियो वायरल होते ही ड्राइवर-कंडक्टर पर एक्शन |
    दुनियाभर के अमीर लोग क्यों खाते हैं गोल्ड पिल्स? सोने के इन आइटम के भी हैं शौकीन |
    कॉकरोच से डरीं श्वेता तिवारी, बोलीं- तुकाराम मुंढे जी आप कहां हैं
    Advertisement