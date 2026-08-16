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टाइम्स स्क्वायर पर 'जेठालाल'...अमेरिका में भारतीय झंडा फहराकर तारक मेहता शो ने रचा इतिहास

इंडिया का फेवरेट कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ग्लोबल स्टेज पर इतिहास का हिस्सा बना. अमेरिका के शहर न्यू यॉर्क के फेमस टाइम्स स्क्वायर पर शो की टीम के कुछ सदस्यों ने इंडिया डे में हिस्सा लिया, जिसकी झलकियां भी सामने आईं.

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जेठालाल ने न्यू यॉर्क में मचाई धूम (Photo: Screengrab)
जेठालाल ने न्यू यॉर्क में मचाई धूम (Photo: Screengrab)

भारत में बीते दिन 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया. लेकिन टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ने ये दिन बड़े अनोखे तरीके से सेलिब्रेट किया. उन्होंने अमेरिका जाकर वहां की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में इंडिया डे मनाया. शो के मुख्य कलाकार दिलीप जोशी और प्रोड्यूसर असित मोदी समेत कुछ एक्टर्स इस ऐतिहासिक मौके का हिस्सा बने, जिसकी तस्वीरें भी हमारे सामने आईं. 

न्यू यॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में इंडिया डे सेलिब्रेट करने के बाद, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम वहां के फेमस टाइम्स स्क्वायर पर भी पहुंची, जहां ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ. जेठालाल के गेटअप में दिलीप जोशी, भिड़े यानी मंदार चंदवादकर, माधवी, बबीता जी, सोढ़ी और टप्पू जैसे कलाकारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया. 

टाइम्स स्क्वायर पर लहराया तिरंगा 

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प्रोड्यूसर असित मोदी ने शंख बजाकर इस प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसके बाद लाइव डांस परफॉरमेंस भी हुई. फिर ध्वजारोहण सेरेमनी में सभी ने हिस्सा लिया, अंत में असित मोदी तिरंगे की तरफ देखकर अपना मस्तक झुकाते हुए भी नजर आए. पूरी टीम इस प्रोग्राम में भारत का नाम रौशन करती दिखी. उन्होंने अमेरिका में इंडिया डे बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया. 

इसी प्रोग्राम के दौरान जेठालाल यानी दिलीप जोशी ने अमेरिका में बसे इंडियन्स से भी बात की. स्टेज पर उन्होंने अपने अंदाज में सभी को एंटरटेन किया. उनके बाद बाकी कास्ट मेंबर्स ने भी फैंस से बात की और टाइम्स स्क्वायर पर इंडिया डे सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी जाहिर की. 

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तारक मेहता शो ने रचा इतिहास

ये पहला मौका था जब किसी इंडियन टेलीविजन शो के कलाकारों को अमेरिका में इंडिया डे सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया गया. इससे पहले बॉलीवुड, साउथ सिनेमा यानी फिल्मी दुनिया के सितारों को वहां आने के मौके मिल चुके हैं. इस साल साउथ एक्टर अदिवि शेष इसका हिस्सा बने थे. पिछले साल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को ये मौका मिला था. बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण जैसे मेगा स्टार भी अमेरिका में इंडिया डे सेलिब्रेशन का हिस्सा बन चुके हैं.

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