‘DM अंकल गांव में लाइट लगवा दीजिए’, हाथ जोड़कर मासूमों ने लगाई गुहार, टॉर्च लेकर दिखाया अंधेरा, Video

‘डीएम अंकल, हमारे गांव में लाइट लगवा दीजिए.’ कौशांबी जिले के तीन मासूम बच्चों की यह अपील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. बच्चों ने अपनी परेशानी बताने के लिए न तो कोई लंबी शिकायत लिखी और न ही किसी से बहस की. उन्होंने हाथ जोड़कर सीधे डीएम अंकल से गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाने की गुहार लगा दी. मामला कौशांबी जिले के मंझनपुर तहसील और सराय अकिल थाना क्षेत्र के चक अहमदीपुर पोस्ट म्योहर गांव का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में तीन बच्चे गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं होने की समस्या बताते हुए नजर आ रहे हैं. बच्चों का कहना है कि गांव में अंधेरा होने के बाद उन्हें बाहर निकलने में डर लगता है.

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वीडियो में एक बच्चा हाथ जोड़कर कहता है, “डीएम अंकल, हमारे गांव के किसी भी खंभे में लाइट नहीं है. हम बच्चे लोग बाहर निकलने में डरते हैं. गांव के बाहर खेत है, जानवर भी रहते हैं. हम लोगों को डर लगता है, इसलिए लाइट लगवा दीजिए.” बच्चों ने सिर्फ अपनी बात कहकर वीडियो खत्म नहीं किया. उन्होंने गांव की गलियों में जाकर वहां की स्थिति भी कैमरे में दिखाई. एक बच्चे के हाथ में टॉर्च नजर आती है. वह टॉर्च की रोशनी में गांव की गलियों से गुजरता है और खंभों पर रोशनी डालकर दिखाता है कि वहां स्ट्रीट लाइट नहीं है.

अंधेरा होते ही बाहर निकलने से डरते हैं बच्चे

वीडियो में कई खंभे दिखाई देते हैं, जिन पर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है. बच्चा कैमरे के सामने गांव का अंधेरा दिखाते हुए कहता है कि देखिए, गांव में कितना अंधेरा छाया हुआ है. बच्चों ने अपने वीडियो के जरिए गांव में रात के समय होने वाली परेशानी को सामने रखने की कोशिश की. वीडियो में एक बच्चा अपना नाम अश्वनी राव बताता है. वह लोगों को गांव की स्थिति दिखाता है और बताता है कि आखिर उन्हें किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. तीनों बच्चों की मासूम अपील अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

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बच्चों की यह अपील सोशल मीडिया के जरिए जिलाधिकारी अमित पाल तक भी पहुंची. वायरल वीडियो सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया है. इसके बाद संबंधित अधिकारियों को गांव की स्थिति देखने और स्ट्रीट लाइट लगवाने के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. जानकारी के मुताबिक डीएम ने चायल एक्सईएन और कौशांबी BDO को मामले की जांच कर गांव में लाइट लगवाने का आदेश दिया है. यानी जिन बच्चों ने हाथ जोड़कर डीएम अंकल से गांव को रोशन करने की अपील की थी, उनकी शिकायत अब प्रशासन तक पहुंच चुकी है.

इस पूरे मामले में बच्चों का अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. उन्होंने गांव की समस्या को अपने तरीके से कैमरे के सामने रखा. हाथ जोड़कर अपील करने के बाद वे टॉर्च लेकर गांव की गलियों में निकले और एक-एक खंभे की तरफ रोशनी डालकर वहां की स्थिति दिखाते रहे. बच्चों का कहना है कि गांव के बाहर खेत हैं और वहां जानवर भी रहते हैं. ऐसे में अंधेरा होने के बाद उन्हें बाहर निकलने में डर लगता है. इसी वजह से वे चाहते हैं कि गांव के खंभों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, ताकि रात के समय गलियों में रोशनी रहे और उन्हें बाहर आने-जाने में डर न लगे.

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बच्चों की अपील ने खींचा प्रशासन का ध्यान

चक अहमदीपुर पोस्ट म्योहर गांव से सामने आया यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्चों की अपील से लेकर टॉर्च की रोशनी में दिखाई गई गांव की गलियों तक, पूरी स्थिति उनके नजरिए से सामने आती है. बच्चों ने अपनी बात सीधे प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की और अब जिलाधिकारी अमित पाल ने भी मामले को संज्ञान में लिया है. डीएम के निर्देश के बाद चायल एक्सईएन और कौशांबी BDO को जांच कर लाइट लगवाने के लिए कहा गया है. इस तरह तीन मासूम बच्चों की हाथ जोड़कर की गई अपील ने गांव की स्ट्रीट लाइट की समस्या को प्रशासन के सामने पहुंचा दिया. अब इस मामले में प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देश के बाद गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर कार्रवाई की जानी है.

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