2075 में छठी इकोनॉमी! गोल्डमैन सैक्स के 'सुहाने सपने' पर गदगद पाक पीएम शहबाज शरीफ

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भले ही आज विदेशी कर्ज, महंगाई और IMF की शर्तों के बीच जूझ रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नजरें अब 50 साल आगे की तस्वीर पर हैं. गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान साल 2075 तक दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है. इस अनुमान ने पाकिस्तान की सियासत में उत्साह पैदा कर दिया है. शहबाज शरीफ भी इस भविष्यवाणी को लेकर गदगद नजर आ रहे हैं.

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गोल्डमैन सैक्स की ये रिपोर्ट 2022 की है. तब पाकिस्तान की हालत और भी खराब थी. लेकिन शहबाज शरीफ अब इसके भरोसे पाकिस्तान की गुलाबी तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं.

इस्लामाबाद में आयोजित पाकिस्तान मिनरल्स इंवेस्टमेंट फोरम में शुक्रवार 13 नवंबर को शहबाज शरीफ ने कहा कि गोल्डमैन सैक्स के आकलन के अनुसार 2075 तक पाकिस्तान दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. लेकिन मैं यहां एक छोटा सा सुधार करना चाहूंगा.

इस लक्ष्य को हासिल करने का कोई भी ठोस आधार बताए बिना शहबाज ने कहा कि वे यहां एक संशोधन करना चाहेंगे. यह लक्ष्य 2075 में नहीं, बल्कि 2050 से पहले ही हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय और सफर है. काफी कठिन. कभी-कभी ऐसा होता है कि आप मुस्कुराना चाहते हैं, लेकिन आपको आह भरनी पड़ती है. कभी-कभी आपकी सेहत आपका साथ छोड़ देती है, लेकिन यही वह सबसे अहम मोड़ होता है जब आपको थोड़ा आराम तो करना चाहिए, पर हार कभी नहीं माननी चाहिए. यही हमारी सोच है, और इसी के दम पर पाकिस्तान दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक महान देश बनेगा."

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तीन साल पुरानी रिपोर्ट, 50 साल आगे का सपना

दरअसल, गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर 2022 में 'द पाथ टू 2075' नाम से एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की थी. इसमें 104 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य का अनुमान लगाया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक 2075 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चीन पहले, भारत दूसरे, अमेरिका तीसरे, इंडोनेशिया चौथे और नाइजीरिया पांचवें स्थान पर हो सकते हैं. पाकिस्तान को छठे स्थान पर रखा गया था. इसके बाद मिस्र का नंबर बताया गया था.

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2075 तक पाकिस्तान की वास्तविक GDP करीब 12.7 ट्रिलियन डॉलर और प्रति व्यक्ति GDP 27,100 डॉलर तक पहुंच सकती है. हालांकि, यह अनुमान तभी संभव बताया गया है, जब पाकिस्तान में उचित आर्थिक नीतियां और मजबूत संस्थागत व्यवस्था कायम हो.

आबादी बनेगी ताकत या चुनौती?

गोल्डमैन सैक्स के इस अनुमान के पीछे पाकिस्तान की तेजी से बढ़ती आबादी एक बड़ी वजह है. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान, नाइजीरिया और मिस्र जैसे देशों की आबादी में वृद्धि उन्हें आने वाले दशकों में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में पहुंचा सकती है. लेकिन सिर्फ आबादी बढ़ने से देश अमीर नहीं हो जाता. इसके लिए उत्पादकता, रोजगार, शिक्षा, निवेश और औद्योगिक विकास भी जरूरी हैं.

यही पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है. देश को लगातार राजकोषीय घाटे, विदेशी मुद्रा की कमी, कर्ज के भुगतान और महंगाई जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा है. IMF के कार्यक्रमों पर निर्भरता भी उसकी आर्थिक कमजोरियों को उजागर करती रही है.

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गोल्डमैन सैक्स ने दी है चेतावनी भी

इस रिपोर्ट को सिर्फ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी मानना अधूरा होगा. गोल्डमैन सैक्स ने पर्यावरणीय आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और लोकलुभावन राष्ट्रवाद को अपनी लॉन्गटर्म भविष्यवाणी के लिए बड़े जोखिमों में गिना है. पाकिस्तान पहले ही बाढ़, जल संकट और जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना कर चुका है.

बगैर कर्जे के पाकिस्तान का काम नहीं चलता है. आतंकवाद और आतंरिक हिंसा से पाकिस्तान लगातार जूझ रहा है. अलगाववादी संगठन बीएलए ने हाल ही में 18 पुलिसकर्मियों को मारने का दावा किया है.

गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इतने लंबे समय के आर्थिक अनुमान में अनिश्चितता काफी ज्यादा होती है. खुद गोल्डमैन सैक्स ने इसे भविष्य की संभावित आर्थिक दिशा समझने का एक आकलन बताया है, न कि तयशुदा नतीजा.

ऐसे में शहबाज शरीफ के सामने असली चुनौती 2075 के सपने को दोहराने की नहीं, बल्कि आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की है.

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