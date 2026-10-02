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जनवरी में परमिट खत्म, फिर भी पुणे में रह रहा था अफगानी छात्र... कॉलेज से भी 8 महीने से गायब

पुणे में भारत में रहने की तय अवधि खत्म होने के बावजूद रह रहे 26 वर्षीय अफगानी नागरिक को आतंकवाद विरोधी शाखा और एफआरओ की टीम ने पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक, युवक स्टूडेंट वीजा पर भारत आया था. वह एमए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जनवरी 2026 से कॉलेज नहीं गया. उसका रेजिडेंशियल परमिट 31 जनवरी 2026 को ही खत्म हो चुका था.

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8 महीने से कॉलेज नहीं गया अफगानी स्टूडेंट. (Photo: Screengrab)
8 महीने से कॉलेज नहीं गया अफगानी स्टूडेंट. (Photo: Screengrab)

पुणे की सीमा में अनधिकृत रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. इसी के तहत आतंकवाद विरोधी शाखा यानी एटीबी ने एक अफगानिस्तानी नागरिक को पकड़ा है, जो वीजा अवधि पूरी होने के बावजूद पिंपरी-चिंचवड़ इलाके में रह रहा था. पुलिस के मुताबिक, 26 साल का दनयार हुसैन अफगानिस्तान का नागरिक है. वह स्टूडेंट वीजा पर भारत आया था. हालांकि, भारत में उसके रहने की आधिकारिक अवधि खत्म होने के बाद भी वह पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में रह रहा था. इसकी जानकारी विदेशी नागरिक पंजीकरण विभाग यानी एफआरओ से पुलिस को मिली थी.

जानकारी मिलने के बाद एटीबी ने उसकी तलाश शुरू की. पुलिस ने उसके ठिकाने का पता लगाया. जांच में सामने आया कि दनयार हुसैन बावधन थाना क्षेत्र के बापूजी बुवा मंदिर के पास एक फ्लैट में रह रहा था. इसके बाद 28 सितंबर को एटीबी और एफआरओ की टीम ने बावधन पुलिस की मदद से फ्लैट पहुंचकर कार्रवाई की. इस दौरान दनयार हुसैन मौके पर ही मिला.

यह भी पढ़ें: मिजोरम में NIA का बड़ा ऑपरेशन सात विदेशी नागरिक गिरफ्तार म्यांमार लिंक की जांच तेज सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

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पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह शिवाजीनगर स्थित कॉलेज में एमए इकोनॉमिक्स के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है. हालांकि, पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वह जनवरी 2026 से कॉलेज में गैरहाजिर था. इसके बाद पुलिस ने उसके पासपोर्ट और वीजा की जांच की. उसके पास अफगानिस्तान का पासपोर्ट और स्टूडेंट वीजा मिला. हालांकि, भारत में रहने के लिए जारी किया गया उसका रेजिडेंशियल परमिट 31 जनवरी 2026 को ही समाप्त हो चुका था.

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इसके बाद उसे किसी तरह की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं मिली थी. पुलिस जांच के मुताबिक, निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी भारत में रहने के कारण वह ओवरस्टे कर रहा था. इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया है और एफआरओ तथा बावधन पुलिस की ओर से उसके डिपोर्टेशन की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

पुलिस ने कहा- विदेशी नागरिक रहने आए तो उसकी जानकारी दें

पिंपरी- चिंचवड़ पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि अगर उनके कमरे, फ्लैट, बंगले या होटल में कोई विदेशी नागरिक रहने आता है, तो उसकी जानकारी सी- फॉर्म के माध्यम से 24 घंटे के भीतर एफआरओ को देना जरूरी है. विदेशी नागरिक के रहने की जानकारी नहीं देने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

इसके अलावा, अगर किसी इलाके में कोई विदेशी नागरिक अनधिकृत रूप से रह रहा है, तो नागरिकों से तुरंत पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस कमिश्नरेट के एफआरओ विभाग या आतंकवाद विरोधी शाखा को जानकारी दें.

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे, पुलिस सह आयुक्त डॉ. शशिकांत महावरकर, अपर पुलिस आयुक्त सारंग आवाड, अपर पुलिस आयुक्त डॉ. बसवराज तेली, पुलिस उपायुक्त विशेष शाखा धीरज पाटील, एफआरओ विशेष शाखा-2 के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय वाघमारे और एटीबी के पुलिस इंस्पेक्टर विकास राऊत ने की.

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