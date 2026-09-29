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गूगल सर्च, मशरूम जहर का प्लान और खाई में धक्का! केतन अग्रवाल हत्याकांड की चार्जशीट से सामने आई दिल दहलाने वाली साजिश

पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने 5,053 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. इसमें मोबाइल डेटा, चैट, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान शामिल हैं. चार्जशीट के मुताबिक, सिया गोयल ने सोनम केस और मशरूम से हत्या जैसे विषयों को गूगल पर सर्च किया. इसके बाद लोहागढ़ को चुना गया, रेकी हुई और 31 मई को केतन को ट्रेकिंग के बहाने वहां ले जाया गया.

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केतन अग्रवाल हत्याकांड में चार्जशीट से कई खुलासे हुए हैं (Photo: ITG)
केतन अग्रवाल हत्याकांड में चार्जशीट से कई खुलासे हुए हैं (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने 5,053 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट के मुताबिक, हत्या की योजना बनाने में सोशल मीडिया, गूगल सर्च और इंटरनेट की जानकारी का इस्तेमाल किया गया. आरोप है कि 18 जून को लोहागढ़ पर चेतन चौधरी और सिया गोयल ने केतन को धक्का दिया. योजना में मशरूम से हत्या की संभावना भी खंगाली गई थी. इस बीच केतन का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह अपनी पीठ पर सिया के नाम का टैटू बनवाता दिख रहा है.

यह मामला पुणे का है, जहां केतन अग्रवाल की हत्या हुई थी. अब पुलिस ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की है. इसमें मोबाइल डेटा, चैट, कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान जैसे डिजिटल और दूसरे सबूत शामिल हैं. चार्जशीट में एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह होने का दावा भी किया गया है.

चार्जशीट के मुताबिक, सिया गोयल ने गूगल पर "सोनम केस" को सर्च किया और उसका अध्ययन किया. आईफोन की कॉल हिस्ट्री डिलीट करने, लोहागढ़ और ट्रेकिंग हादसों से जुड़ी जानकारी भी सर्च की गई. इसके अलावा Death Cap Mushroom India, Who Hit Preeti Singh, Sonam Case और Who kill Family by Mushroom जैसे सर्च भी किए गए. चार्जशीट में कहा गया है कि मशरूम के जरिए हत्या की संभावना पर भी जानकारी जुटाई गई थी.

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यह भी पढ़ें: 'तुझे भी नीचे फेंक दिया जाएगा...', सिया-केतन केस में गवाह ने बताई धमकी की पूरी कहानी

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इसके बाद हत्या के लिए लोहागढ़ को चुना गया. 28 मई को वहां रेकी की गई और 29 मई को सोनम मर्डर केस की स्टडी की गई. 31 मई को सिया केतन को ट्रेकिंग के बहाने लोहागढ़ ले गई. वहां संभावित घटनास्थल की फोटो खींची गईं और चेतन चौधरी को दिखाकर जगह तय की गई.

चार्जशीट में यह भी दावा है कि केतन को कैसे धकेलना है, इसका अभ्यास लुल्लानगर इलाके में किया गया था. हत्या के बाद पुलिस और आम लोगों से क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, इसका प्लान भी पहले से तैयार किया गया था.

फिर 18 जून को कथित तौर पर केतन को लोहागढ़ ले जाया गया. चार्जशीट के मुताबिक, चेतन चौधरी ने केतन को पीछे से धक्का दिया और सिया गोयल ने भी उसे घाटी की तरफ धकेला.

केतन ने अपनी पीठ पर सिया के नाम का टैटू बनवाया था. बताया जा रहा है कि वह अपने जन्मदिन पर सिया को यह टैटू दिखाकर सरप्राइज देना चाहता था. इससे जुड़ा एक वीडियो अब सामने आया है, जिसमें केतन टैटू बनवाता नजर आ रहा है.

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