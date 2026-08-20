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Vastu Tips: घर में ये 8 पौधे लगाएं, पैसों की तंगी होगी दूर, बढ़ेगी धन-दौलत!

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कुछ पौधे धन-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े माने जाते हैं. जानें कौन से 8 पौधे लगाना शुभ माना जाता है और इन्हें किस दिशा में रखना चाहिए.

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मान्यता है कि घर में सही पौधा सही दिशा में लगाया जाए तो इसका शुभ प्रभाव मिल सकता है.
मान्यता है कि घर में सही पौधा सही दिशा में लगाया जाए तो इसका शुभ प्रभाव मिल सकता है.

Lucky Plant vastu: घर में पौधे लगाने से हरियाली बढ़ती है और माहौल भी खूबसूरत लगता है.लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़कर देखा जाता है? मान्यता है कि घर में सही पौधा सही दिशा में लगाया जाए तो इसका शुभ प्रभाव मिल सकता है.वहीं पौधों की सही देखभाल करना भी जरूरी माना जाता है.आइए जानते हैं ऐसे कौन से पौधे हैं, जिन्हें घर में लगाना शुभ माना जाता है.

1. मनी प्लांट

मनी प्लांट को घर में धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.वास्तु के अनुसार इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है.मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, आर्थिक स्थिति बेहतर होने के योग बनते हैं.इसकी बेल को सूखने न दें, पीली पत्तियों को समय-समय पर हटा दें.

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2. तुलसी

तुलसी का पौधा भारतीय घरों में खास महत्व रखता है.वास्तु में इसे बेहद शुभ माना गया है.इसे उत्तर-पूर्व दिशा में रखना अच्छा माना जाता है.मान्यता है कि तुलसी घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने में मदद करती है.तुलसी के पौधे को साफ जगह पर रखें. नियमित पानी दें.

3. जेड प्लांट

जेड प्लांट देखने में छोटा और सुंदर होता है.वास्तु में इसे धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.इसे पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है.घर या ऑफिस में इसे रखने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहने की मान्यता है.

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4. केले का पौधा

केले के पौधे को भी शुभ माना जाता है.वास्तु मान्यताओं के अनुसार इसे घर के खुले हिस्से में लगाना अच्छा माना जाता है.इसे सुख-शांति और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.हालांकि इसे घर के अंदर लगाने के बजाय पर्याप्त जगह वाली जगह पर लगाना बेहतर होता है.

5. गेंदे का पौधा

गेंदे के फूल पूजा-पाठ में भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें शुभ माना जाता है.घर में गेंदे का पौधा लगाने से वातावरण खुशनुमा और सकारात्मक रहने की मान्यता है.इसे ऐसी जगह लगाएं जहां पर्याप्त धूप आती हो.

6. शमी का पौधा

शमी का पौधा धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है.वास्तु मान्यताओं में इसे सफलता और तरक्की से जोड़कर देखा जाता है.अगर घर में शमी का पौधा लगाना चाहते हैं तो उसकी सही जगह और देखभाल का ध्यान रखें.

7. चमेली का पौधा

चमेली की खुशबू घर के माहौल को खुशनुमा बना देती है.वास्तु में इसे सकारात्मकता और शांति से जोड़कर देखा जाता है.इसे घर के ऐसे हिस्से में लगाया जा सकता है जहां पर्याप्त रोशनी और हवा मिलती हो.

8. स्नेक प्लांट

स्नेक प्लांट घर के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है.वास्तु के अनुसार इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है.यह कम देखभाल में भी अच्छी तरह बढ़ जाता है, इसलिए घर के लिए इसे एक आसान विकल्प माना जाता है.

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पौधे लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

वास्तु के अनुसार पौधा लगाना जितना जरूरी है, उसकी देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.घर में कोई पौधा सूख जाए या लंबे समय तक मुरझाया रहे तो उसे हटाना बेहतर माना जाता है.पौधों में जरूरत से ज्यादा पानी न डालें और उनकी सूखी पत्तियां समय-समय पर साफ करते रहें.पौधे ऐसी जगह रखें जहां उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक धूप और हवा मिल सके.

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