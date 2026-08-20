Spain longest winning streak in international cricket: क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड टूट गया है, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा. ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम के नाम दर्ज इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड अब स्पेन के नाम हो गया है.

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स्पेन ने लगातार 24 इंटरनेशनल मुकाबले जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम का 21 लगातार जीत का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है. ऑस्ट्रेल‍िया ने यह र‍िकॉर्ड वनडे क्रिकेट में बनाया था, जबकि स्पेन की टीम लगातार 24 टी20 इंटरनेशनल मैच जीती है. जो एक तरह से ओवरऑल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे आगे हैं.

स्पेन की टीम इन दिनों साउदर्न फ‍िनलैड में मेन्स टी20 वर्ल्ड कप सब रीजनल यूरोप क्वाल‍िफायर्स में हिस्सा ले रही है. टूर्नामेंट में टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है और उसने अब तक खेले अपने सभी मुकाबले जीते हैं.

फ‍िनलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा

स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड की बराबरी करने के बाद उसे पीछे छोड़ने का काम 14 अगस्त को किया. टूर्नामेंट के अपने शुरुआती मुकाबले में स्पेन ने फ‍िनलैंड को हराया. यह उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 21वीं जीत थी.

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यानी इस जीत के साथ स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया के 21 लगातार इंटरनेशनल वनडे मैच जीतने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इसके बाद भी टीम रुकी नहीं और लगातार तीन और जीत दर्ज कर अपने जीत के सिलसिले को 24 मुकाबलों तक पहुंचा दिया.फिनलैंड के बाद स्पेन ने आइल ऑफ मैन, लक्जमबर्ग और बुल्गारिया को भी शिकस्त दी. इसी के साथ लगातार जीत का नया रिकॉर्ड 24 मैच तक पहुंच गया.

किन टीमों के खिलाफ जीते लगातार मैच?

स्पेन की 24 मैचों की यह जीत की लकीर अलग-अलग T20I मुकाबलों और सीरीज से मिलकर बनी है. इस दौरान टीम ने आइल ऑफ मैन और जर्सी के खिलाफ T20I सीरीज में जीत हासिल की. इसके अलावा क्रोएश‍िया के खिलाफ भी स्पेन ने दो अलग-अलग सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया. इन दोनों क्रोएश‍िया सीरीज के बीच आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप सब रीजनल क्वाल‍िफायर 2024 भी खेला गया था.

ऑस्ट्रेल‍िया ने जीते लगातार 21 वनडे

अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेल‍िया के नाम था, जो वनडे फॉर्मेट में बना था.

ऑस्ट्रेलिया की लगातार जीत का सिलसिला 11 जनवरी 2003 को इंग्लैंड के ख‍िलाफ वनडे जीत से शुरू हुआ और 24 मई 2003 को पोर्ट ऑफ स्पेन वनडे में वेस्टइंडीज को हराया. वहीं ऑस्ट्रेल‍िया के नाम लगातार 16 टेस्ट जीत का भी र‍िकॉर्ड है.

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लेक‍िन अब स्पेन ने 24 लगातार जीत (किसी भी फॉर्मेट में) के साथ इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है. और जिस तरह टीम अभी भी शानदार फॉर्म में है, उससे उसकी जीत की यह लकीर आगे और लंबी होने की उम्मीद है.

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