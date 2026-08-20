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कॉकरोच से डरीं श्वेता तिवारी, बोलीं- तुकाराम मुंढे जी आप कहां हैं

तुकाराम मुंढे महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) कमिश्नर हैं. वह महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी कार्रवाई को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर लोग असली सिंघम कहकर भी बुला रहे हैं. 

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श्वेता तिवारी ने तुकाराम मुंढे से मांगी मदद. (Photo: Screengrab)
श्वेता तिवारी ने तुकाराम मुंढे से मांगी मदद. (Photo: Screengrab)

एक्टर श्वेता तिवारी इन दिनों खतरों के खिलाड़ी में नजर आ रही हैं. लेकिन इस बार वह चर्चा में किसी स्टंट की वजह से नहीं बल्कि एक कॉकरोच की वजह से है. उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर जानकारी दी और तुकाराम मुंढे से मदद मांगी.

कसौटी फेम श्वेता तिवारी ने हाल ही में एक ऑनलाइन एनर्जी ड्रिंक ऑर्डर किया था. उन्होंने जब ऑर्डर खोला तो उसके भीतर से कॉकरोच निकला, जिससे वह घबरा गईं. उन्होंने इसका वीडियो शेयर कहा कि हमने इंस्टामार्ट से रेडबुल मंगवाया लेकिन इंस्टामार्ट से हमारे घर में ये (कॉकरोच) भी आया. कॉकरोच पूरे घर में भाग रहा है.

श्वेता ने एक और वीडियो शेयर कहा कि क्या हमें तुकाराम मुंढे जी को टैग करना चाहिए. मुंडे जी ये हमारे घर में इंस्टामार्ट से कॉकरोच आ रहे हैं. आप कहां हैं, ध्यान दीजिए. इस वीडियो में पीछे उनके दोस्तों को हंसते हुए भी सुना जा सकता है. इसके बाद स्टाइलिस्ट विक्टर रॉबिनसन ने श्वेता के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि उस महिला के साथ जिन्हें घर में और कहीं भी कॉकरोच पसंद नहीं हैं. 

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बता दें कि तुकाराम मुंढे महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) कमिश्नर हैं. वह महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी कार्रवाई को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर लोग असली सिंघम कहकर भी बुला रहे हैं. उनका भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नजर आता है. वो जहां भी गए, सिस्टम सुधारने की कोशिश की. राजनीतिक दबाव या प्रभावशाली लोगों की परवाह किए बिना काम करने की छवि ने उन्हें यह टैग दिया.

मई 2026 में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त का पद संभालने के बाद से तुकाराम मुंढे ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा है, उसने पूरे राज्य को हिला दिया है.

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