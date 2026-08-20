न टूटेगा, न फटेगा प्याज का पराठा, बेलने से पहले आजमाएं ये छोटी-सी ट्रिक, शेफ पंकज भदौरिया ने बताई

Onion Paratha Stuffing Tips: प्याज के पराठे हो या कचौड़ी बनाते समय काफी परेशानी होती है, क्योंकि ज्यादातर यह चकले-बेलन पर चिपक जाते हैं या टूट जाते हैं या फिर स्टफिंग बाहर निकल जाती है. प्याज ही नहीं बल्कि मूली के पराठे बनाते समय भी अक्सर यही दिक्कत सामने आती है, जिसकी वजह से पराठे और कचौड़ी बाजार जैसी कुरकुरी और परफेक्ट नहीं बन जाती है. स्टफिंग के बाहर आ जाने की वजह से कई बार पराठे जल भी जाते हैं, जो खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं.

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अगर आप भी प्याज के पराठे बनाते समय उसके टूटने और फटने की वजह से परेशान होती हैं तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने इंस्टाग्राम पर एक आसान ट्रिक शेयर की है, जिसकी मदद से अब आपके प्याज और मूली के पराठे बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और न ही चकले-बेलन पर चिपकेंगे. आइए आपको उनकी यह आसान ट्रिक बताते हैं, जो कुकिंग में आपके लिए किसी जादू की तरह काम करेगी.

मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'अक्सर प्याज का पराठा, कुलचा या कचौरी बनाते समय हमें एक समस्या का सामना करना पड़ता है. भरावन बहुत पतला हो जाता है और किनारे फट जाते हैं, जिससे वह गीला हो जाता है. '

स्टफिंग बनाने से पहले करें ये काम

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पंकज भदौरिया ने एक ट्रिक बताई है, जिसकी मदद से आपके पराठे-कुलचा बिल्कुल नहीं फटेंगे. पराठे की स्टफिंग के लिए आप पहले प्याज को काट लीजिए और फिर उनमें नमक मिलाकर कुछ देर के लिए साइड में रख दीजिए. आप देखेंगे कि प्याज से पानी निकल जाएगा, फिर उस पानी को आप निकाल दीजिए. अब प्याज को स्टफिंग में मिला दीजिए.

इस तरह प्याज से सारी नमी निकल जाती है और पराठे बेलते समय वो ना टूटते हैं और नहीं चिपकते हैं. इस तरह आप घर पर ही बिना किसी मेहनत के आसानी से एकदम परफेक्ट होटल जैसा क्रिस्पी पराठा बना लेंगे.

मूली का पानी निकालकर बनाएं पराठे

मूली के पराठे बनाने से पहले भी उसमें मौजूद एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मूली का पराठा बेला नहीं जाता है. अगर आप मूली से भी सारा पानी निकाल देते हैं तो मूली का पराठा बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है.

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