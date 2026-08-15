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राहुल गांधी के 'नियम' को कांग्रेस MP की सीधी चुनौती! बोले- एक परिवार के 4 लोगों को भी देंगे टिकट

पंजाब कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर अंदरूनी विवाद तेज हो गया है. प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के 'एक परिवार, एक टिकट' के फार्मूले पर बयान के बाद गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तीखा पलटवार किया है.

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राजा वडिंग के एक परिवार से एक वोट वाले बयान पर सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा ने पलटवार किया है. (फाइल फोटो-ITG)
राजा वडिंग के एक परिवार से एक वोट वाले बयान पर सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा ने पलटवार किया है. (फाइल फोटो-ITG)

पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रही अंदरूनी कलह अब बड़े मंचों से खुलकर सामने आने लगी है. हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने एक परिवार से एक टिकट का बयान दिया था. इस पर अब गुरदासपुर से सांसद और वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तीखा पलटवार किया है.

रंधावा ने लुधियाना के इसड़ू में एक कार्यक्रम के दौरान सांसद सुखजिंदर ने लोगों से बातचीत की. उन्होंने मंच से साफ शब्दों में कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि वे दो-दो टिकट नहीं देंगे, उनमें अगर जीतने का दम होगा तो वे दो नहीं बल्कि चार टिकटें लेकर कांग्रेस को जिताकर लाएंगे. उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.

यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जल्द ही पंजाब दौरे पर आने की चर्चा जोरों पर है. माना जा रहा है राहुल गांधी का पंजाब का नया कार्यक्रम जल्द ही तय हो सकता है. खास बात यह है कि खुद राहुल गांधी पार्टी में 'एक परिवार, एक टिकट' के नियम की पुरजोर वकालत कर चुके हैं.

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मई 2022 में उदयपुर में हुए नव संकल्प चिंतन शिविर में उन्होंने साफ कहा था कि वंशवाद के आरोपों से बचने और नए युवाओं को मौका देने के लिए इस नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.

राजा वड़िंग ने क्या कहा था?

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल के दौरे के दौरान राजा वडिंग ने कई सभाओं में पार्टी के अंदर छिपे स्लीपर सेल और दलबदलुओं को लेकर सख्त चेतावनी दी थी. वड़िंग ने कहा था कि पार्टी राहुल गांधी के निर्देश पर नए नेता तैयार कर रही है. आगामी चुनावों में 70 प्रतिशत टिकट नए चेहरों को दिए जाएंगे.

उन्होंने साफ किया था कि पार्टी अब ‘एक परिवार, एक टिकट’ के फार्मूले पर काम करेगी. यानी एक परिवार से पिता और बेटे दोनों को टिकट नहीं मिलेगा. इसके अलावा, उन्होंने यह भी वार्निंग दी थी कि जो नेता पार्टी के अंदर गुटबाजी करेंगे या संगठन की छवि खराब करेंगे, वे खुद-ब-खुद टिकट की रेस से बाहर हो जाएंगे.

उपचुनाव से शुरू हुआ था टिकट का यह विवाद

गौरतलब है, यह पूरा सियासी घमासान डेरा बाबा नानक विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर शुरू हुआ था. दरअसल, सुखजिंदर सिंह रंधावा के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी. वह चाहते थे कि उनके परिवार (पत्नी या बेटे) को यहां से टिकट मिले. हालांकि उनकी पत्नी जतिंदर कौर को टिकट मिला, लेकिन वह इस सीट को बचा नहीं पाईं.

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यह भी पढ़ें: 'मुझे CM मान से लड़वाओ, सुखबीर बादल पहले से ढेर', पंजाब चुनाव से पहले अमरिंदर राजा वडिंग की मांग!

राजा वडिंग के 'एक परिवार एक टिकट' वाले ताजा बयान से साफ है कि रंधावा परिवार का इस सीट पर दावा काफी कमजोर पड़ रहा है, जिसके चलते दोनों नेताओं के बीच तनातनी बढ़ गई है.

इससे पहले पार्टी में लगातार बढ़ती गुटबाजी को देखते हुए राहुल गांधी पंजाब के नेताओं को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं. बरनाला रैली के दौरान उन्होंने नेताओं को नसीहत दी थी कि कोई एक अकेला खिलाड़ी मैच नहीं जिता सकता. इसलिए सभी को एक टीम बनकर काम करना होगा. उन्होंने साफ किया था कि जो नेता मिलकर काम नहीं करेंगे, उन्हें रिजर्व बेंच पर बैठा दिया जाएगा. 

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