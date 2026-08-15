राहुल गांधी के 'नियम' को कांग्रेस MP की सीधी चुनौती! बोले- एक परिवार के 4 लोगों को भी देंगे टिकट

पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रही अंदरूनी कलह अब बड़े मंचों से खुलकर सामने आने लगी है. हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने एक परिवार से एक टिकट का बयान दिया था. इस पर अब गुरदासपुर से सांसद और वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तीखा पलटवार किया है.

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रंधावा ने लुधियाना के इसड़ू में एक कार्यक्रम के दौरान सांसद सुखजिंदर ने लोगों से बातचीत की. उन्होंने मंच से साफ शब्दों में कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि वे दो-दो टिकट नहीं देंगे, उनमें अगर जीतने का दम होगा तो वे दो नहीं बल्कि चार टिकटें लेकर कांग्रेस को जिताकर लाएंगे. उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.

यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जल्द ही पंजाब दौरे पर आने की चर्चा जोरों पर है. माना जा रहा है राहुल गांधी का पंजाब का नया कार्यक्रम जल्द ही तय हो सकता है. खास बात यह है कि खुद राहुल गांधी पार्टी में 'एक परिवार, एक टिकट' के नियम की पुरजोर वकालत कर चुके हैं.

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मई 2022 में उदयपुर में हुए नव संकल्प चिंतन शिविर में उन्होंने साफ कहा था कि वंशवाद के आरोपों से बचने और नए युवाओं को मौका देने के लिए इस नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.

पंजाब कांग्रेस के नेताओं के अंदर चल रही कलह अब पार्टी के मंचों तक पहुंचने लगी है।



कुछ दिन पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष @RajaBrar_INC के ‘एक परिवार से एक टिकट’ वाले बयान पर गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंच से पलटवार किया।



रंधावा ने कहा, “जो कोई यह कहते हैं कि मैं… pic.twitter.com/brjqTqWH5j — Amit Pandey (@amitpandaynews) August 15, 2026

राजा वड़िंग ने क्या कहा था?

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल के दौरे के दौरान राजा वडिंग ने कई सभाओं में पार्टी के अंदर छिपे स्लीपर सेल और दलबदलुओं को लेकर सख्त चेतावनी दी थी. वड़िंग ने कहा था कि पार्टी राहुल गांधी के निर्देश पर नए नेता तैयार कर रही है. आगामी चुनावों में 70 प्रतिशत टिकट नए चेहरों को दिए जाएंगे.

उन्होंने साफ किया था कि पार्टी अब ‘एक परिवार, एक टिकट’ के फार्मूले पर काम करेगी. यानी एक परिवार से पिता और बेटे दोनों को टिकट नहीं मिलेगा. इसके अलावा, उन्होंने यह भी वार्निंग दी थी कि जो नेता पार्टी के अंदर गुटबाजी करेंगे या संगठन की छवि खराब करेंगे, वे खुद-ब-खुद टिकट की रेस से बाहर हो जाएंगे.

उपचुनाव से शुरू हुआ था टिकट का यह विवाद

गौरतलब है, यह पूरा सियासी घमासान डेरा बाबा नानक विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर शुरू हुआ था. दरअसल, सुखजिंदर सिंह रंधावा के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी. वह चाहते थे कि उनके परिवार (पत्नी या बेटे) को यहां से टिकट मिले. हालांकि उनकी पत्नी जतिंदर कौर को टिकट मिला, लेकिन वह इस सीट को बचा नहीं पाईं.

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राजा वडिंग के 'एक परिवार एक टिकट' वाले ताजा बयान से साफ है कि रंधावा परिवार का इस सीट पर दावा काफी कमजोर पड़ रहा है, जिसके चलते दोनों नेताओं के बीच तनातनी बढ़ गई है.

इससे पहले पार्टी में लगातार बढ़ती गुटबाजी को देखते हुए राहुल गांधी पंजाब के नेताओं को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं. बरनाला रैली के दौरान उन्होंने नेताओं को नसीहत दी थी कि कोई एक अकेला खिलाड़ी मैच नहीं जिता सकता. इसलिए सभी को एक टीम बनकर काम करना होगा. उन्होंने साफ किया था कि जो नेता मिलकर काम नहीं करेंगे, उन्हें रिजर्व बेंच पर बैठा दिया जाएगा.

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