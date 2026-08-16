'सीने पर किया था वार, हाथ से आर-पार हो गया हथियार', हरसिमरत ने दिखाए सुखबीर बादल के जख्म

महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ था. इसे लेकर पंजाब के फिरोजपुर में सांसद हरसिमरत कौर बादल ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने हमले में इस्तेमाल किए गए कथित धारदार हथियार को दिखाने के साथ सुखबीर बादल के हाथ पर लगे जख्म की तस्वीरें भी शेयर कीं. हरसिमरत ने इस मामले के पीछे बड़ी साजिश होने का दावा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर NIA से जांच कराने की मांग की है.

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हरसिमरत कौर बादल के मुताबिक, 13 अगस्त को नांदेड़ स्थित श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे में सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया था. उन्होंने दावा किया कि हमलावर ने करीब डेढ़ फुट लंबे धारदार हथियार से सुखबीर बादल की छाती पर वार करने की कोशिश की.

उन्होंने कहा, 'हमलावर ने उनकी छाती पर डेढ़ फुट लंबे धारदार हथियार से वार किया, लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने खुद को बचाने के लिए हाथ आगे कर दिया. इसके कारण हथियार उनके हाथ के आर-पार हो गया.'

हरसिमरत ने इस दौरान सुखबीर बादल के जख्म की तस्वीरें दिखाईं और हमले में इस्तेमाल किए गए कथित हथियार को भी मीडिया के सामने पेश किया. उन्होंने ऐसा करते हुए उन लोगों के दावों को खारिज करने की कोशिश की, जो हमले और उससे लगी चोट को लेकर सवाल उठा रहे थे.

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'हमले के पीछे बड़ी साजिश'

SAD सांसद ने आरोप लगाया कि सुखबीर बादल पर इससे पहले हुए हमले में शामिल आरोपी खुलेआम घूम रहा है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर भी मामले को दबाने के गंभीर आरोप लगाए. हरसिमरत ने कहा, 'पिछले हमले में शामिल आरोपी खुलेआम घूम रहा है. DGP यादव और भुल्लर ने मामले को दबा दिया. मैंने गृह मंत्री को पत्र लिखकर NIA जांच की मांग की है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है.'

उन्होंने कहा कि जांच में इस साजिश से जुड़े हर व्यक्ति की भूमिका सामने आनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि अगर इसमें किसी पुलिस अधिकारी या राजनेता की भूमिका मिलती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए.

अमित शाह को लिखी चिट्ठी

हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में 13 अगस्त को श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराने की मांग की है. हरसिमरत का दावा है कि यह हमला महज एक अलग-थलग आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है. उन्होंने केंद्र से मामले की गहराई से जांच कराने और हमले की साजिश में शामिल सभी लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की है.

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हालांकि, हरसिमरत कौर बादल की ओर से लगाए गए पुलिस अधिकारियों की भूमिका और मामले को दबाने संबंधी आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है.

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