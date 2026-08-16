Tarot Weekly Horoscope: धनु राशि वाले बचत पर जोर रखें, जानें आपके लिए कैसा होगा नया सप्ताह

मेष राशि

Six of Wands, The Hermit और Two of Pentacles

सप्ताह में आपके काम को पहचान मिल सकती है. ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट की सफलता, वरिष्ठों की तारीफ या आपके काम पर भरोसा बढ़ने के संकेत हैं. हालांकि उपलब्धि के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी. एक साथ कई काम संभालने की कोशिश थकान बढ़ा सकती है. इसलिए प्राथमिकता तय करना जरूरी होगा. हर जिम्मेदारी खुद संभालने के बजाय जरूरत पड़ने पर मदद लेना बेहतर रहेगा.

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लकी नंबर: 9

लकी कलर: लाल

आज का उपाय: सुबह हनुमान जी का स्मरण करें और दिन की शुरुआत किसी एक जरूरी काम को प्राथमिकता देकर करें.

वृषभ राशि

Queen of Pentacles, Five of Cups और The Chariot

यह सप्ताह किसी पुरानी आर्थिक या निजी परेशानी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. जिस नुकसान या निराशा को लेकर आप लंबे समय से परेशान थे, उससे बाहर निकलने की मानसिकता बनेगी. व्यावहारिक सोच आपकी ताकत रहेगी. करियर में किसी जिम्मेदारी पर नियंत्रण बढ़ सकता है और लगातार किए गए प्रयास का परिणाम भी दिखाई दे सकता है. परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें.

लकी नंबर: 6

लकी कलर: सफेद

आज का उपाय: जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और अपने जरूरी खर्चों की एक स्पष्ट सूची बनाएं.

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मिथुन राशि

Page of Swords, The World और Four of Cups

कोई अधूरा काम बार-बार सामने आ सकता है. लंबित प्रोजेक्ट, आवेदन, पढ़ाई या पुराने मामले का जवाब आपकी प्राथमिकता बदल सकता है. नई चीजों की ओर आकर्षण रहेगा, लेकिन पुराने काम पूरे किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है. ऑफिस में ईमेल, दस्तावेज या किसी बातचीत की छोटी जानकारी भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. इसलिए इस सप्ताह कागजी काम और कम्युनिकेशन में सावधानी रखें.

लकी नंबर: 5

लकी कलर: हरा

आज का उपाय: गणेश जी का स्मरण करें और किसी लंबित काम को पूरा करने की शुरुआत करें.

कर्क राशि

Ten of Pentacles, Knight of Cups और Justice

परिवार, घर या लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला सामने आ सकता है. प्रॉपर्टी, बचत या पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर चर्चा संभव है. इस सप्ताह भावनाओं के बजाय तथ्यों को देखकर फैसला लेना बेहतर रहेगा. किसी व्यक्ति की ओर से आकर्षक प्रस्ताव मिले तो उसके वादों के साथ वास्तविक स्थिति की भी जांच करें. जल्दबाजी में भरोसा करने से बचें.

लकी नंबर: 2

लकी कलर: सफेद

आज का उपाय: घर में भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और परिवार के साथ शांतिपूर्वक समय बिताएं.

सिंह राशि

The Magician, Seven of Wands और Three of Swords

यह सप्ताह आपकी क्षमता और आत्मविश्वास को सामने लाने वाला हो सकता है. कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आपकी समझ, कौशल और नेतृत्व क्षमता की जरूरत होगी. दूसरों की शंकाओं के बावजूद आप अपने तरीके से काम पूरा कर सकते हैं. इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, नया प्रोजेक्ट या नेतृत्व की जिम्मेदारी आपकी तैयारी की परीक्षा ले सकती है. पुराने भावनात्मक तनाव से भी धीरे-धीरे बाहर आने का संकेत है.

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लकी नंबर: 1

लकी कलर: सुनहरा

आज का उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और अपने लक्ष्य को लेकर सकारात्मक संकल्प लें.

कन्या राशि

Eight of Pentacles, The Moon और Six of Swords

सप्ताह मेहनत से भरा रहेगा, लेकिन परिणाम और परिस्थितियों को लेकर कुछ अनिश्चितता बनी रह सकती है. किसी प्रोजेक्ट, नौकरी या आर्थिक फैसले में पूरी जानकारी मिलने तक अंतिम निर्णय टालना बेहतर होगा. मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलने पर दिशा बदलने की जल्दबाजी न करें. इस सप्ताह धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा.

लकी नंबर: 5

लकी कलर: हरा

आज का उपाय: सुबह कुछ समय ध्यान या प्रार्थना में बिताएं और किसी बड़े फैसले से पहले सभी जरूरी जानकारी जुटाएं.

तुला राशि

Two of Cups, Nine of Pentacles और The Wheel of Fortune

यह सप्ताह प्रेम संबंध, बिजनेस पार्टनरशिप या किसी करीबी रिश्ते की वास्तविक स्थिति समझने का अवसर दे सकता है. सवाल यह रहेगा कि रिश्ते में दोनों तरफ से प्रयास बराबर हैं या नहीं. किसी व्यक्ति का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन आर्थिक या पेशेवर निर्भरता बढ़ाने से बचना चाहिए. परिस्थितियों में अचानक बदलाव भी देखने को मिल सकता है.

लकी नंबर: 7

लकी कलर: गुलाबी

आज का उपाय: किसी करीबी व्यक्ति से मन की बात शांत तरीके से करें और रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें.

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वृश्चिक राशि

King of Swords, Five of Wands और Death

यह सप्ताह किसी पुराने विवाद या उलझन को खत्म करने का संकेत दे रहा है. जहां लगातार मतभेद थे, वहां स्पष्ट निर्णय लेने की जरूरत होगी. भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा और टीम विवाद कम हो सकते हैं. वरिष्ठ व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण बातचीत संभव है. नौकरी बदलने का विचार लंबे समय से है तो अब यह स्पष्ट हो सकता है कि क्या छोड़ना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है.

लकी नंबर: 9

लकी कलर: मैरून

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और किसी पुराने विवाद को शांतिपूर्वक खत्म करने की कोशिश करें.

धनु राशि

The Fool, Four of Pentacles और Three of Wands

सप्ताह की शुरुआत किसी नई योजना को लेकर उत्साह से हो सकती है. नौकरी बदलने, यात्रा, नया बिजनेस या निजी प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार मजबूत होगा. हालांकि उत्साह में आर्थिक जोखिम लेना ठीक नहीं रहेगा. बचत को नजरअंदाज करके बड़ा खर्च न करें. बिजनेस विस्तार की योजना है तो बाजार, समय और संसाधनों की स्थिति दोबारा जांचें. करियर में किसी जवाब में देरी होने से योजना की समयसीमा बदल सकती है.

लकी नंबर: 3

लकी कलर: पीला

आज का उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें और किसी भी बड़े खर्च से पहले अपने बजट की समीक्षा करें.

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मकर राशि

Nine of Pentacles, The Hierophant और Ace of Swords

यह सप्ताह आत्मनिर्भरता और स्पष्ट फैसलों का संकेत दे रहा है. किसी पुराने नियम, पारिवारिक अपेक्षा या ऑफिस की पारंपरिक कार्यशैली से अलग रास्ता चुनने का विचार मजबूत हो सकता है. करियर में स्पष्ट बातचीत आपकी स्थिति बदल सकती है. नौकरी में अपनी जिम्मेदारियों या काम की शर्तों को लेकर बात करने का अवसर मिलेगा. कारोबारियों को पुराने तरीके में बदलाव की जरूरत महसूस हो सकती है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनुशासन बनाए रखना जरूरी है.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: नीला

आज का उपाय: शनि देव का स्मरण करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें.

कुंभ राशि

Five of Pentacles, Queen of Wands और The Tower

आर्थिक, पेशेवर या निजी परेशानी से धीरे-धीरे बाहर आने के संकेत हैं. जो स्थिति पहले नियंत्रण से बाहर लग रही थी, उसमें सुधार की गुंजाइश दिखाई देगी. पुरानी गलती दोहराने से बचना जरूरी है. करियर में आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा. नौकरी में किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबार में जोखिम भरे फैसलों को टालना बेहतर रहेगा. परिवार और रिश्तों में तनाव कम होने की संभावना है.

लकी नंबर: 4

लकी कलर: आसमानी

आज का उपाय: भगवान शिव का स्मरण करें और किसी जरूरतमंद को भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें.

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मीन राशि

Seven of Cups, Knight of Pentacles और The Star

इस सप्ताह नौकरी, पढ़ाई, कारोबार या निजी जीवन में कई विकल्प दिखाई दे सकते हैं. लेकिन हर विकल्प को एक साथ पकड़ने की कोशिश आपको उलझा सकती है. स्थिर और व्यावहारिक विकल्प पर धीरे-धीरे काम करना बेहतर रहेगा. कोई पुराना लक्ष्य फिर से महत्वपूर्ण लग सकता है और लंबे समय से छोड़ी हुई योजना पर दोबारा काम शुरू हो सकता है. आर्थिक मामलों में ज्यादा मुनाफे के बजाए स्थिरता को प्राथमिकता दें. प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर उम्मीद बढ़ सकती है.

लकी नंबर: 3

लकी कलर: हल्का पीला

आज का उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपने किसी पुराने लक्ष्य के लिए एक छोटा लेकिन व्यावहारिक कदम उठाएं.

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