scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'तुझे भी नीचे फेंक दिया जाएगा...', सिया-केतन केस में गवाह ने बताई धमकी की पूरी कहानी

लोहागढ़ केस की जांच में एक गवाह के बयान से नया मोड़ आया है. उसने पुलिस को जो बताया, उसके बाद जांच की दिशा में कई अहम सवाल जुड़े हैं. इसी बीच पुलिस डिजिटल सबूतों की भी पड़ताल कर रही है.

Advertisement
X
केतन केस की जांच जारी. (File Photo)
केतन केस की जांच जारी. (File Photo)

महाराष्ट्र के पुणे स्थित लोहागढ़ किले पर 18 जून को हुई केतन अग्रवाल की मौत के मामले में गवाह के बयान की अहम जानकारी अब सामने आई है. इस गवाह ने पुलिस को बताया था कि उसने केतन को खाई की तरफ धक्का दिए जाते देखा. उसका दावा है कि घटना के बाद जब उसने चेतन चौधरी से इस बारे में बात की तो उसे भी नीचे फेंकने की धमकी दी गई.

यह गवाह अपने दोस्त के परिवार के साथ लोहागढ़ घूमने गया था. किले पर चढ़ते समय उसने केतन और सिया गोयल को साथ देखा था. उनके पीछे चेतन चल रहा था. गवाह के मुताबिक, चेतन ने गर्मी में भी हुडी पहन रखी थी. उसने इस पर उससे सवाल किया था, जिससे उसे चेतन का चेहरा याद रह गया.

गवाह ने घटना के पांच दिन बाद 23 जून को पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया था. उसके बयान के मुताबिक, किले पर आगे जाने के दौरान पेट में दर्द होने पर वह कुछ देर के लिए अलग हो गया था. लौटने के बाद उसने जो देखा, वही बाद में उसने पुलिस को बताया.

सम्बंधित ख़बरें

Ketan murder case Shocking revelation
'दुखी कैसे दिखें?' सांप से डंसाने का प्लान... केतन मर्डर केस में बड़ा खुलासा
Ketan Agarwal murder case Siya father also expressed suspicion regarding her family
केतन हत्याकांड: पिता के दावे से गहराया राज, कह दी बड़ी बात
Siya and Chetan get secretly married in Khatu Shyam
खाटू श्याम में सिया-चेतन ने कर ली थी गुपचुप शादी? खुला बड़ा राज
Ketan Vishal Agarwal (left), his fiancee, Siya Goyal (centre), Siya's alleged lover Chetan Chaudhary (Right)
केतन के मर्डर के लिए सिया-चेतन ने दी थी सुपारी! चार्जशीट में खुलासा
Ketan Agrawal Murder Case
केतन हत्याकांड में नया खुलासा, सिया-चेतन का तीसरा साथी भी गिरफ्तार

पेट दर्द के बाद कुछ देर के लिए अलग हुआ था गवाह

पुलिस सूत्रों के अनुसार, किले पर पहुंचने के बाद चेतन कुछ देर मंदिर के पास बैठा. बाद में वह केतन और सिया के पीछे चला गया. इसी दौरान गवाह पेट में दर्द होने की वजह से कुछ देर के लिए अलग हो गया. लौटने पर उसने सिया को चेतन की तरफ इशारा करते देखा. गवाह के बयान के मुताबिक, इसके बाद सिया नीचे बैठी और केतन के पैर पर लात मारी. तभी चेतन पीछे से आया और उसने केतन को खाई की तरफ धक्का दे दिया.

Advertisement

गवाह का दावा है कि उसने बाद में चेतन से इस बारे में पूछा. आरोप है कि चेतन ने उसे चुप रहने को कहा. इसी दौरान उसे धमकी दी गई कि 'उसे भी नीचे फेंक दिया जाएगा'. गवाह ने तुरंत अपने दोस्तों को यह बात नहीं बताई. घर लौटने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई. बाद में मीडिया रिपोर्टों के जरिए घटना के बारे में ज्यादा जानकारी मिलने पर उसने पुलिस से संपर्क किया.

एक और गवाह ने भी हुडी का जिक्र किया

जांच में पुलिस ने एक दूसरे व्यक्ति का बयान भी दर्ज किया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लोहागढ़ चढ़ते समय उसकी भी चेतन से मुलाकात हुई थी. उसने चेतन की हुडी को लेकर सवाल किया था. आरोप है कि चेतन ने माफी मांगी और आगे चला गया. वहीं, पुलिस ने एक दुकान कर्मचारी के मोबाइल से हुए 140 रुपये के भुगतान को भी ट्रेस किया है. यह रकम नाश्ते और लोहागढ़ के एंट्री पास के लिए दी गई थी.

12 TB डेटा में क्या तलाश रही पुलिस?

जांच में करीब 12 TB डिजिटल डेटा खंगाला जा रहा है. इसमें छह मोबाइल फोन, नौ पेन ड्राइव, बैकअप, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट और डिलीट चैट शामिल हैं. फोरेंसिक जांच में डिलीट की गई कुछ जानकारी वापस भी मिली है.

Advertisement

Instagram से ChatGPT तक जांच

Instagram, WhatsApp, Snapchat और ChatGPT की गतिविधियां भी जांच के दायरे में हैं. सिया के पास रखे बताए जा रहे दूसरे फोन का डेटा उसके बैकअप से हासिल किया गया है. इस मामले में आरोपी रितेश हांगे के मोबाइल से रिकवर हुई डिलीट चैट भी जांच में शामिल है. इनमें सिया और चेतन से जुड़ी बातचीत होने की बात सामने आई है. 

पुलिस उन सर्च को भी देख रही है, जिनमें घटना के बाद पुलिस से बचने, जांच की प्रक्रिया समझने या ऐसी गलतियों से बचने की जानकारी खोजी गई थी. अब गवाहों के बयानों को डिजिटल डेटा, फोरेंसिक सबूत, कॉल रिकॉर्ड और बरामद चैट से मिलाया जा रहा है. मकसद यह पता लगाना है कि केतन की मौत से पहले और बाद में आखिर क्या-क्या हुआ था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 28 September 2026: धनु राशि वालों को आज भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, काम में मन लगेगा |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 28 September 2026: वृश्चिक राशि वालों को आज धन निवेश से लाभ होगा, इस चीज का करें दान |
    Aaj Ka Tula Rashifal 28 September 2026: तुला राशि वालों के लिए आज करियर को आगे बढ़ाने का समय है, इस रंग के पहनें कपड़े |
    Aaj Ka Kanya Rashifal 28 September 2026: कन्या राशि वालों के लिए आज धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे, विदेश यात्रा का योग है |
    Aaj Ka Singh Rashifal 28 September 2026: सिंह राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा, गुस्से से बचें |
    Aaj Ka Kark Rashifal 28 September 2026: कर्क राशि वालों का आज सम्मान और बढ़ेगा, शुभ रंग- सफेद |
    Aaj Ka Mithun Rashifal 28 September 2026: मिथुन राशि वाले आज गाय को रोटी खिलाएं, मित्रों से सहयोग मिलेगा |
    रायगढ़ के महाड MIDC में जोरदार धमाका, 4 KM तक महसूस हुए झटके, 3 लोग घायल |
    Aaj Ka Vrishabh Rashifal 28 September 2026: वृषभ राशि वालों को आज रुका हुआ पैसा मिलेगा, जरूरी टिप- मतभेद से बचें |
    Aaj Ka Mesh Rashifal 28 September 2026: मेष राशि वालों के आज व्यापार से जुड़े काम बनेंगे, करें ये उपाय
    Advertisement