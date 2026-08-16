scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सीने पर किया था वार, हाथ से आर-पार हो गया हथियार', हरसिमरत ने दिखाए सुखबीर बादल के जख्म

महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर 13 अगस्त को हमला हुआ. हरसिमरत कौर बादल ने हमले में इस्तेमाल धारदार हथियार और सुखबीर के जख्म की तस्वीरें साझा कीं.

Advertisement
X
सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में गुरुवार को हमला हुआ था
सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में गुरुवार को हमला हुआ था

महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ था. इसे लेकर पंजाब के फिरोजपुर में सांसद हरसिमरत कौर बादल ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने हमले में इस्तेमाल किए गए कथित धारदार हथियार को दिखाने के साथ सुखबीर बादल के हाथ पर लगे जख्म की तस्वीरें भी शेयर कीं. हरसिमरत ने इस मामले के पीछे बड़ी साजिश होने का दावा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर NIA से जांच कराने की मांग की है.

हरसिमरत कौर बादल के मुताबिक, 13 अगस्त को नांदेड़ स्थित श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे में सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया था. उन्होंने दावा किया कि हमलावर ने करीब डेढ़ फुट लंबे धारदार हथियार से सुखबीर बादल की छाती पर वार करने की कोशिश की.

उन्होंने कहा, 'हमलावर ने उनकी छाती पर डेढ़ फुट लंबे धारदार हथियार से वार किया, लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने खुद को बचाने के लिए हाथ आगे कर दिया. इसके कारण हथियार उनके हाथ के आर-पार हो गया.'

सम्बंधित ख़बरें

Harsimrat Kaur Badal
'मैं सैल्यूट करती हूं...', हरसिमरत ने इंस्पेक्टर के लिए लिखा भावुक संदेश
Bikram Singh Majithia(Photo: PTI)
'सुखबीर बादल पर हमले की NIA जांच हो', मजीठिया की मांग
सुखबीर बादल पर हमले को लेकर विपक्ष ने कैसे कसा तंज, देखें पंजाब आजतक
SAD Sukhbir singh Badal
'मैं गुस्से में था क्योंकि...', बोला सुखबीर पर कृपाण से हमला करने वाला निहंग
attack on sukbir badal
सुखबीर पर हमले को AAP ने धार्मिक बेअदबी से जोड़ा, भड़के अकाली

हरसिमरत ने इस दौरान सुखबीर बादल के जख्म की तस्वीरें दिखाईं और हमले में इस्तेमाल किए गए कथित हथियार को भी मीडिया के सामने पेश किया. उन्होंने ऐसा करते हुए उन लोगों के दावों को खारिज करने की कोशिश की, जो हमले और उससे लगी चोट को लेकर सवाल उठा रहे थे.

Advertisement

'हमले के पीछे बड़ी साजिश'

SAD सांसद ने आरोप लगाया कि सुखबीर बादल पर इससे पहले हुए हमले में शामिल आरोपी खुलेआम घूम रहा है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर भी मामले को दबाने के गंभीर आरोप लगाए. हरसिमरत ने कहा, 'पिछले हमले में शामिल आरोपी खुलेआम घूम रहा है. DGP यादव और भुल्लर ने मामले को दबा दिया. मैंने गृह मंत्री को पत्र लिखकर NIA जांच की मांग की है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है.'

उन्होंने कहा कि जांच में इस साजिश से जुड़े हर व्यक्ति की भूमिका सामने आनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि अगर इसमें किसी पुलिस अधिकारी या राजनेता की भूमिका मिलती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए.

अमित शाह को लिखी चिट्ठी

हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में 13 अगस्त को श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराने की मांग की है. हरसिमरत का दावा है कि यह हमला महज एक अलग-थलग आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है. उन्होंने केंद्र से मामले की गहराई से जांच कराने और हमले की साजिश में शामिल सभी लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की है.

Advertisement

हालांकि, हरसिमरत कौर बादल की ओर से लगाए गए पुलिस अधिकारियों की भूमिका और मामले को दबाने संबंधी आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पतंग की डोर बनी मौत का फंदा! गाजियाबाद में चाइनीज मांझे से बाइक सवार की कटी गर्दन, अस्पताल में मौत |
    What happens if you stop eating sugar: क्या होगा अगर 1 महीने तक नहीं खाएंगे मीठा, शरीर में दिखेगा ये चेंज |
    'उन्हें बार-बार बदनाम किया गया...', आशीष बनर्जी के निधन पर ममता बनर्जी की भावुक पोस्ट |
    कुत्तों के काटने से लगता है डर, जान बचाएगा ये गैजेट, इतनी है कीमत |
    सिर्फ 9 घंटे में भोपाल से दिल्ली! नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे घटा देगा 100 Km की दूरी, 4 राज्यों को होगा फायदा |
    'जिम फिट होने से काम नहीं चलेगा...', चोटों से टीम इंडिया का बुरा हाल, गावस्कर ने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर उठाए सवाल |
    'देशद्रोही और आतंकवादी कहा, 6 घंटे बंधक बनाया', राहुल गांधी के सामने अब छलका छात्रों का दर्द |
    Tarot Weekly Horoscope: धनु राशि वाले बचत पर जोर रखें, जानें आपके लिए कैसा होगा नया सप्ताह |
    रूस के मिसाइल हमले में कीव का बुक मार्केट तबाह, देखें दुनिया आजतक |
    'सीने पर किया था वार, हाथ से आर-पार हो गया हथियार', हरसिमरत ने दिखाए सुखबीर बादल के जख्म
    Advertisement