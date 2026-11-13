ग्वालियर में जमीन विवाद में पिता-पुत्र की हत्या, चाचा ने 9 राउंड फायरिंग कर दोनों को मारी गोली

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया. पदमपुर खेरिया गांव में एक शख्स और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतकों की पहचान कमलेश लोधी और उनके बेटे अमित लोधी के रूप में हुई है.

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पुलिस के मुताबिक, दोनों की हत्या का आरोप कमलेश (55) के भाई राजकुमार लोधी पर है. वारदात के दौरान करीब 9 राउंड फायरिंग की गई. पिता और बेटे को दो-दो गोलियां लगीं. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

5 बीघा जमीन में रास्ता देने को लेकर था विवाद

पुलिस के अनुसार, कमलेश लोधी और उनके भाई राजकुमार के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. परिवार के पास कुल 15 बीघा जमीन है. इसमें से 5 बीघा जमीन कमलेश के पास थी.

बताया जा रहा है कि जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था. आरोपियों की मांग थी कि कमलेश के हिस्से की 5 बीघा जमीन में से उन्हें रास्ता दिया जाए. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था.

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शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे एक बार फिर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. विवाद बढ़ने के बाद फायरिंग हुई, जिसमें कमलेश और अमित की जान चली गई.

चार महीने पहले भी हुई थी गोलीबारी

पुलिस के मुताबिक, दोनों परिवारों के बीच जमीन विवाद को लेकर पहले भी हिंसक घटना हो चुकी है. करीब चार महीने पहले भी गोलीबारी हुई थी. उस मामले में महाराजपुरा थाने में केस दर्ज किया गया था.

इसके बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ और शुक्रवार को फिर हिंसक वारदात हो गई.

आरोपी चाचा और उसके साथियों की तलाश

मुरार थाना प्रभारी गोविंद वल्लभ बगोली ने बताया कि जमीन के एक हिस्से को लेकर हुए ताजा विवाद में कमलेश और उनके बेटे अमित को गोली मारी गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की मौत हो गई.

पुलिस राजकुमार लोधी और उसके साथियों की तलाश कर रही है. घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.

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