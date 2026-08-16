scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'देशद्रोही और आतंकवादी कहा, 6 घंटे बंधक बनाया', राहुल गांधी के सामने अब छलका छात्रों का दर्द

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक ट्वीट किया. इसमें उन्होंने नीट प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों के हौसले को सलाम किया. उन्होंने साढ़े दस मिनट का छात्रों के साथ बातचीत का वीडियो भी शेयर किया है. इसमें छात्रों ने नीट प्रदर्शन के दौरान अपने साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया है.

Advertisement
X
राहुल गांधी ने नीट प्रोटेस्टर्स से बातचीत का वीडियो शेयर किया है. (फोटो-X/@RahulGandhi)
राहुल गांधी ने नीट प्रोटेस्टर्स से बातचीत का वीडियो शेयर किया है. (फोटो-X/@RahulGandhi)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने देश के युवाओं की जमकर तारीफ की है. उन्होंने युवाओं के हौसले और उनकी हिम्मत को सलाम किया है. 

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में देश के युवाओं की सराहना की है. उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के खिलाफ गजब का साहस दिखाया है. युवाओं ने पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर सरकार से जवाबदेही की मांग की है.

राहुल ने कहा कि युवाओं ने यह लड़ाई बहुत ही शांति और संयम के साथ लड़ी है. मोहब्बत और हंसी-मजाक के जरिए अपनी आवाज को देश के सामने बुलंद किया है. राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें देश के हर एक युवा पर गर्व महसूस होता है.

सम्बंधित ख़बरें

Revanth Reddy statement on Rahul Gandhi compares him with Lord Ram
राहुल को लेकर रेवंत रेड्डी ने दिया बड़ा बयान, भगरवान राम से की तुलना
Rahul Gandhi
HC के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सोमवार को होगी SC में सुनवाई
Telangana CM A Revanth Reddy
'राहुल भगवान राम तो जग्गा रेड्डी उनके हनुमान', रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान
संदीप दीक्षित ने BJP से 48 घंटे में मांगी माफी (Photo: ITG)
कांग्रेस ने अमित मालवीय को भेजा कानूनी नोटिस, 48 घंटे में माफी की मांग
Punjab Congress, Amrinder Singh Randhawa
राहुल के 'नियम' को चुनौती! कांग्रेस MP बोले- एक परिवार के 4 लोगों को देंगे टिकट

राहुल गांधी ने ट्वीट में साढ़े दस मिनट का वीडियो भी शेयर किया है. इस वीडियो में वे  कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र संगठनों के नीट प्रोटेस्ट में शामिल हुए प्रोटेस्टर्स से बातचीत करते नजर आ रहे है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'राहुल गांधी भगवान राम तो जग्गा रेड्डी उनके हनुमान', तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान

पुलिसिया जुल्म और बर्बरता की सुनाईं दास्तां

वीडियो में राहुल से बातचीत में एक छात्रा ने अपनी बात रखी. उसने कहा कि उसका पेपर लीक नहीं हुआ था. फिर भी वह अपनी बहन के समर्थन में आई थी. युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलना उसका फर्ज था.

छात्रों ने पुलिस पर क्रूरता का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने बेहद बर्बरता से लाठीचार्ज किया. एक छात्रा को सात लाठियां मारी गईं. पुलिसकर्मियों ने अपनी नेम-प्लेट उतार रखी थी. उनके चेहरे रुमाल और मास्क से ढके थे. कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों और चप्पलों में थे. उन्होंने दिल्ली पुलिस का हेलमेट पहनकर बेरहमी से पीटा.

प्रदर्शन में पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ. एक छात्रा ने अपनी आंखों से देखी एक भयानक घटना का जिक्र किया. एक छात्र के कान के पास पैलेट गन से गोली मारी गई. उसका कान कटकर लटक गया था. उसे तुरंत सर्जरी करानी पड़ी.

प्रोटेस्टर्स ने राहुल को पूरी बात बताई. उन्होंने कहा कि पुलिस और अधिकारियों ने उन्हें देशद्रोही और आतंकवादी कहा. कई छात्रों को वैनिटी वैन में बंद कर दिया गया. उन्हें छह घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया. उनके फोन भी छीन लिए गए. अधिकारियों ने उन्हें लगातार भद्दी गालियां दीं.

Advertisement

छात्राओं ने मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया. मुंबई नीट प्रोटेस्ट में शामिल हुईं रिया अहीर ने एक और बात बताई. उन्होंने कहा कि उनके सामान्य फोटो और वीडियो को ब्लर कर दिया गया. उन्हें सोशल मीडिया पर गलत तरीके से वायरल किया गया. ऐसा उन्हें बदनाम और डराने के लिए किया गया था.

जबरन माफी, प्रधानमंत्री के रिएक्शन पर भी उठाए सवाल

छात्रों ने एक और गंभीर मुद्दे पर बात की. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लड़कियों को जबरन कैमरे के सामने माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया. जबकि उन लड़कियों ने कोई गलती नहीं की थी.

छात्रों ने एक बड़ा सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब कोई माफी मांगी ही नहीं गई थी, तो जबरन ऐसा क्यों कराया गया? प्रधानमंत्री ने उस माफी को स्वीकार किया और धन्यवाद दिया. इसका क्या मतलब है? छात्रों ने इस पूरी घटना को एक ड्रामा करार दिया.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी 22 अगस्त को पुणे जाएंगे, 'छात्रों की गूंज' में इस बार छात्राओं के हक की आवाज

वीडियो के आखिर में छात्रों ने कहा कि यह संघर्ष सिर्फ उनका नहीं है. यह देश के हर उस नागरिक के लिए है जिसके साथ अन्याय हो रहा है. दूसरों के अधिकारों के लिए खड़े होना ही असली राष्ट्रवाद हैय

Advertisement

छात्रों ने कहा कि उस दिन उन्होंने तानाशाही का हर रूप देख लिया. जिस खाकी को उनकी रक्षा करनी चाहिए थी, वही उन पर लाठियां बरसा रही थी. इसके बावजूद देश के युवाओं का हौसला नहीं टूटा है। वे अपने हक और न्याय के लिए शांतिपूर्वक अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे।

लड़कियों के संघर्ष और हिम्मत को राहुल ने किया सलाम

अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने विशेष तौर पर देश की बेटियों और लड़कियों का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें उन लड़कियों पर सबसे ज्यादा गर्व है जिन्होंने मुश्किल हालातों का सामना किया. इन लड़कियों को बीजेपी के लोगों की तरफ से बदसलूकी और गाली-गलौज का सामना करना पड़ा. उन्हें हिंसा और धमकियों का भी सामना करना पड़ा.

राहुल गांधी ने कहा कि इतना ही नहीं, हालात ऐसे बनाए गए कि उन्हें प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया. लेकिन इन तमाम ज्यादतियों के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा है. अब देश की इन बेटियों की आवाज को कोई भी ताकत दबा नहीं सकेगी.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी के 'नियम' को कांग्रेस MP की सीधी चुनौती! बोले- एक परिवार के 4 लोगों को भी देंगे टिकट

पुणे में 22 अगस्त को होगा 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम

Advertisement

राहुल गांधी ने युवाओं और खास तौर पर छात्राओं के लिए एक बड़े कार्यक्रम का ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि आगामी 22 अगस्त को 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम पुणे पहुंचने वाला है. इस बार के इस स्पेशल कार्यक्रम की एक बड़ी खासियत होगी. यह कार्यक्रम पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए आयोजित किया जाएगा. 

राहुल का कहना है कि इस मंच के जरिए देश की बेटियां खुलकर अपनी बात रखेंगी. राहुल गांधी ने जोर देकर कहा है कि अब देश की लड़कियां खुद बोलेंगी और पूरा देश उनकी बात सुनेगा.

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के आखिर में लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की है. उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन लिंक भी शेयर किया है ताकि इच्छुक लोग आसानी से जुड़ सकें. उन्होंने क्यूआर कोड और लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस अभियान का हिस्सा बन सकें. कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं और छात्रों के मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाने की तैयारी कर रही है. 


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कुत्तों के काटने से लगता है डर, जान बचाएगा ये गैजेट, इतनी है कीमत |
    सिर्फ 9 घंटे में भोपाल से दिल्ली! नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे घटा देगा 100 Km की दूरी, 4 राज्यों को होगा फायदा |
    'जिम फिट होने से काम नहीं चलेगा...', चोटों से टीम इंडिया का बुरा हाल, गावस्कर ने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर उठाए सवाल |
    'देशद्रोही और आतंकवादी कहा, 6 घंटे बंधक बनाया', राहुल गांधी के सामने अब छलका छात्रों का दर्द |
    Tarot Weekly Horoscope: धनु राशि वाले बचत पर जोर रखें, जानें आपके लिए कैसा होगा नया सप्ताह |
    रूस के मिसाइल हमले में कीव का बुक मार्केट तबाह, देखें दुनिया आजतक |
    'सीने पर किया था वार, हाथ से आर-पार हो गया हथियार', हरसिमरत ने दिखाए सुखबीर बादल के जख्म |
    टाइम्स स्क्वायर पर 'जेठालाल'...अमेरिका में भारतीय झंडा फहराकर तारक मेहता शो ने रचा इतिहास |
    15 लाख का मुनाफा, गाड़ी खराब होने पर रोजाना ₹10,000! Mahindra ने लॉन्च किया कमाई का रॉकेट |
    ग्वालियर में सो रहे हेड कांस्टेबल को सांप ने डसा, जानें AI ने कैसे बचाई जान?
    Advertisement